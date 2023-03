Plus rozbił bank. Takiej promocji jeszcze w Polsce nie było

W promocji Plusa możesz dostać aż rok Disney+ w prezencie, a dzięki nowym abonamentom z jeszcze większymi paczkami gigabajtów, filmy i seriale obejrzysz również poza domem. Co szczególnie warto sprawdzić?

Platforma streamingowa Disney+ zadebiutowała w naszym kraju w czerwcu 2022 roku. Od tamtego czasu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, plasując się wśród trzech najczęściej wybieranych serwisów tego typu przez Polaków. Trudno mówić o zaskoczeniu, patrząc na przygotowaną przez Disneya ofertę. To nie tylko filmy i seriale, ale także świetne dokumenty oraz animacje, które spodobają się zarówno starszym, jak i młodszym odbiorcom.

Oferta jest tym ciekawsza, że dzięki promocji Plusa Disney+ możecie mieć nawet na rok w prezencie, a dodatkowe gigabjty w abonamentach pozwolą na oglądanie ulubionych materiałów także poza domem, np. w drodze do pracy lub na uczelnię. Przyjrzyjmy się, co dokładnie Plus i Disney+ mają do zaoferowania.

Disney+ w Plusie nawet na rok w prezencie

Plus niedawno wprowadził nowe oferty na abonament głosowy, Internet 5G/LTE oraz światłowód. W każdej z tych ofert klienci mogą liczyć na promocję, w ramach której dostęp do Disney+ otrzymają w prezencie i to od razu na cały rok. To pełne 12 miesięcy oglądania filmów, animacji, seriali i dokumentów bez dodatkowych opłat. W ten sposób można zaoszczędzić całkiem niezłą sumkę, bo aż 289,90 zł, gdyby za serwis zapłacić na rok z góry lub aż 347,88 zł gdyby wybrać ofertę z comiesięczną opłatą w wysokości 28,99 zł.

To jednak nie wszystko, bo Plus w swojej nowej ofercie na abonament daje użytkownikom jeszcze więcej gigabajtów! A to oznacza, że z Disney+ skorzystacie nie tylko w domu, gdzie o transfer danych najczęściej nie trzeba się martwić, ale także w terenie. Odcinek ulubionego serialu sprawdzicie na telefonie, jadąc z pracy lub na uczelnię lub po prostu w parku, rozkoszując się słońcem i dobrą pogodą, gdy nastanie już wiosna, a po niej także lato. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby z dodatkowych gigabajtów skorzystać w trakcie wakacji w Polsce. W końcu to oferta przygotowana na cały rok.

Plus rzuca gigabajtami na prawo i lewo

Na co dokładnie mogą liczyć klienci Plusa? Nawet na 250 GB Internetu miesięcznie w ofercie XL na abonament głosowy dla klientów indywidualnych w cenie 99 zł/mies. Za dużo? Nie ma problemu. Już przy kwocie 59 zł/mies. Plus daje aż 50 GB transferu danych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Disney+ na urządzeniach mobilnych pozwala na oszczędzanie pakietu, dzięki czemu każda godzina filmu lub serialu oznacza zużycie zaledwie 0,6 GB danych. Przekłada się to na ponad 83 godziny oglądania przy 50 GB i ponad 416 godzin przy 250 GB. Tym samym o zużycie danych raczej nie trzeba się martwić.

A może interesuje Was sam Internet mobilny 5G/LTE? W takim wypadku Plus daje jeszcze więcej gigabajtów za mniejszą cenę. Wybierają ofertę za 49 zł/mies. dostaniecie aż 100 GB miesięcznie, przy 69 zł/mies. to 200 GB, a jeśli wybierzecie wariant za 99 zł/mies. to nawet 700 GB. To setki godzin oglądania Disney+ bez potrzeby zerkania na zużycie danych, bo i po co, przy tak dużych pakietach?

Poza tym Plus przygotował także ofertę dla firm, gdzie do wyboru mamy 30 GB (pakiet XS za 49 zł + VAT), 70 GB (pakiet S za 59 zł + VAT) lub 120 GB (pakiet M za 69 zł + VAT). Do tego, podpisując umowę na 12 lub 24 miesiące z abonamentem głosowym za 79 zł + VAT otrzymujemy nie tylko 150 GB danych, ale też dodatkową kartę do Internetu 5G/LTE. Wreszcie w ofercie za 99 zł + VAT dostajemy dwie karty po 300 GB każda, a za 119 zł + VAT dwie karty aż po 600 GB. A to wszystko z wykorzystaniem najszybszej sieci 5G w Polsce według rankingu SpeedTest.pl, która nie tylko gwarantuje odpowiednią szybkość, ale też dobrą jakość filmów i seriali.

Co warto obejrzeć w Disney+?

