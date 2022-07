Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 200 zł!

W sklepie Google Play możemy znaleźć kolejną porcję płatnych aplikacji i gier na urządzenia z Androidem, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Zobacz, co tam znaleźliśmy.

20 WPM CW Morse code trainer

Normalna cena aplikacji to 10,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 24.07.2022)

Chcesz się nauczyć kodu Morse'a? Z tą aplikacją powinno być łatwiej. Wykorzystuje ona podejście podobne do metody Kocha i koncentruje się na słuchaniu kodu, zamiast na wizualnym uczeniu się kropek i kresek. Dzięki aplikacji można trenować znajomość kodów Morse'a dla znaków alfanumerycznych, cyfr lub skrótów (takich na przykład jak SOS).

Memorize: TOEFL Vocabulary

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 23.07.2022)

Znajomość języków to coś, co może się przydać w wielu sytuacjach. Dzięki niej łatwiej jest podróżować po świecie lub na przykład dostać lepiej płatną pracę. Aplikacje z serii Memorize używają elektronicznej wersji fiszek do nauki słownictwa w różnych językach. Narzędzie prezentowane w tym miejscu zawiera ponad 4400 słów w języku angielskim, których znajomość przyda się podczas zdawania egzaminu TOEFL, ale również na co dzień.

Computer Win11 Launcher

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 21.07.2022)

A gdyby tak pulpit smartfonu z Androidem wyglądał tak, jak na komputerze z Windowsem? Taką zmianę ma wykonać Computer Win11 Launcher, który w promocji jest darmowy, więc można go wypróbować. Być może sposób jego działania oraz wygląd komuś przypadnie do gustu.

The Lost Ship

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 22.07.2022)

Wyrusz na poszukiwanie skarbów w tej pięknie zaprojektowanej klasycznej grze przygodowej typu point and click. Eksploruj stare szlaki, zagadki i inne rzeczy pozostawione przez rozbitków, polując na zaginiony statek piracki, który trafił na wyspę wieki temu. Dla osób lubiących łamigłówki.

Stark Fitness: Simply Train

Normalna cena aplikacji to 39,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 22.07.2022)

Stark Fitness to aplikacja, która ma pomóc w uzyskaniu formy i wymarzonej sylwetki niezależnie od tego, czy mamy dostęp do odpowiedniego sprzętu, czy też możemy liczyć jedynie na własną masę. Ćwiczenia prezentowane w tym narzędziu nadają się zarówno do siłowni, jak i treningu w domowym zaciszu.

Shadow of Death: Dark Knight

Normalna cena aplikacji to 5,29 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 21.07.2022)

Shadow of Death: Dark Knight to wciągająca gra RPG w klimacie fantasy, w której gracz wciela się w jednego z rycerzy cienia i wyrusza na przygodę pełną potworów do pokonania i skarbów do zebrania. A to wszystko w pięknej scenerii zrujnowanego świata.

Learn Korean Word Quiz Pro

Normalna cena aplikacji to 33,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 21.07.2022)

Ta aplikacja przyda się osobom, które znają już język angielski, ale chciałyby się nauczyć koreańskiego. Zaczynamy od nauki koreańskich znaków oraz ich wymowy, by nastepnie przejść do słów w tym języku. A to wszystko w formie quizu.

b-hyve Pro

Normalna cena aplikacji to 46,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 19.07.2022)

bhyve Pro to aplikacja stworzona w celu łatwego zarządzania, z dowolnego miejsca (za pomocą smartfonu lub tabletu) kontrolerów marki b-hyve Pro, stanowiących część systemów nawadniania na przykład ogrodów. Urządzenia te można obsługiwać przez Wi-Fi lub za pomocą bezpośredniego połączenia przez Bluetooth.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: Google Play, wł.