Tylko jeden operator w Polsce umie w 5G. Zgadnij który

Internet 5G ma w Polsce coraz większy zasięg i coraz więcej użytkowników. Dzięki niezależnym testom wiemy, który operator dostarcza swoim klientom najszybsze łącza.

Sieci 5G i ich możliwości

Technologia 5G, która coraz szerzej rozlewa się po świecie, ale również po Polsce, to z założenia wyższa prędkość transmisji danych. Sieci komórkowe najnowszej generacji oferują też większą pojemność, dzięki czemu większa liczba urządzeń może jednocześnie połączyć się z Internetem.

5G oznacza możliwość oglądania filmów, meczów czy transmisji na żywo w wysokiej jakości oraz bez zakłóceń. To również komfortowa i niezakłócona praca czy nauka zdalna. Również pobieranie plików z Internetu jest szybsze, średnio nawet 3 razy w porównaniu z tradycyjnym Internetem.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że Internet stał się podstawowym narzędziem do pracy i nauki. Dzięki 5G, które przestało być technologiczną nowinką i stało się standardem i wręcz wiodącym trendem technologicznym, z którego korzysta coraz więcej osób.

2600 MHz lepsze niż 2100 MHz

Do osiągnięcia tego wszystkiego potrzebne są odpowiednie zasoby częstotliwości, z których mogą skorzystać operatorzy. W Polsce wciąż nie zostały rozdzielone zasoby radiowe z pasma C (3,4-3,8 GHz), więc spółki telekomunikacyjne muszą świadczyć usługi 5G z wykorzystaniem tego, co już mają.

Orange, Play i T-Mobile oferują Internet mobilny w technologii 5G z wykorzystaniem pasma 2100 MHz, współdzielonego z technologią 4G LTE (Spectrum Sharing). Plus z kolei używa do tego dedykowanego bloku z pasma 2600 MHz TDD. Wyższa częstotliwość oznacza szybszą transmisję danych, a TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego pasma do naprzemiennej transmisji downlink/uplink. To tak, jakby Plus miał dodatkowy pas na telekomunikacyjnej autostradzie.

W Plusie technologiczne maksimum to 600 Mb/s. Dzięki agregacji 5G z LTE Plus przekroczył w centrum Piotrkowa Trybunalskiego szybkość 1 Gb/s. To wartości nieosiągalne dla innych sieci komórkowych w naszym kraju. Zielony operator testuje 5G w wersji „stand alone”, co w przyszłości jeszcze zwiększy osiągi sieci.

Sieć 5G Plusa to obecnie 3000 stacji bazowych, w których zasięgu znajduje się ponad 19 milionów osób z 800 miejscowości we wszystkich 16 województwach, czyli ponad połowa mieszkańców Polski. Technologia 5G jest dostępna w każdym abonamencie – zarówno w ofertach głosowych, jak i internetowych, dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Zasięg sieci 5G Plusa (kolor czerwony)

W ofercie Plusa można znaleźć już ponad 130 smartfonów i routerów 5G, w tym również telefony kosztujące poniżej 1000 zł. Dzięki temu technologia 5G staje się osiągalna dla każdego, kto mieszka lub przebywa w jej zasięgu.

