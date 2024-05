Lepiej pilnuj karty SIM. Oszuści mają nową metodę

W sieci pojawiło się groźne oszustwo, które stanowi podwaliny pod ataki techniką SIM swap – alarmują służby francuskie. Zagrożenie ma być jednak międzynarodowe.

Jak wiadomo, SIM swap jest zagrożeniem polegającym na uzyskaniu przez napastnika duplikatu karty SIM ofiary. W ten sposób może on niemal do woli podszywać się pod okradzioną osobę, włączając w to pozyskanie kodów autoryzacyjnych z banku i innych usług.

Ale jak zmanipulować operatora tak, by ów duplikat wydał? Francuskie media donoszą, że naciągacze znaleźli na to nowy sposób i wbrew pozorom zagraża on ponoć nie tylko mieszkańcom Republiki.

We wiadomościach SMS a także w komunikatorach, takich jak WhatsApp czy Messenger, podszywając się pod operatorów, sprawcy wysyłają powiadomienie o wydaniu nowej karty – czytamy. Oczywiście nietrudno się domyślić jaka będzie reakcja tych, którzy takiej usługi nie zamawiali. Zapewne będą chcieli wniosek anulować i tu właśnie pojawia się pułapka.

Link do formularza anulującego, zawarty w treści, prowadzi do fałszywej strony, która techniką phiishingu wyłudza kolejne dane. Są wśród nich wszystkie informacje niezbędne do zdalnego wyrobienia duplikatu, a więc m.in. kod PUK.

Kto się złapie, zamiast anulować operację wydania duplikatu, w istocie rzeczy ją potwierdzi. W dodatku na rzecz przestępców, którzy dysponując klonem, obejdą dowolną weryfikację SMS-ową. Albo ukradną tożsamość, by w cudzym imieniu dokonywać kolejnych przekrętów.

Eksperci z Cybermalveillance, rządowej grupy zadaniowej poświęconej walce z cyberprzestępczością, apelują o zachowanie ostrożności. Jak słusznie zauważają, każdy kontakt ze strony operatora można łatwo potwierdzić poprzez telefon na infolinię.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Mikhail Artamonov

Źródło tekstu: Le soir geeko, oprac. własne