Prezent dla kierowcy? Nextbase 322GW i długo nic

Idealny prezent pod choinkę? To trudne pytanie, na które wielu z nas szuka odpowiedzi w ostatnim miesiącu każdego roku. Może nim być na przykład dobra kamera samochodowa, która będzie pomocna na drodze, a w razie wypadku może nawet uratować życie. Takie produkty ma w swojej ofercie brytyjska marka Nextbase, która ponad rok temu weszła na polski rynek.

Firma Nextbase to uznany, brytyjski producent kamer samochodowych, który w Europie Zachodniej ma 60% rynku. Od ubiegłego roku urządzenia te możemy kupić również w Polsce. Wśród kilku oferowanych modeli znajdziemy między innymi kamerę Nextbase 322GW, która może stanowić idealny prezent na święta, a także stać się użytecznym i praktycznym towarzyszem każdej podróży samochodem.

Zarejestruj wszystkie szczegóły

Święta to czas, który spędzamy w gronie najbliższych nam osób. By to było możliwe, musimy nieraz pokonać długą drogę. Wielu z nas wsiądzie wkrótce do samochodu i ruszy w podróż do rodziny lub przyjaciół.

Na polskich drogach wiele się dzieje, więc warto być nie tylko czujnym, ale również nagrać wszystko wokół nas. Pomocna w tym będzie kamera samochodowa Nextbase 322GW, której nie umknie nic, co zdarzy się przed jej szerokokątnym okiem. Wszystko zostanie zapisane na karcie pamięci w formie filmu o jakości 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Dzięki temu w razie wypadku nie będzie problemu z odczytaniem numeru rejestracyjnego drugiego pojazdu, również w nocy.

W przypadku niebezpiecznego zdarzenia na drodze materiał zarejestrowany w pamięci kamery Nextbase pomoże w ustaleniu tego, co się tak naprawdę stało. W ten sposób możesz również dowieść swojej niewinności, jeśli dojdzie do spornej sytuacji. Wbudowany ulepszony moduł GPS sprawi, że na filmie zostanie zapisana Twoja prędkość oraz dokładna lokalizacja.

Nagranie może powstać także wtedy, gdy samochód stoi na parkingu. Funkcja inteligentnego parkowania sprawi, że Nextbase 322GW zacznie rejestrować obraz, gdy ktoś uderzy w Twój pojazd. Na taką okazję przyda się również moduł kamery tylnej szyby, podłączana bezpośrednio do Nextbase 322GW. Dzięki niej dowiesz się tego, co się stało za samochodem.

Dziel się nagraniami

Nextbase 322GW obsługuje łączność Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi. Dzięki temu kamera może łatwo przesłać pliki wideo prosto do smartfonu lub tabletu. Co ciekawe, zapisywane są jednocześnie dwa filmy, o wysokiej i niskiej rozdzielczości. Dzięki temu szybko przejrzysz nagrania, a jednocześnie będziesz mieć dostęp do wideo o wysokiej jakości, z większą ilością szczegółów.



Aplikacja Nextbase Connect App, dostępna na systemy Android oraz iOS, pozwoli Ci szybko i łatwo edytować nagrania, a także udostępniać je ubezpieczycielowi czy policji. Funkcja Bluetooth Autosync z kolei zadba o to, by po wejściu do samochodu Twój telefon automatycznie połączył się z kamerą. Umożliwi to na przykład ewentualne skorzystanie z funkcji Emergency SOS.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Kamera Nextbase 322GW została wyposażona w funkcję Emergency SOS. W przypadku wystąpienia zdarzenia, po którym kierowca nie reaguje, może ona automatycznie powiadomić służby ratunkowe o jego lokalizacji oraz przesłać im zatwierdzone dane osobowe użytkownika. Dzięki temu służby ratunkowe mogą szybko zareagować, bez polegania na innych osobach. Jest to szczególnie ważne w odludnych miejscach i na słabo uczęszczanych drogach.

Po wykryciu zdarzenia, system Emergency SOS przechodzi przez główny proces przeciwdziałania fałszywym alarmom. Po jego zakończeniu telefon przełącza się w tryb „radiolatarni”. Jeśli kierowca nie odpowie na sygnały alarmowe, zostają powiadomione służby ratunkowe.

Alert alarmowy, który jest wysyłany do integratora i służb ratunkowych, zawiera standardowo lokalizację GPS i kurs samochodu. Wysyłane są także inne dane osobowe użytkownika, takie jak historia medyczna, grupa krwi czy alergie.

Usługa nie będzie ostrzegać służb ratunkowych o wszystkich wypadkach. Informacja o wypadku nie zostanie wysłana, jeśli zdarzenie miało miejsce z małą prędkością lub proces powiadamiania zostanie anulowany przed powiadomieniem służb ratunkowych, na przykład przez użytkownika.

Skorzystaj z dodatkowych akcesoriów

Kamera Nextbase 322GW została wyposażona w opatentowany uchwyt Click&Go Pro GPS. Wykorzystuje on magnesy o dużej wytrzymałości, natychmiast łącząc źródło zasilania uchwytu z samą kamerą. Umieszczanie urządzenia na swoim miejscu jest dzięki temu bardzo łatwe, można też w dowolnym momencie odczepić kamerę od uchwytu i zabrać ją ze sobą.

Urządzenie marki Nextbase można też wyposażyć w dodatkowe akcesoria i moduły. Wśród nich jest wspomniana już wcześniej kamera tylnej szyby, rejestrująca to, co dzieje się za samochodem. Do Nextbase 322GW można też podłączyć kamerę cofania, przydatną podczas parkowania, lub tylna kamerę kabinową, która nagra to, co dzieje się wewnątrz pojazdu. W taki sposób zapewnisz jeszcze większą ochronę sobie oraz swoim najbliższym.



Artykuł powstał we współpracy z firmą Nextbase

