Brakuje Ci pomysłu na prezent? Najlepsze książki na Święta - część 3

To już ostatni wpis z serii, w której polecam Wam ciekawe tytuły pod choinkę. Obdarowujcie śmiało tymi tytułami każdego miłośnika literatury! Jak w poprzednich częściach zostawiam kilka wskazówek, by łatwiej dopasować tytuł do zainteresowań obdarowywanego.

Alan Bradley, Seria o Flawii de Luce



Flawia jest posiadaczką ponadprzeciętnego sprytu, przebiegłości i umiejętności analitycznego myślenia, którym nie pogardziłby nawet sam Sherlock Holmes. Uwielbia cyjanek i ma słabość do strychniny. Mimo młodego wieku (ma zaledwie 11 lat!), posiada ogromną wiedzę chemiczną i głowę pełną pomysłów, które realizuje w nietuzinkowy sposób.

Flawia jest wysoce zabawna, inteligentna, a jednocześnie mrocznie zafascynowana śmiercią. To czyni ją niebanalną nastolatką, która inteligencją mocno przewyższa grono swoich rówieśników.

Dla kogo:

miłośników czarnego humoru,

dzieci młodzieży,

fanów rodziny Addamsów.

Gaston Leroux „Upiór opery”

Powstały w 1909 „Upiór opery” to jedna z najsłynniejszych gotyckich powieści grozy. Historia Erica – zdeformowanego, genialnego kompozytora żyjącego w podziemiach paryskiej opery, nieszczęśliwie zakochanego w młodej solistce, była wielokrotnie ekranizowana i przenoszona na sceny teatru. Żadna interpretacja nie może się jednak równać z oryginalnym tekstem Gastona Leroux – zdecydowanie bardziej mrocznym, głębszym, z plejadą barwnych postaci nie pozbawionym jednak elementów humorystycznych. Ponadczasowy i niezwykle popularny, wypełniony wartką akcją utwór na stałe wpisał się w kanon literatury światowej.

Dla kogo:

fanów klasyki grozy,

miłośników teatralnej fabuły,

osób lubiących dopracowane pod każdym względem wydania z ilustracjami.

Janusz Rolicki “Lepsi od Pana Boga. Reportaże z Polski Ludowej”



Lepsi od Pana Boga. Reportaże z Polski Ludowej to zbór artykułów autorstwa Janusza Rolickiego napisanych po roku 1960. Autor przechodzi przez różne dziedziny usług świadczonych w Polsce Ludowej, od branży budowlanej po rybołówstwo. Opisuje warunki mieszkaniowe i bytowe ówczesnego społeczeństwa polskiego. Przysłuchuje się rozmowom, analizuje problemy, z jakimi na co dzień zmagało się społeczeństwo. Dziennikarz przedstawia realia życia w PRL-u, obnaża polskie łapówkarstwo, niejednokrotnie przechytrza w tym cenzorów.

Dla kogo:

osób interesujących się historią Polski,

fanów reportaż.

Jarosław Molenda „W 80 filiżanek dookoła świata”



Jarosław Molenda, publicysta i podróżnik, zabiera czytelnika w prawdziwy świat aromatów. „W 80 filiżanek dookoła świata” to przewodnik po piętnastu najsłynniejszych kawiarniach świata. Prócz mnóstwa intrygujących historii i ciekawostek możemy zauważyć jak kawa i jej historia posiada niezwykłą moc przekraczania granic. Przewodnik ten jest kompleksowy pod każdym względem. Znajdziemy tu mnóstwo fantastycznych informacji o samej kawie, jak i historii z nią związaną. Następnie poznamy najsłynniejsze kawiarnie świata z uwzględnieniem historii i kontekstu kulturowego kraju i miejsca ich lokalizacji. Prawdopodobnie nie znajdziecie lepszego przewodnika po kultowych już kawiarniach i napoju, który w tak spektakularny sposób podbił świat.

Dla kogo:

miłośników kawy,

fanów przepięknie wydanych albumów,

osób lubiących ciekawe historie z różnych zakątków świata.

Peter Wohlleben. „Sekretne życie drzew”



Autor, zawodowy leśnik, kierowany miłością do natury postanowił bliżej przyjrzeć się niezwykłym cechom drzew, posłuchać ich historii i odkryć ich umiejętności. Zaskakująca analiza Wohllebena sugeruje, że drzewa czują i mają własną osobowość. Potrafią decydować o swoich działaniach, mają pamięć, a nawet różne temperamenty, można wśród nich znaleźć bardziej i mniej empatyczne osobniki. Książka ta daje wspaniałą okazję, by podziwiać tajemniczą rzeczywistość przyrody, która nas otacza.

Na wyróżnienie zasługuje przepiękne wydanie książki ubogacone (w rozszerzonej wersji) ilustracjami polskich lasów autorstwa Krzysztofa Onikijuka i Adama Ławnika.

Dla kogo:

miłośników przyrody,

osób lubiące ilustrowane albumy.

Magda Umer „Listy na wyczerpanym papierze”



Jeremi Przybora (poeta, współtwórca Kabaretu Starszych Panów) ma 49 lat kiedy rozpoczyna korespondencję z 28-letnią wówczas Agnieszką Osiecką, również poetką, autorką tekstów i pisarką. Ich relacja przybiera dość intymny charakter, w którym oboje szybko odkrywają łączące ich uczucie. Balansując między rozmowami telefonicznymi, listami, pocztówkami i telegrami odkrywają wspólną pasję do teatru i poezji, z drugiej jednak strony, prawie całkowicie się od siebie różniąc. Właśnie tę korespondencję, pełną życia, emocji, poezji i miłości zebrała, w porozumieniu z członkami ich rodzin Magda Umer.

Dla kogo:

miłośników literatury pięknej,

osób lubiących poezję,

fanów romantycznych historii.

To już ostatnia część poleceń, jestem jednak przekonana, że przeglądając ten artykuł, jak i inne na tym portalu z pewnością znajdziecie coś dla najbliższych! Jestem ciekawa, czy sami lubicie dostawać książki w prezencie, dajcie znać!

