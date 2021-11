Mafijne porachunki i szukanie sensu życia - nowe książki na weekend

W ostatnich tygodniach polecałam Was sporo tytułów z dreszczykiem, tym razem przychodzę z przeglądem nowości, które ostatnio pojawiły się na mojej półce. Prezentuję Wam miszmasz gatunkowy, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie!

Bernard Minier „Polowanie”

Kto okaże się celem?



Bernard Minier to najpoczytniejszy autor thrillerów we Francji. Nakładem Domu Wydawniczego Rebis ukazał się w Polsce cykl o komendancie Martinie Servazie oraz książki „Na krawędzi otchłani” i „Paskudna historia”. Tymczasem przychodzę do was z wrażeniami dotyczącymi najnowszej książki autora - „Polowanie”.

Ta historia zawiera wszystko to, co powinno się znaleźć w trzymającym w napięciu thrillerze. Otóż mamy tutaj polowanie na ludzką zwierzynę - mężczyznę, któremu założono skórzaną maskę na twarz z przyczepionymi rogami jelenia. Zanim jednak zostanie „upolowany”, wybiega na jezdnię i zostaje potrącony przez mężczyznę wracającego z nocnego dyżuru w szpitalu. Sprawę przejmuje Martin Servaz i dwóch jego najlepszych ludzi z wydziału śledczego, Samira Cheung i Vincent Esperandieu.

Toczy się pełne napięcia oraz tajemnic śledztwo. To, do czego dochodzą funkcjonariusze, obnaża dysfunkcje społeczne, upadek systemu zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, walkę o władzę, sztukę manipulacji i zemsty. Sięgnijcie po „Polowanie”

Artur Urbanowicz „Grzesznik”

Mafijne porachunki.



Gabriel Amorth, egzorcysta, sporządził klasyfikację pięciu stopni nękania człowieka przez złego ducha: kuszenie, dręczenie, obsesje, nawiedzenie i opętanie. Zapomniał jednak o jeszcze jednym, najgorszym: gdy wszystko to spotyka cię jednocześnie…

Marek Suchocki „Suchy”, boss kontrolujący półświatek północno-wschodniej Polski. Jego najgroźniejszy konkurent wychodzi z więzienia i brutalnie upomina się o powrót na przestępczy tron w regionie. Jego przeciwnik, przez swoje głośne i bezkompromisowe dokonania ochrzczony niegdyś przez media „Grzesznikiem”, daje się poznać jako genialny psychopata, który nie zna litości. Stawia „Suchego” przed wyborem – albo ustąpi, albo zostanie mu odebrane wszystko, czym kiedykolwiek się cieszył. Na domiar złego wkrótce po wypadku ujawniają się nowe, przerażające zdolności Marka. Zaczyna widzieć duchy, nieokreślone cienie, a do tego potrafi rozpoznać ukryte w ludzkim ciele demony… (Opis ze strony wydawcy).

Lisa Aisato „Życie”

Prawdziwa celebracja życia.



Wydawnictwo Literackie od lat prezentuje mądre i wartościowe tytuły dla młodych i dorosłych czytelników. Tym razem oddaje prawdziwy hołd życiu – każdemu z jego etapów, w mądrej, przepięknie ilustrowanej historii „Życie”.

Lisa Aisato za pomocą ilustracji i poetyckich słów przelewa na karty swoją niezwykłą wrażliwość. Swoją opowieść rozpoczyna od najwcześniejszego etapu życia człowieka: dzieciństwa, oddając w słowach i obrazach całą gamę emocji, które bardzo angażują czytelnika. Przywołuje wspomnienia związane ze zbieraniem mleczy, zabawą na deszczu. Autorka zabiera czytelnika w podróż po przeszłości, a ta pomaga nam uświadomić sobie, jaki ten czas jest kruchy.

Na każdym etapie życia doświadczamy szczęśliwych i smutnych chwil, wzlotów, upadków. Autorka zbiera każde z tych doświadczeń, oddaje im głos, a czytelnikom pozostawia decyzję, w jaki sposób zechcą je interpretować. Uważam, że to jedna z najbardziej uroczych książek dla dzieci i dorosłych tego roku. Nie tylko z uwagi na zjawiskowe ilustracje, ale przede wszystkim na jej przesłanie.

Tomasz Stawiszyński „Ucieczka od bezradności”

Eseje o bólu i utracie.



Tomasz Stawiszyński jest wnikliwym obserwatorem rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Tym razem idzie krok dalej i przygląda się temu, czego się boimy, przed czym się chowamy i uciekamy. Już w poprzedniej książce autora „Co robić przed końcem świata” doceniłam branie pod lupę zjawiska, które zmieniają to, co dzisiaj przyjmujemy za normalne i niezmienne. W „Ucieczce od bezradności” filozoficzne eksploracje autora zabierają czytelnika w podróż po odkrywaniu własnej (pod)świadomości.

Tomasz Stawiszyński podaje mnóstwo przykładów, badań, sięgając po specjalistyczną literaturę, by przeprowadzić czytelnika przez często emocjonalnie trudne do przejścia tematy: śmierć, utrata, przemoc czy tytułowa bezradność. Autor nie narzuca czytelnikowi sposobu interpretacji tych zagadnień, bardziej dzieli się swoimi spostrzeżeniami i poszukiwaniami, są jednak one hipnotyzujące i angażujące.

Jestem ciekawa, co ostatnio zagościło na Waszych półkach! Szykujcie się również na serię wpisów o propozycjach książkowych na prezent pod choinkę!

