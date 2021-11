Te historie wydarzyły się naprawdę! Najlepsze reportaże na weekend

W tych weekendowych poleceniach zabieram Was do historii, które wydarzyły się naprawdę, przerażają, skłaniają do refleksji. Oto trzy, niezwykle ciekawe reportaże na weekend! Będzie o wyspie owianej złą sławą, człowieku, który zdecydował się na życie w głuszy i unikanie ludzi oraz o wpływie wojny.

Małgorzata Gołota „Spinalonga. Wyspa trędowatych”

Kiedy żywi są uznawanych za martwych.



„Na początku XX wieku wielu Szpital Świętego Jerzego zyskał miano «cmentarza dla żywych»”.

Spinaloga to grecka wyspa u wybrzeża Krety, która skrywa w sobie całe pokłady tajemnic i dramatycznych historii jej rezydentów. Obecnie jest już niezamieszkała, jednak pozostała jedynie otwarta dla turystów. Owiana legendami wyspa przyciąga ludzi z całego świata, a ci, chcąc posłuchać i zobaczyć pozostałości po leprozytoriach, gotowi są zapłacić każdą cenę, by doświadczyć tanatoturystyki.

Trąd jest chorobą, o której czytamy już w starożytnej grece i łacinie. Wspominają o nim Indyjskie źródła dokumentalne. Mówi się, że doprowadza do zniekształcenia kości i skóry człowieka. Często jednak nie wiemy, jak na przestrzeni wieków, traktowano i izolowano chorych. „Spinalonga. Wyspa trędowatych” to reportaż zawierający wiele materiałów archiwalnych o historii Spinalogii oraz osobach, które tam trafiły. Możecie spodziewać się także licznych fotografii z przepisami, przybliżającymi życie na wyspie owianej tajemnicą. Historię tę przybliża nam Małgorzata Gołota w doskonałym reportażu „Spinalonga. Wyspa trędowatych”. Autorka wykazuje się niezwykle precyzyjną pracą dziennikarską, której udało się dotrzeć do historii ostatnich świadków, materiałów archiwalnych, by przybliżyć czytelnikowi realia dawnych wydarzeń.

Michael Finkel „Ostatni pustelnik. 27 lat samotności z wyboru”

Człowiek, dla którego cierpieniem było życie w wśród ludzi.



20-letni Christopher Thomas Knight decyduje się zostawić rodzinny dom, pracę, plany i przyjaciół. Wsiada w samochód, a następnie udaje się w najbardziej opuszczone tereny stanu Maine, w odległą dla niego leśną dzicz, nie kierując się ani kompasem, ani znajomością terenu. Parkuje auto, kładzie kluczyki na kokpicie i nie znając celu swojej podróży, rusza przed siebie. Dopiero po 27 latach sierżant Terry Hughes znajduje mężczyznę i wyprowadza go z lasu...

Mimo że Christopher Thomas Knight jako „Ostatni Pustelnik” żył w całkowitej izolacji znajdował się raptem 3 minuty od cywilizacji. A co jest najbardziej druzgocące, podczas 30 latach miał zaledwie dwa krótkie spotkania z drugim człowiekiem. W lesie, w miejscu, które wybrał na swój obóz, znajdowały się również domki letniskowe oraz obóz młodzieżowy. Christopher, w celu znalezienia jedzenia i narzędzi umożliwiających mu przeżycie w dziczy, dokonał w czasie swojego leśnego bytu blisko tysiąc drobnych włamań, kradnąc pożywienie, baterie, butle gazowe oraz książki.

Czytając tę historię na początku, czułam ogromną ciekawość, następnie niedowierzanie, jaki sposób na życie wybrał Ostatni Pustelnik, potem lekką złość, na koniec już tylko żal. Christopher nosi w sobie pewną tajemnicę, pełną bólu i cierpienia związanych z obowiązkiem życia w społeczeństwie, którego za wszelką cenę pragnął uniknąć.

Magdalena Grzebałkowska „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”

O tym, co wojna robi z najmłodszymi.



„Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia” to najnowszy reportaż Magdaleny Grzebałkowskiej – autorki i dziennikarki nominowanej do Nagrody Literackiej Nike za książkę „1945. Wojna i pokój”.

Dziennikarka zebrała wiele historii, przedstawiając świadectwa osób, które jako dzieci doświadczyły terroru wojny o okupacji. Poznamy Arthura, który w wieku trzech lat zostaje zabrany do nazistowskiego sierocińca w celu poddania go hitlerowskiej indoktrynacji. Autorka wspomina również o kazachstańskim Łagrze, to tam właśnie na świat przyszło 1507 dzieci, nie przeżyło nawet 10% z nich. Została też przedstawiona sylwetka Niklasa Franka, który był zmuszony do końca życia stawiać ofiarom swojego ojca, zbrodniarza wojennego.

Magdalena Grzebałkowska wykonała tytaniczną pracę, przeglądając dziesiątki teczek znajdujących się w Archiwum Akt Nowych, w celu wyselekcjonowania dla czytelnika fotografii, rysunków i materiałów dzieci doświadczonych wojną. Reportaż, w połączeniu z udostępnionymi materiałami, robi niebywałe wrażenie. „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia” to zbiór historii i świadectw, które niosą za sobą niebywały bagaż emocjonalny. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób wojny i konflikty zbrojne wpłynęły (i wciąż wpływają) na istnienia ludzkie, reportaż Magdaleny Grzebałkowskiej boleśnie uświadamia, że konsekwencje działań przeszłych pokoleń będą jeszcze długo wpisane w ludzką tożsamość.

Proponowane w tym tygodniu tytuły poruszają i dają przestrzeń do refleksji. Warto po nie sięgnąć, szczególnie jeśli lubimy literaturę faktu. A wy, z jaką książką spędzacie weekend?

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy".

