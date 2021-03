365 dni z siedmioma nominacjami do Złotych Malin

Polski film 365 dni został nominowany do Złotej Maliny. Ta wątpliwej jakości sztuka udała się polskiemu filmowi nie jeden, ale aż siedem razy.

Najlepsze filmy mają naprawdę dużo gal z nagrodami. Najsłynniejsze są oczywiście Oscary, ale produkcje mogą też zdobyć Złote Globy, Cezary, Złote Palmy czy nagrody BAFTA. Jest jednak pewne rozdanie nagród, na jakie raczej nikt nie chce trafić. To Złote Maliny. Tutaj wyróżniane są te najgorsze filmy. Tym razem przed niewątpliwą okazją zdominowania gali stoi polski film 365 dni. To bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna produkcja.

Z jednej strony ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej udało się być najchętniej oglądanym filmem w całym serwisie Netflix, z drugiej natomiast film dokonał rzadkiej sztuki zdobycia 0% pozytywnych recenzji w portalu Rotten Tomatoes. Petycję o usunięcie filmu z platformy podpisało natomiast 95 tysięcy osób. Uznały one, że film promuje wykorzystywanie seksualne. Teraz film uzyskał siedem nominacji do Złotych Malin. Produkcja ma szanse zdobyć te rzadkie statuetki w następujących kategoriach: najgorszy film, najgorszy reżyser, najgorszy aktor, najgorsza aktorka, najgorszy aktorski zespół, najgorszy scenariusz i najgorszy remake.

Zobacz: Netflix: Gambit królowej i 365 dni najpopularniejsze w 2020

Zobacz: Netflix: Najlepsze filmy i seriale spoza Ameryki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: awardswatch