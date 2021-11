Książki dziwne, ale nie dziwaczne! Te powieści na pewno Was zaskoczą

Lubicie książki z zaskakującą fabułą? W nowej porcji naszych rekomendacji z pewnością znajdziecie coś dla siebie!

Od czasu do czasu lubię sięgać po książki z nieoczywistą fabułą. Doceniają je w szczególności osoby, które lubią być zaskakiwane i często otwierają oczy podczas lektury, zadając sobie pytanie, kto mógł coś takiego wymyślić! Nie wszystkim te tytuły przypadną do gustu, ale warto czasem sięgnąć po coś, co pozwoli nam się mocno zdziwić!

Cixin Liu „O mrówkach i dinozaurach”

Uważaj na mrówki!



Lubicie czytać bajki przeznaczone dla dorosłego czytelnika? „O mrówkach i dinozaurach” to satyryczna opowieść o cywilizacji, która w sposób alternatywny mogłaby się rozwinąć na Ziemi w późniejszej Kredzie. Ta bajka dla dorosłych ma sobie mnóstwo ironii, zarazem zmusza do zadania sobie pytania o przewrotność ludzkiej natury. Wyraźnie zostaje podkreślone, że z jednej strony potrafimy się zjednoczyć i razem stworzyć lepszy świat, z drugiej zaś z łatwością wyniszczamy siebie nawzajem.

Powieść zaczyna się dość niewinnie od historii o mrówkach, które decydują się pomagać dinozaurom, lecząc ich zęby. Symbolicznie zaczynamy poznawać świat władzy przez prześmiewczy charakter opowieści. Akcja nabiera rozpędu nie tylko przez rozwój technologiczny, ale także próbę wyjaśnienia, w jaki sposób skończyła się era dinozaurów. Nie brak tu alegorii i cudownej symboliki zaskakującego zachowania człowieka na naszej planecie. Dziwne! Ale interesujące!

Kevin Wilson „Nic tu po was”

Samozapalające się dzieci!



„Nic tu po was” to jedna z piękniejszych opowieści, jaką ostatnio przeczytałam. Niezwykły portret kobiecej przyjaźni, rodziny i osób, które nie pasując do żadnych schematów, odnajdują swoje miejsce w świecie.

Lillian Breaker, kasjerka sklepu spożywczego mieszkająca na strychu u swojej mamy, otrzymuje list od swojej dawnej przyjaciółki z liceum. Madison, będąca uosobieniem elegancji, obecnie żona bogatego senatora, sprawuje opiekę nad dwójką pasierbów, którzy posiadają specyficzną chorobę genetyczną – spontanicznie, gdy znajdują się pod wpływem silnych emocji, stają w płomieniach. Madison Roberts prosi Lillian, by w czasie lata zaopiekowała się bliźniakami.

Kevin Wilson napisał niezwykle ujmującą powieść, która, dzięki pomysłowej narracji i wdzięcznym bohaterom, wymknęła się literackim schematom. Miejscami humorystyczne dialogi kryją niezwykłe przesłanie o sile miłości, troski oraz opieki, która przełamuje strach. Lillian, będąc sama wcześniej odrzucona przez społeczeństwo, doskonale potrafi wczuć się w sytuację łatwopalnych bliźniaków, które ze względu na swoją przypadłość doświadczają izolacji. To powieść pisana sercem, z przepięknym zakończeniem.

Grady Hendrix „Poradnik zabójców wampirów klubu książki z południa”

Nigdy nie wiesz, do czego zdolne są... kury domowe!



Bohaterką powieści, dziejącej się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku na przedmieściach Charleston, jest Patricia Campbell: niczym niewyróżniająca się kura domowa, której jedynym urozmaiceniem w nudnym, monotonnym życiu są spotkania w lokalnym klubie literackim.

Kiedy w okolicy zaczynają ginąć dzieci, Patricia, jako zagorzała fanka kryminałów, powieści detektywistycznych i horrorów, z pomocą koleżanek z klubu rozpoczyna prywatne śledztwo. Szybko okazuje się, że to przystojny, wrażliwy i szarmancki James Harris, jeden z sąsiadów, może być zamieszany w te porwania, a jego prawdziwa natura jest zdecydowanie bardziej przerażająca niż fabuła niejednej z omawianych przez nie książek… (opis ze strony wydawcy).

Radek Rak „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”

Porządna dawka galicyjskiego folkloru.



Jakób Szela. Postać nie do końca jasna, pełna sprzeczności, o czym do dziś dywagują historycy i wszyscy zainteresowani wydarzeniami, które rozpoczęły się w nocy z 18 na 19 lutego 1846 roku. Sprawca ruchu antydworskiego? Zbrodniarz skonfliktowany z rodziną Boguszów? Niepotrzebnie gloryfikowany czy może niesłusznie zapomniany?

Uważam, że bardzo dobrą decyzją było przedstawienie tej postaci przez autora, jak i całego konfliktu między chłopami a szlachtą, w formie baśni okraszonej galicyjskim folklorem i mitologią. W ten sposób Radek Rak wciąż pozostawia czytelnikowi decyzję, jaki obraz Jakóba Szeli zobaczyć. Jednocześnie czytelnik, który szuka inicjacji w świat mitologii Galicji, sięgając po Baśń o wężowym serc, nie będzie zawiedziony. Polecam szczególnie miłośnikom wierzeń słowiańskich, zainteresowanym czymś więcej niż tylko popkulturowymi, lakonicznymi odniesieniami do strzyg czy rusałek.

Mam nadzieję, że to zestawienie wyjątkowo przypadnie Wam do gustu! Jestem ciekawa, czy lubicie takie nieoczywiste fabuły, czy jednak preferujecie klasyczne historie. Dajcie znać!

Zobacz: Mafijne porachunki i szukanie sensu życia - nowe książki na weekend

Zobacz: Te historie wydarzyły się naprawdę! Najlepsze reportaże na weekend

Zobacz: Książka na Halloween? Przez te opowieści nie zmrużysz oka!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy"

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne

Źródło tekstu: własne