Nie da się ukryć, że Disney+ na rok w prezencie to bardzo ciekawy dodatek do usług Plusa, który – jak już ustaliliśmy – pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych. Jednak przede wszystkim to tysiące godzin filmów, seriali dokumentów, które mogą umilić wieczory i weekendy. Oferta serwisu streamingowego cały czas się poszerza i praktycznie każdego tygodnia dodawane są kolejne propozycje. Jednak już teraz jest wiele materiałów, obok których trudno przejść obojętnie. Wystarczy wymienić między innymi:

Marvel – w przypadku Marvela trudno polecić tylko jeden film lub serial, bo wszystkie historie w mniejszy lub większym stopniu łączą się ze sobą. Samych filmów jest już ponad 30, a do tego dochodzi też kilka seriali. Jakby tego było mało, to w planach Disneya jest mnóstwo kolejnych treści i już za chwilę akcja zacznie zyskiwać na tempie, które ostatecznie doprowadzi nas do wielkiej walki, która – jak wynika z plotek – swoją skalą przyćmi wydarzenia z kultowych już dzisiaj Avengers: Infinity War oraz Avengers: Endgame. Warto też dodać, że wszystkie nowe filmy już po mniej więcej 2 miesiącach od premiery w kinie trafiają do Disney+, więc dla fanów superbohaterów to pozycja wręcz obowiązkowa.

– w przypadku Marvela trudno polecić tylko jeden film lub serial, bo wszystkie historie w mniejszy lub większym stopniu łączą się ze sobą. Samych filmów jest już ponad 30, a do tego dochodzi też kilka seriali. Jakby tego było mało, to w planach Disneya jest mnóstwo kolejnych treści i już za chwilę akcja zacznie zyskiwać na tempie, które ostatecznie doprowadzi nas do wielkiej walki, która – jak wynika z plotek – swoją skalą przyćmi wydarzenia z kultowych już dzisiaj Avengers: Infinity War oraz Avengers: Endgame. Warto też dodać, że wszystkie nowe filmy już po mniej więcej 2 miesiącach od premiery w kinie trafiają do Disney+, więc dla fanów superbohaterów to pozycja wręcz obowiązkowa. The Mandalorian – można się sprzeczać, jakie jest najbardziej kultowe uniwersum kosmiczne, ale jestem przekonany, że większość wskazałaby Gwiezdne Wojny. Jeśli jesteś fanem tego świata, to po prostu nie możesz przegapić serialu The Mandalorian, który doczekał się już trzech sezonów. To rewelacyjna przygoda, w której poznajemy losy Din Djarina, w którego wciela się Pedro Pascal oraz uwielbianego przez fanów Grogu, znanego także jako Baby Yoda. To doskonałe uzupełnienie uniwersum i historia, która skupia się na czymś innymi niż tylko walce Jasnej i Ciemnej Strony Mocy.

Duchy Insherin – to rewelacyjny film, który opowiada o niezwykłej przyjaźni i konsekwencjach jej zakończenia. Z jednej strony mamy tutaj komediowy ton, który jednak nie przykrywa poważny kwestii i rozterek, z którymi mierzą się głównymi bohaterowie. A jeśli już przy nich jesteśmy, to w filmie zobaczymy genialnych Colina Farrella oraz Brendana Gleesona. Za najmocniejszą rekomendację niech posłuży aż 9 nominacji do Oscarów, w tym dla najlepszego filmu oraz najlepszego aktora. Poza tym Duchny Insherin zdobyły też 3 Złote Globy. To kino w swojej najlepszej odsłonie.

– to rewelacyjny film, który opowiada o niezwykłej przyjaźni i konsekwencjach jej zakończenia. Z jednej strony mamy tutaj komediowy ton, który jednak nie przykrywa poważny kwestii i rozterek, z którymi mierzą się głównymi bohaterowie. A jeśli już przy nich jesteśmy, to w filmie zobaczymy genialnych Colina Farrella oraz Brendana Gleesona. Za najmocniejszą rekomendację niech posłuży aż 9 nominacji do Oscarów, w tym dla najlepszego filmu oraz najlepszego aktora. Poza tym Duchny Insherin zdobyły też 3 Złote Globy. To kino w swojej najlepszej odsłonie. Dusiciel z Bostonu – to historia dwóch reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę morderstw, do których dochodziło w latach 60. XX wieku w Bostonie. To dramatyczna historia, która wydarzyła się naprawdę, a dzięki Disney+ i dwóm świetnym aktorkom możemy poznać jej przebieg i to właśnie z perspektywy dziennikarek, co ma swój urok. W rolach głównych obejrzymy tutaj Kierę Knightley oraz Carrie Coon.

Pamiętajcie jednak, że to tylko kilka wybranych propozycji. Największą zaleta Disney+ jest uniwersalność. To usługa skierowana do dorosłych, o czym świadczą Duchy Insherin lub Dusiciel z Bostonu, ale też doskonała dla najmłodszych. Ze świecą szukać serwisu streamingowego, który w swojej ofercie miałby tyle animacji. To cała biblioteka samego Disneya, ale również Pixara. To też wiele kultowych pozycji, które dzisiejsi 30- i 40-latkowie mogą pamiętać z czasów własnej młodości, w tym, chociażby Kacze Opowieści, Brygada RR czy też kultowe Gumisie. Dzięki promocji Plusa możesz je wszystkie obejrzeć ponownie i poczuć się, jakbyś znowu miał kilka lat.

Tekst na zlecenie operatora sieci Plus.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com