Telefon nagle prosi o kod PIN? Lepiej go nie podawać

Użytkownicy TikToka donoszą, że aplikacja zaczęła prosić ich o podanie kodu PIN. Lepiej tego robić.

Część użytkowników TikToka donosi o dziwnym zachowaniu aplikacji. Ta zaczęła ich prosić o podanie kodu PIN. Sytuacja ma dotyczyć przede wszystkim osób, które korzystają z urządzeń marki Apple. Co zrobić w takiej sytuacji?

TikTok prosi o kod PIN

Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są znane. Powodów może być kilka, w tym między innymi aktywowanie trybu ograniczonego dostępu lub po prostu jakiś błąd aplikacji. Podejrzane jest to, że przeinstalowanie TikTok lub zaktualizowanie go do najnowszej wersji u niektórych usuwa problem. Niestety, niektórzy nadal są proszeni o PIN.

Dlatego na ten moment, dopóki sytuacja się nie wyjaśni, lepiej nie podawać PIN-u. W zeszłym roku doszło do dużego wycieku danych z TikToka, Hakerzy uzyskali dostęp do wielu wrażliwych danych. Nie mamy żadnej pewności, że dziwne zachowanie aplikacji jest w jakikolwiek sposób z tym związane, ale lepiej dmuchać na zimne i nie narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Warto jeszcze nadmienić, że problem pojawił się już miesiąc temu, ale w ostatnich dniach pojawia się u coraz większej liczby użytkowników TikToka.

Źródło zdjęć: BongkarnGraphic / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gearrice, Tom's Guide