Nowy iPhone co dwa lata? W Plusie spełnisz to marzenie

Zawsze nowy iPhone brzmi jak coś nieosiągalnego? To już nieaktualne. Plus ma sposób, by spełnić to marzenie.

Plus Wymiana to najnowszy iPhone co dwa lata

Plus ma w ofercie unikatowy program Plus Wymiana, dzięki któremu marzenie o zawsze świeżym smartfonie Apple można łatwo spełnić. Nie musisz wydawać dwóch pensji na nowy model, a gdy przyjdzie pora na zmianę, martwić się sprzedażą na rynku wtórnym. Nie od dziś wiadomo, że portale z ogłoszeniami nie są najprzyjemniejszym miejscem. Jeśli skorzystasz z Plus Wymiana, wszystkim zajmie się operator.

Plus Wymiana sprawia, że iPhone jest na wyciągnięcie ręki, a po dwóch latach możesz wymienić go na nowszy model. To wyjątkowy program ratalny. Aby z niego skorzystać, należy wybrać dowolny abonament oraz jeden z dostępnych modeli smartfonów firmy Apple, np.:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max.

Smartfon z jabłkiem wybieramy w umowie ratalnej na 36 miesięcy, nie jest to jednak zwykłe kupno urządzenia na raty. Po spłaceniu 24 rat możesz bowiem swój smartfon wymienić na nowy model. Nie będzie przy tym żadnych dodatkowych formalności – potrzebna jest wyłącznie nowa umowa z operatorem.

Oczywiście zwracany iPhone musi być w dobrym stanie. Jednak nikt nie będzie wymagał, by wyglądał jak świeżo wyjęty z pudełka. Ślady normalnego użytkowania są całkowicie do przyjęcia.

Nowy iPhone to kolejne dwa lata cieszenia się świeżymi funkcjami, większą mocą obliczeniową i lepszym aparatem. Plus zaś zapewni świetną sieć z dostępem do prawdziwego 5G, które zresztą miał jako pierwszy w Polsce.

Jeśli ten konkretny iPhone skradnie Twoje serce dzięki licznym zaletom albo pojawią się względem niego inne plany, możesz wykupić go na własność. iPhone nie ma simlocka, więc później możesz spokojnie przekazać go komuś z rodziny. Można dokończyć spłacanie smartfonu w 12 ratach lub zapłacić pozostałą kwotę (ok. 1/3 ceny smartfonu) jednorazowo.

W tym przypadku operator nie zobowiązuje do przedłużania umowy na usługi telekomunikacyjne, bo umowa ratalna jest od niej niezależna. Jeśli umowa na usługi zakończy się po 24 miesiącach, automatycznie zamienia się w umowę na czas nieokreślony.

Jak widać zdobywanie nowego smartfonu Apple co dwa lata to żaden wysiłek i wcale nie będzie wymagać wydatków, które sparaliżują budżet. Możesz być na bieżąco z nowościami, płacąc niewielkie kwoty co miesiąc. Po dwóch latach nie tylko dostaniesz nowy sprzęt, ale uwolnisz się od starego bez nieprzyjemności związanych z rynkiem wtórnym. iPhone, który wróci do operatora, zostanie odświeżony i zyska drugie życie. Środowisko też zyska na programie Plus Wymiana.

Ubezpiecz smartfon od nieszczęśliwych wypadków

Obawiasz się, że po dwóch latach iPhone nie będzie nadawał się do zwrotu? Po prostu go ubezpiecz. To również możesz zrobić w Plusie. Usługa Serwis Urządzenia Premium kosztuje tylko 20 zł miesięcznie. Jeśli smartfonowi Apple stanie się krzywda w ciągu dwóch lat używania, Plus zadba o naprawę w autoryzowanym serwisie i bez utraty gwarancji.

Co ważne, po dwóch latach nadal będziesz finansowo „na plusie” w porównaniu do kupna urządzenia za pełną kwotę. Pokażę to na przykładzie kupna najtańszego modelu, który pojawił się na początku 2024 roku.

iPhone 15 w wersji z pamięcią 128 GB kosztuje w Plusie 4650 zł. Po rozłożeniu ceny na 36 rat musisz jednorazowo wpłacić 499 zł, a wysokość raty miesięcznej to 115,28 zł. W programie Plus Wymiana można jednak zwrócić smartfon po 24 miesiącach, a więc po zapłaceniu 3266 zł. Jeśli w tym czasie będziesz opłacać także usługę Serwis Urządzenia Premium (łącznie 480 zł za 24 miesiące), koszt używania smartfonu Apple przez dwa lata wciąż nie przekroczy jego standardowej ceny. W przypadku modeli droższych różnica jest jeszcze lepiej widoczna. Najważniejszy jest oczywiście spokój klienta.

Ponownie nie jest to jedyne wyjście. Jeśli nie zamierzasz korzystać z usługi Serwis Urządzenia Premium, możesz korzystać z napraw gwarancyjnych na standardowych warunkach. Wszelkie naprawy wykraczające poza ich zakres możesz wykonać na własny koszt. Plus daje też możliwość wykupienia uszkodzonego smartfonu na własność przez spłatę wszystkich 36 rat. To klient decyduje, jak zamierza działać i co będzie korzystniejsze.

Sprzedaj swój obecny smartfon w Plusie

Jest sposób, by nie płacić także tych 499 zł na start. Zanim pierwszy iPhone trafi w Twoje ręce, możesz w Plusie sprzedać swój aktualnie używany smartfon. Przy tym nie musi to być urządzenie Apple. Program Plus Odkup obejmuje także inne marki, między innymi Samsung, Xiaomi, Motorola, Nokia, OPPO czy Sony. Po prostu usuń z niego swoje dane i zanieś go do salonu. Środki ze sprzedaży zostaną przekazane na konto klienta Plusa. Stamtąd mogą zostać przeznaczone na pokrycie rat za nowy smartfon Apple lub na zakup usług operatora.

Podobnie jak w przypadku oferty Plus Wymiana, tu również sprzedawane urządzenie musi być sprawne. Jego stan wizualny i techniczny zostanie oceniony przez dedykowaną aplikację w rękach pracownika salonu. Całość zajmie tylko kilka minut… w przeciwieństwie do samodzielnej sprzedaży na portalu z ogłoszeniami. Klient od razu wie, ile pieniędzy dostanie za swój stary smartfon i kiedy będzie miał je do dyspozycji. Przy tym to gwarancja, że urządzenie nie wyląduje na stercie elektrośmieci i nie spędzi kolejnych paru lat w szufladzie.

No i najważniejsze. Możesz od razu skorzystać z oferty Plus Wymiana i wyjść z salonu z najnowszym smartfonem Apple w swoim ulubionym kolorze. Za dwa lata można będzie go wymienić na kolejną nowość firmy Apple w ofercie Plusa.

Artykuł powstał na zlecenie operatora sieci Plus.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne, Plus