Zimowe opowieści - najlepsze książki na zimowe wieczory

Mam nadzieję, że odpoczęliście w przerwie świątecznej i jesteście gotowi na nowe propozycje czytelnicze. Przygotowałam dla Was listę moich ulubionych „mroźnych” książek, które obowiązkowo należy czytać w ciepłym pomieszczeniu z gorącym napojem w dłoni. Czytając je, poczujecie powiew zimnego wiatru, odkryjecie, czym jest cisza i przeniesiecie się w arktyczne rejony.

Joe Simpson „Dotknięcie pustki”



„Dotknięcie pustki” to jedna z tych ekstremalnych historii o przetrwaniu, o których myślimy długo po zakończonej lekturze. Zachwyci każdego miłośnika literatury okołogórskiej i chwyci za serce. Joe Simpson, brytyjski alpinista, wspomina zatrważającą historią, która wydarzyła się w 1985 roku na Siula Grande w Peru. Był wtedy ze swoim przyjacielem, Simonem Yatesem, a samo zejście ze szczytu zapisało się na kartach historii alpinizmu. Było świadectwem odwagi oraz determinacji w walce o przetrwanie. Książka ta została nagrodzona nagrodą NCR Book Award w 1989 roku oraz w 2003 roku doczekała się kinowej ekranizacji.

Dan Simmons „Terror”



„Niekiedy znowu, jeszcze głębszą nocą, kiedy jęki lodu zmieniają się w krzyki, Crozierowi wydaje się, że okręt stał się jego ciałem i umysłem. Na zewnątrz – za pokładem i kadłubem – czai się śmierć”.

Dla wielbicieli historii wypraw arktycznych jest dobrze znana tragiczna historia HMS Terroru i HMS Erebusa. Sir John Franklin w latach 50 XIX wieku zdecydował się wytyczyć nową drogę pomiędzy wyspami Archipelagu Arktycznego. Dan Simmons dociera do dokumentów i relacji ludności innuickiej, aby dopowiedzieć owianą tajemnicą dalszą historię zaginionej załogi. Bazując na lokalnych legendach, oglądając odnalezione artefakty i przeszukując archiwa, tworzy zatrważającą opowieść grozy.

Erling Kagge "Cisza"



Norweski podróżnik, Erling Kagge, przemierzył Antarktydę, 1310 kilometrów w 52 dni, bez radia oraz przewodnika, pieszo w absolutnej samotności poszukując tego jednego pierwiastka – ciszy. Dlaczego?

Podtytuł książki brzmi „Opowieść o tym, dlaczego straciliśmy umiejętność przebywania w ciszy i jak ją odzyskać”. Podróżnik próbuje znaleźć sposób, by odzyskać to, co nazywa się „ciszą wewnętrzną”, czegoś, co jest poza „człowiekiem”, ale jednocześnie jest czymś wewnątrz ludzkim.

Łączy on w niej własne doświadczenia – na biegunach, w sieci kanalizacyjnej Nowego Jorku, czy sali z akustyczną izolacją w Paryżu. Cytuje dodatkowo poetów, sportowców, filozofów czy odkrywców w 33 krótkich rozdziałach, przez co książkę czyta się jednym tchem.

Lily Brooks-Dalton “Dzień dobry, północy"



„Dzień dobry, północy” to debiutancka powieść Lily Brooks-Dalton. Prawie 80-letni Augustine postanawia sam zostać na stacji badawczej Barbeau w Arktyce. Jego koledzy po fachu opuszczają obserwatorium, a nasz główny bohater musi się zmierzyć z bliżej nieokreślonym końcem ludzkości. Spotykając ukrywającą się na stacji małą dziewczynkę, ma okazję do spojrzenia w swoją przeszłość i dokonać retrospekcji swojego życia.

Jednocześnie sześcioosobowa załoga Eteru, statku kosmicznego mającego za zadanie zbadanie Jowisza i jego księżyców, wraca w kierunku Ziemi. Ani eksploratorzy, ani Augustine, nie wiedzą, jaki los spotkał ludzkość. Być może na Ziemi nie pozostał nikt oprócz nich...

Mam nadzieję, że te zimowe propozycje przypadną Wam do gustu, a jeśli chcielibyście dorzucić coś do tej listy, śmiało piszcie w komentarzu!

