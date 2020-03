Skąpstwo. To może być przyczyna słabej oferty Google Stadia

Google Stadia miała być "game changerem" w kręgu usług dedykowanych bezpośrednio elektronicznej rozrywce. Właściciel platformy obiecał, że możliwe będzie uruchomienie gier w wysokiej jakości na dowolnym urządzeniu - wystarczy jedynie dobre łącze internetowe. Po części udało się zrealizować te obietnice, jednak pewnym problemem jest niezbyt bogata oferta gier, w które można zagrać.

Wielu komentatorów środowiska gier wideo stwierdziło, że Google Stadia ma przed sobą ciekawą przyszłość, o ile pojawi się na niej więcej ekskluzywnych tytułów oraz produkcji z kręgu "indie". Dzieła niezależnych twórców zdają się być idealne dla Google Stadia - produktu, który ma zmienić zasady gry, ale... w tym momencie w bibliotece usługi znajduje się 28 tytułów i brakuje "indyków". Jaki może być powód tego stanu rzeczy?

Business Insider zwrócił uwagę na możliwe przyczyny problemów Stadii. Jak wykazano z pomocą wypowiedzi niezależnych twórców gier, Google stworzyło model gratyfikacji twórców umieszczających swoje tytuły w Stadia, który jest... nieopłacalny. Stąd, jedynie więksi gracze w biznesie growym odnajdują miejsce dla siebie w platformie (najpewniej na preferencyjnych umowach), natomiast twórcy niezależni nie są do Stadia przekonani. Także ze względu na (jeszcze) niewielką liczbę aktywnych użytkowników.

Według deweloperów, Google nie równa się "stabilność"

Dlaczego? Bo Google miał w swojej historii wiele projektów, które promowano jako "game changery", ale po pewnym czasie je zamknięto. Tym samym, mniejsze podmioty, które mają znacznie więcej do stracenia, nie chcą wiązać swojej przyszłości z gigantem. Dodatkowo, w poszukiwaniu jakiegokolwiek argumentu za tym, aby zainteresować się Stadią, mniejsi twórcy nie są w stanie znaleźć ani jednego pozytywu. No, może poza "byciem jednym z pierwszych" w Google Stadia. To jednak stanowczo za mało, aby zaangażować w usłudze mniejszych twórców.

Google Stadia ten rok ma zamknąć na poziomie 120 dostępnych gier - w tym 10 ekskluzywnie dla tej usługi. W ostatnim czasie otworzono możliwość testowania platformy streamingu gier dla telefonów spoza rodziny Pixel. Oficjalnie, Stadia nie jest dostępna w Polsce.

