GOG idzie na całość. Gry zwrócisz do 30 dni po zakupie!

Nie ma co, GOG w tym momencie ma zdecydowanie najlepszą politykę dotyczącą zwrotów. Dzisiaj, właściciel popularnej platformy - sklepu z grami poinformował o zupełnie nowej polityce zwrotów. Każdą grę, bez żadnych konsekwencji będzie można zwrócić do 30 dni po zakupie.

Jest to dosyć niecodzienna wiadomość - bezwarunkowe zwroty na GOG mogą zdawać się być ogromnym ryzykiem dla operatora platformy. Co w sytuacji, gdy "przedsiębiorczy" gracze zaczną masowo kupować gry i zwracać je przed upływem 30 dni od zakupu, by odzyskać pieniądze? O to bym się nie martwił: GOG może odmówić wydania zwrotu w niektórych przypadkach. Dodatkowo, informacja o nowej polityce zwrotów zawiera w sobie pewne sformułowania, które niejako są zapowiedzią monitorowania roszczeń klientów. Jeżeli okaże się, że jeden z klientów nadużywa prawa do zwrotu, właściciel platformy będzie mógł na to stosownie zareagować.

Po złożeniu wniosku o zwrot, GOG zaproponuje użytkownikowi dwie opcje zakończenia sprawy: zwrot środków na konto GOG (do porffela) oraz zwrot pieniędzy. Pierwszy scenariusz jest szybszy: środki pojawiają się na koncie natychmiast. Drugi natomiast trwa nieco dłużej i z reguły należy poczekać do kilku dni roboczych, aż pieniądze z powrotem trafią na nasze konto.

Nowa polityka zwrotów na GOG - ograniczenia

Z przyczyn technicznych, pakiety gier nie mogą zostać potraktowane tak samo jak oddzielne tytuły - dlatego też nie można osobno żądać zwrotów za konkretne gry wchodzące w skład zestawu. Podobnie jest za zestaw: gra podstawowa + pakiet DLC. Jednak, gdy kupimy osobno DLC dla wersji podstawowej, możliwe będzie uzyskanie zwrotu za konkretny dodatek.

W przypadku zamówień w przedsprzedaży, zwroty będą obowiązywać przez cały okres przedsprzedaży (do momentu wydania gry) oraz do 30 dni od premiery danego tytułu. Niemożliwe jest natomiast zwrócenie prezentu i otrzymanie za niego środków. Aby proces zwrotu doszedł do skutku, osoba, która go zakupiła może wystąpić o zwrot do GOG.

Pełna informacja o nowej polityce zwrotów

