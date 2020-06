Crash Bandicoot 4 - kontynuacja bestsellerowej serii zapowiedziana!

Activision zapowiada Crash Bandicoot 4: It's About Time. Energiczny lisek pojawi się w tym roku i będzie kolejnym tytułem z serii po... 22 latach przerwy.

Crash Bandicoot to jedna ze sztandarowych postaci pierwszej konsoli PlayStation. Ukazała się trylogia, prezentująca zmagania tytułowego bohatera ze złym Dr. Neo Cortexem, a zapowiedziana właśnie część czwarta ma być jej bezpośrednią kontynuacją - czyli zaczynać się w miejscu, gdzie skończyła ostatnia pozycja (o podtytule Warped). Trylogia doczekała się odświeżonego wydania w 2017 roku - dzięki temu można bawić się nią na PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Crash Bandicoot 4: It’s About Time ma ukazać się 2 października b.r., a oto oficjalny trailer tej produkcji.

Produkcja Crash Bandicoot 4: It’s About spoczywa w rękach studia TimeToys for Bob, które ma także stworzyć remake trylogii Spyro Reignited. Wydawcą będzie Activision. Jak na razie planowane jest wydanie tego tytułu wyłącznie na konsole: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One X. W stosunku do poprzednich wersji będziemy mieć odświeżoną oprawę graficzną, a fabuła opowiada o poszukiwaniu czterech Masek Kwantowych, które skrywają tajemnice czasu i przestrzeni. Każda z nich da tytułowemu bohaterowi jakąś moc - na przykład spowalniania czasu. Ich wykorzystanie pozwoli na pokonywanie coraz większych trudności, jakie pojawią na drodze.

Ogólnie rzecz ujmując - zapowiada się świetna zabawa. Crash Bandicoot 4: It’s About jest już dostępny w przedsprzedaży, gdzie kosztuje 289 złotych. Możesz nabyć go na PS4 lub Xbox One.