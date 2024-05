mBank ma cenną poradę. Każdy Polak powinien zapamiętać

Co zrobić, jeśli z konta zniknie duża suma, na przykład za przejazdy Boltem? mBank radzi, jak się bronić, Bolt nie ma odpowiedzi.

Z konta klienta mBanku znikło ponad 1600 złotych. Ofiara kradzieży poinformowała, że pieniądze zostały pobrane jako opłata za przejazdy Boltem w nocy w czasie długiego weekendu majowego. Przy czym w tym czasie pan Janek nie korzystał z usług przewozu, bo wypoczywał na Mazurach. Ostatni raz korzystał z Bolta w marcu.

Zobacz: W mBanku znów cuda. Klientowi zaczęły uciekać pieniądze

mBank radzi, Bolt rozkłada ręce

Jak Bolt pomaga w tego typu sytuacjach? Niestety, nijak. Dowiedziałam się jedynie, że firma „bada sprawę” polskiego klienta. Przypuszczam, że niewiele z tego wyniknie. Jeśli cokolwiek.

Aktualnie sprawdzamy i wyjaśniamy tę sprawę. Jeśli będę mogła powiedzieć więcej to na pewno wrócę z szerszym komentarzem.

– napisała pani Martyna Kurkowska, Press Officer w Bolcie

Warto tu zaznaczyć, że nie tylko Bolt ma tego typu problemy. W sieci można znaleźć podobne opisy sytuacji z udziałem innych usług przewozu osób i zamawiania jedzenia. Z kont polskich klientów znikały pieniądze między innymi na zamawianie jedzenia przez Uber Eats, zanim ta usługa została uruchomiona w Polsce.

mBank poproszony o komentarz udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Oczywiście kwestia ewentualnego zwrotu środków to już sprawa między ofiarą kradzieży i bankiem. Dostaliśmy jednak świetną instrukcję, jak ustrzec własne pieniądze przed takimi kradzieżami. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, jak mogło do niej dojść? Jak to się stało, że ktoś w innym kraju ma dane karty płatniczej kogoś z Polski?

W dzisiejszych czasach oszuści próbują wyłudzać pieniądze, bądź dane klientów na różne sposoby. Zdarza się, że klienci nieumyślnie przekazują oszustom dane karty będąc na fałszywej phishingowej stronie, należy więc być ostrożnym. Obserwujemy również doniesienia w mediach o różnych wyciekach danych z serwisów, sklepów czy aplikacji w których to klienci podają dane swoich kart płatniczych.

Nierzadko cyberprzestępcy sprzedają zdobyte w ten sposób dane na czarnym rynku. Dotyczy to nie tylko kart płatniczych, ale też danych logowania do usług finansowych, na przykład do PayPala.

Co zrobić, jeśli z konta znikły pieniądze? mBank podał redakcji uniwersalną instrukcję postępowania. Jak się zapewne domyślasz, pierwszy krok to zastrzeżenie karty.

Gdy widzimy na swoim koncie transakcje kartą, których nie realizowaliśmy, taką kartę należy jak najszybciej zastrzec. To najważniejszy krok, by nie doszło do kolejnych transakcji zleconych przez osoby trzecie. Można to zrobić kontaktując się przez mLinię, ale najszybciej można to zrobić samodzielnie w aplikacji mobilnej bądź w serwisie transakcyjnym. Zastrzeżenie karty jest nieodwracalne. Nikt z niej już nie skorzysta.

Czy można odzyskać pieniądze? Bank będzie próbował, jeśli klient złoży reklamację. Trzeba też zgłosić kradzież na policję – może uda się złapać złodziei.

Następny krok, to złożenie reklamacji dotyczącej nieautoryzowanych transakcji. Bank w procesie reklamacji będzie próbował odzyskać pieniądze klienta. Oczywiście kradzież pieniędzy powinna być zgłoszona na policję i taką informację klient otrzyma przy składaniu reklamacji. Policja nie ma możliwości zastrzeżenia karty klienta.

Jest też prosta sztuczka, którą warto stosować, by ochronić swoje pieniądze – limit wysokości transakcji kartą. Po prostu zastanów się, ile zwykle wydajesz i zastosuj ograniczenie.

Warto także pamiętać o dziennych limitach na karcie. Rekomendujemy by utrzymywać je na minimalnym poziomie jaki potrzebujemy. W sytuacji, gdy chcemy zwiększyć go dla pojedynczej transakcji, mamy taką możliwość w aplikacji mobilnej, bądź w serwisie transakcyjnym.



Tutaj przydatnym rozwiązaniem jest limit tymczasowy. Będzie on ważny do wyczerpania kwoty limitu lub do północy danego dnia. Kartę można również tymczasowo zablokować w aplikacji mobilnej, w serwisie transakcyjnym lub dzwoniąc na mLinię. Zablokowaną kartę można w ten sam sposób odblokować.

Warto przypomnieć też o możliwości korzystania z kart przedpłaconych, oferowanych przez niektóre banki i fintechy. Jeśli na karcie nie będzie środków, nie będzie jak ich ukraść.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne