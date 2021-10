Książka na Halloween? Przez te opowieści nie zmrużysz oka!

Przed nami najstraszniejszy weekend w roku! Beata poleca książki, które wprawią Was w halloweenowy nastrój.

Dzisiaj polecam Wam tytuły nie tyle mrożące krew w żyłach, ile przede wszystkim wciągające, klimatyczne, z dreszczykiem, a miejscami również przygodowe, idealnie pasujące na upiorny weekend pełen emocji!

Adam Szabat „Tajemnica Jareda Straya”

Co się kryje, poza naszym wzrokiem.



„Miałem wrażenie, że jedna tajemnica prowadzi do drugiej, jak z jednego ciemnego tunelu przejeżdża się do drugiego – i ciągle nie widać wyjścia, a jedynie lekkie światło przebijające się przez dziury w sklepieniu”.

W ręce Leona Kornasa, dziennikarza prowadzącego działalność gospodarczą w branży warzywno-owocowej, trafia powieść „Gniazdo”. Leona zaciekawia postać Jareda Straya, amerykańskiego pisarza polskiego pochodzenia. Oczarowany autorem postanawia rozpocząć prywatne śledztwo na temat jego życia i twórczości, a pomocnikiem w śledztwie będzie Barbara Horowecka, dziedziczka dworu Horoweckich. Pewne odkrycie zabierze czytelnika w świat tajemnic i historii, które możliwie nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego…

Tajemnice Wilowic i ich mieszkańców są wielowymiarowe. Czytelnik podobnie jak główny bohater będzie musiał odkryć, czy żyje w świecie halucynacji, czy wydarzenia, które jawią się niczym sen miały miejsce, a jeśli tak, to w jakiej formie. W tej historii nie brak paranormalnych elementów!

Artur Urbanowicz „Inkub”

Polowanie na czarownice!



„Dwie epoki.

Dwie historie.

Jedna wioska.

Jedna czarownica.

Jedna klątwa.

Wyobraź sobie, że możesz wszystko. Nawet oszukać śmierć”.

Mała wioska na Suwalszczyźnie. Tajemnicze samobójstwa i „fatum” wiszące nad jej mieszkańcami. Historia sięgająca lat 70. Co ma wspólnego policyjne śledztwo z polowaniem na czarownice?

Mamy tutaj kawał dobrej grozy (nie czytajcie po nocach!). Tematyka zdecydowanie wywołuje ciarki na plecach. Bardzo dobrym zabiegiem było osadzenie akcji na Suwalszczyźnie. Nasze miasta i wsie skrywają wiele ciekawych tajemnic i międzypokoleniowych historii, najwyższy czas po nie sięgać! Warto przeczytać tę powieść dla lokalnego folkloru ubogaconego fikcyjną (może nie?) historią, która zawróci w głowie!

Całość zwieńczona jest posłowiem autora, po którym ma się ochotę przeczytać tę książkę jeszcze raz. Ciekawy zabieg dla fanów gatunku, którzy nie znudzą się ponownym czytaniem z uwagi na ukryte w lekturze wskazówki.

Stephen King „Miasteczko Salem”

Nie schodź do piwnicy!



To już pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku. Klasyka grozy, porwała już miliony czytelników, a ja po nią sięgam regularnie podczas tej pory roku.

„Miasteczko Salem” to opowieść o niedużym, amerykańskim miasteczku opanowanym przez lubujących się we krwi intruzów i o walecznej grupie ludzi, którzy spotkali się, by walczyć ze starożytnym złem.

Tempo akcji rozwija się powoli, kiedy jednak czytelnik uświadomi sobie z czym przyjdzie mu się w tej lekturze zmierzyć, a na ucieczkę będzie już za późno! Stephen King wie, jak budować napięcie, przedstawiając pozornie nijakie miasto, które w połączeniu z nadprzyrodzoną klątwą, dostarcza dobrej rozrywki na kilka wieczorów.

Mary Shelley „Frankenstein”

Klasyka zawsze w cenie.



Z pewnością nie ma ani jednej osoby, która nie słyszałaby o szalonym doktorze Frankensteinie. Jeżeli jednak ktoś nie miał okazji przeczytać tej powieści wszech czasów, teraz jest doskonały moment!

Uratowany z arktycznych lodów, umierający szwajcarski przyrodnik Victor Frankenstein opowiada brytyjskiemu odkrywcy historię swojego nieszczęśliwego życia i o istocie, która zwróciła się przeciwko swojemu stwórcy.

Historia o samotności, zadająca pytania o naturę ludzką i o to, czy człowiek może stworzyć coś, co może go zniszczyć?

Horrory dla młodzieży!

Christina Henry „Alicja”



Alicji nie ma w króliczej norze! Znajduje się w szpitalu psychiatrycznych otoczona wyłącznie betonem i odgłosami pochodzącymi z cel innych pacjentów.⁣ Książka zabiera czytelnika do świata podzielonego na dwie części, mocno spolaryzowanego, w którym ludzie gotowi są do najokrutniejszych czynów, by zaspokoić swoje żądze.

„Alicję” warto potraktować jako baśniowe fantasy i nie do końca ukojoną wizję Christiny Henry na stworzenie mrocznego retellingu „Alicji w Krainie Czarów”.⁣ Świetna alternatywa dla młodszych czytelników, choć na pewno nie dla dzieci!

Alan Bradley, „Flawia de Luce. Tom 1. Zatrute ciasteczko”



Mimo że seria kierowana jest do nastolatków, zdecydowanie nadaje się dla starszych (a nawet dorosłych) czytelników. Flawia jest posiadaczką ponadprzeciętnego sprytu, przebiegłości i umiejętności analitycznego myślenia, którym nie pogardziłby nawet sam Sherlock Holmes. Uwielbia cyjanek i ma słabość do strychniny. Mimo młodego wieku (ma zaledwie 11 lat!), posiada ogromną wiedzę chemiczną i głowę pełną pomysłów, które realizuje w nietuzinkowy sposób.

Pewnego dnia przy posiadłości de Luce zostaje odnaleziony martwy ptak z naklejonym na dziobie znaczkiem pocztowym. Wywołuje to lawinę tajemniczych wydarzeń, których finałem jest znalezienie w ogrodzie ciała. Dziewczynka rozpoczyna własne, owiane tajemnicami śledztwo, a do rozwiązania zagadki będzie wymagana jej nadzwyczajna zaradność oraz szereg niezwykłych umiejętności.

Flawia jest wysoce zabawna, inteligentna, a jednocześnie mrocznie zafascynowana śmiercią. To czyni ją niebanalną nastolatką, która inteligencją mocno przewyższa grono swoich rówieśników.

Jaki jest Wasz MUST HAVE na ten weekend? Życzę Wam dobrej, książkowej zabawy!

Zobacz: Śpij dobrze! - polecenia na weekend

Zobacz: 3 (nie)smaczne kąski na weekend - poleca Beata

Zobacz: Beata w więzieniu! Opowieści zza więziennych krat

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy".

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne

Źródło tekstu: własne