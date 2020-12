NVIDIA Reflex wspiera cztery kolejne gry

Wsparcie techniki NVIDIA Reflex otrzymały cztery dynamiczne produkcje. Dzięki tej technologii mogą bawić się bez opóźnień, co w trakcie walki jest bardzo istotne. A jakie to tytuły?

Funkcja NVIDIA Reflex jest obsługiwana przez wszystkie karty graficzne GeForce, począwszy od serii 900 (architektura Maxwell), czyli modeli, które debiutowały na rynku ponad 6 lat temu. NVIDIA Reflex zapewnia niskie opóźnienia w trakcie rozgrywki, a od dzisiaj mogą z niej korzystać osoby grające w CRSED: F.O.A.D., Enlisted, Mordhau oraz Warface. Zwiększona responsywność sprawia, że we wszystkich czterech grach odnotowano znaczne zmniejszenie opóźnień. A konkretnie - w CRSED: F.O.A.D. o 23%, w Enlisted o 20%, w Mordhau o 41%, a w Warface o 22%.

Nvidia Reflex wspiera już liczne tytuły, jak Call of Duty: Black Ops - Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Valorant, Destiny 2 czy Apex Legends. Skąd biorą się takie dobre wyniki? Jest to efekt koordynacji karty graficznej, monitora G-SYNC oraz samej gry, nadzorujących i redukujących opóźnienia systemowe w tytułach stawiających na bezpośrednią rywalizację. Efekty widoczne na poniższej infografice.

Oprócz dodania technologii Reflex, NVIDIA postanowiła przedłużyć do 11 stycznia promocję, w ramach której nabywcy kart graficznych GeForce RTX 3080 oraz 3090, a także komputerów w nie wyposażonych, otrzymają cyfrową kopię gry Call of Duty: Black Ops - Cold War. Szczegóły akcji dostępne są na tej stronie.

