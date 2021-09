Tajemnicze morderstwo młodej dziewczyny. Nie wiesz, kto Cię właśnie obserwuje

Koncerny przejmujące dane wrażliwe, konkurencyjne platformy społecznościowe walczące o nieprzerwaną uwagę użytkowników, cyperprzestępczość, wszystko to stanowi inspirację nie tylko dla twórców telewizyjnych, lecz również autorów książek. Poniżej mam dla Was trzy polecenia na jesienne wieczory, które zadowolą fanów serialu „Black Mirror”. Każda z książek jest jednocześnie początek serii, więc to doskonały początek przygody z „technothrillerami”.

Marc Elsberg „Zero”

Nie wiesz, kto Cię właśnie obserwuje



Tajemnicze morderstwo młodej dziewczyny budzi niepokój. Cynthia Bonsat, dziennikarka śledzcza, zaczyna przyglądać się konkurencyjnej dla Facebooka platformie społecznościowej, która oferuje użytkownikom wszystko, czego im potrzeba do szczęścia. Jednocześnie świat obiega transmisja na żywo, w której prezydent Stanów Zjednoczony gra w golfa. Stoi za tym „Zero”, anonimowa organizacja, która za pomocą kamer i wyposażonych dronów udowadnia, że nikt nie jest w stanie się ukryć przed ich czujnym okiem. W każdej chwili mogą wyjść najbardziej kompromitujące prawdy o nas, użytkownikach internetu i nikt nie może czuć się bezpieczny. Aplikacje społecznościowe, nasza aktywność w sieci, wszystko to dostarcza mnóstwa danych, które mogą zostać użyte wbrew naszej woli.

„Zero” to wciągający thriller, w którym autor doskonale porusza się w tematach cyberprzestępczości, wykorzystywania danych wrażliwych i zagrożeń wynikających z gromadzenia informacji na nasz temat przez właścicieli serwisów społecznościowych. Warto tylko pamiętać, że powieść Marca Elsberga została wydana w 2014 roku, a więc wiele elementów mogą dla współczesnego czytelnika okazać się nieaktualne. Nie zmienia to jednak faktu, że „Zero” to świetna powieść rozrywkowa, która intryguje i miejscami niepokoi. Porusza temat socjologicznych i moralnych konsekwencji postępu technologicznego, przez to miejscami zdaje się niezwykle realna oraz znajoma.

Dmitry Glukhovsky „Tekst”

Uważaj, gdzie trzymasz telefon!



Powieść Dmitry’a Glukhovskiego „Tekst” to osadzona w gatunku cyber-noir historia, która dzieje się we współczesnej Rosji. Ilja, dwudziestosiedmioletni mężczyzna, powraca do Moskwy po siedmiu latach odbywania kary za posiadanie narkotyków. Po traumatycznych przeżyciach ze strony policji szuka sposobu na poradzenie sobie z bezsilnością wobec wydarzeń, które spotkały go ze strony skorumpowanego systemu. W jego ręce trafia telefon mężczyzny, który przyczynił się do aresztowania. Ilja zaczyna przejmować jego tożsamość dzięki backupowi.

Otrzymujemy współczesny obraz rosyjskiej korupcji, kastowości, w której uprzywilejowani żyją w poczuciu bycia ponad dobrem i złem, a pozostali pozbawieni są podstawowych praw. Jedną decyzją może im zostać odebrane wszystko.

Wybrzmiewa tu mocne ostrzeżenie przed współczesną technologią, która już teraz gromadzi zatrważające bazy danych na temat każdego z nas. Jednak autor nie poucza czytelników. Tworzy jedynie antyutopijne tło, z którego wyłania się brak nadziei. Powieść ta jest niezwykle surowa. Bohaterowie nie budzą żadnego współczucia, jednak łatwo odgadnąć, że dokładnie taki był zamysł autora. Bardzo polecam!

Tomasz Stawiszyński „Co robić przed końcem świata?”

Kto dzisiaj będzie Cię udawać?



Tym razem nie zaproponuję wam powieści, lecz serię artykułów, w których Tomasz Stawiszyński omawia kwestie związane z rozwojem technologicznym, wyborami i wyzwaniami, przed jakimi staje człowiek, będąc jednoczenie twórcą i odbiorcą rzeczywistości, która go otacza. Otrzymujemy rozważania związane ze zjawiskami i rozwiązaniami coraz mocniej wprowadzanymi do popkultury, mające za zadanie zastąpić obecność człowieka (kojarzycie zjawisko „deepfake”?)

Tomasz Stawiszyński przytacza zjawiska, które wywierają coraz większy wpływ na to, co teraz przyjmujemy za „normalne i niezmienne”. Obserwacje te są wnikliwe, bezkompromisowe, skłaniające do refleksji, czy rzeczywiście takiej przyszłości dla nas i naszych bliskich pragniemy.

Tomasz Stawiszyński, dziennikarz i eseista, zdecydował się na spisanie swoich audycji, które do tej pory można było usłyszeć w Radiu TOK FM. Polecam do słuchania lub czytania.

Thrillerów opartych na technologicznej fabule jest obecnie sporo na rynku. Pozwólcie więc, że regularnie będę tutaj wracać z poleceniami dla fanów mrocznych, technologicznych narracji!

Zobacz: Weekend z komedią kryminalną - rekomendacje Beaty

Zobacz: 3 (nie)smaczne kąski na weekend - poleca Beata

Zobacz: Beata w więzieniu! Opowieści zza więziennych krat

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy".

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne

Źródło tekstu: własne