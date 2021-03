Linux i macOS nadają się do grania? Już jest dla nich Steam Link

Linux i macOS nie kojarzą się z graniem, ale nie oznacza to, że te systemy nie zasługują na uwagę. Android przetarł szlaki dla SteamLink i nie ma powodu, by nie wydać tej aplikacji także na inne „niegamingowe” systemy.

Steam Link dla Linuxa został wydany na początku marca 2021, a jeszcze przed końcem miesiąca pojawiła się analogiczna aplikacja dla systemu macOS. Oznacza to, że jeśli masz gry zainstalowane na swoim gamingowym PC, będą one dostępne także na Macu i komputerze z Linuxem. Trzeba jedynie uruchomić Steam na PC, a na drugiej maszynie Steam Link, podać na PC PIN z aplikacji Steam Link i podłączyć kontroler.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by strumieniować grę z PC na słabsze urządzenie. Musisz tylko upewnić się, że ten mocniejszy komputer będzie cały czas włączony. Wyjść z aplikacji możesz skrótem Ctrl+G. Połączenie jest stabilne, ale wciąż widoczne są pewne drobne opóźnienia i bezwładność sterowania. Cieszy fakt, że drugi komputer nie będzie wyłączony z użytku podczas strumieniowania.

Korzyści ze Steam Link jest sporo. Przede wszystkim daje wolność grania tam, gdzie chcesz i w co chcesz. Jeśli masz już złożony komputer do grania, nie musisz płacić za usługę typu Google Stadia, Microsoft xCloud czy GeForce Now, by zagrać w swoje gry na sprzęcie mobilnym albo na laptopie w innym pokoju. Można też zagrać w tytuły AAA, które nigdy nie zostaną wydane na Maca czy Linuxa.

Steam Link jest dostępny także dla Androida, iOS-a (także dla Apple TV) i Raspberry Pi. Warto zauważyć, że aplikacja Steam dla Maców miała już wbudowaną możliwość strumieniowego przesyłania gier. Problem w tym, że główna aplikacja Steam jest duża – zajmuje około 1 GB. Steam Link zaś wymaga pobrania jedynie 30 MB z Mac App Store.

