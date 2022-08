Z Plusem i Polsat Box możesz zaoszczędzić kilkaset zł na Disney+

Serwis Disney+ zadebiutował w Polsce 14 czerwca tego roku. Jeśli do tej pory nie skusiliście się na jego ofertę, to warto zrobić to przy okazji skorzystania z usług Plusa, Polsat Box i Polsat Box Go. We wszystkich tych przypadkach możecie dużo zaoszczędzić.

Jeśli po moich tekstach jeszcze się nie zorientowaliście, to musicie wiedzieć, że jestem geekiem. Uwielbiam komiksy i filmy z superbohaterami Marvel Studios oraz Gwiezdne Wojny. Czytam i kupuję komiksy. Pochłaniam też sporo książek, w tym między innymi z gatunków fantasy oraz sci-fi. A na to wszystko jestem jeszcze graczem. Można powiedzieć, że jestem dla Disneya klientem wymarzonym i zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego byłem bardzo podekscytowany debiutem Disney+ w naszym kraju

Nawet jeśli nie jesteście aż tak zakręceni, jak ja, ale lubicie filmy Marvela i Star Wars, animacje Disney, lub Pixar, czy produkcje National Geographic i Star, to oferta Disney+ będzie dla Was niczym uszyty na miarę garnitur prosto od najlepszych, włoskich projektantów. Warto przy tym skorzystać z unikalnej w Polsce oferty Plusa, w której dostęp do usługi możecie mieć nawet przez rok bez opłat. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo grosza. Nie wierzycie? Postaram się to udowodnić.

Co oferuje Plus?

Przy okazji premiery serwisu Disney+ w Polsce Plus przygotował nowe oferty łączone zarówno dla obecnych, jak i nowych użytkowników. Idea była prosta i słuszna zarazem, aby w jednym miejscu dać dostęp do najlepszej rozrywki. Sprawdźmy, co dokładnie ma do zaoferowania Plus.

Na tapet wziąłem prawdopodobnie najpopularniejszy abonament w kwocie 55 zł na miesiąc. W ramach abonamentu otrzymujecie wszystko, czego można oczekiwać w dzisiejszych czasach. To między innymi:

Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich sieci komórkowych oraz na numery stacjonarne (rozmowy)

do wszystkich sieci komórkowych oraz na numery stacjonarne (rozmowy) Pakiet internetowy 30 GB miesięcznie z lejkiem 1 Mb/s po przekroczeniu tej wartości

z lejkiem 1 Mb/s po przekroczeniu tej wartości Internet 5G w cenie abonamentu (nie obejdzie się bez odpowiedniego telefonu)

w cenie abonamentu (nie obejdzie się bez odpowiedniego telefonu) 120 minut na połączenia międzynarodowe do państw należących do Unii Europejskiej

Trudno w tej ofercie znaleźć słabe punkty. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y to już standard, a 30 GB Internetu, przy normalnym użytkowaniu, wydaje się wartością więcej niż wystarczającą dla potrzeb większości osób. Sam nie wykorzystuję nawet 10 GB miesięcznie, chociaż trzeba nadmienić, że pracuję z domu, więc przez większość czasu korzystam z domowej sieci bezprzewodowej WiFi.

Jakby tego było mało, to oferta pozwala dobrać aż 5 dodatkowych abonamentów, które zaoferują dokładnie to samo, co podstawowy, a będą zauważalnie tańsze. Nawet przez rok każdy z nich będzie kosztował jedynie złotówkę miesięcznie, a po upływie okresu promocyjnego 30 zł miesięcznie, czyli aż o 25 zł mniej niż standardowa oferta. Jeśli szukacie promocji na kilka numerów, to ta zdecydowanie jest w tym momencie jedną z najciekawszych i najbardziej opłacalnych.

No i nie zapominajmy też o Disney+, który bez wątpienia jest jednym z ciekawszych benefitów w ofercie Plusa. Przy wybraniu abonamentu za 55 zł/mies. otrzymacie dostęp do serwisu przez rok bez opłat. Po upływie tego okresu cena wzrośnie do standardowych 28,99 zł miesięcznie, co nie zmienia faktu, że oszczędność rzędu prawie 350 zł (12 miesięcy × 28,99 zł) jest więcej niż kusząca.

Disney+ także w Polsat Box i Polsat Box Go

Oprócz tego Disney+ możecie mieć także w ofercie Polsat Box Go oraz Polsat Box. Pierwszy to propozycja dla osób, które wybrały korzystanie z telewizji online.Tutaj nie tylko zyskujemy dostęp do wielu filmowych nowości w rozdzielczości nawet 4K, gorących serialowych premier, w tym także produkcji własnych Polsatu, ale także 120 kanałów telewizyjnych, które można oglądać przez Internet. Serwis oferuje treści w pakietach tematycznych: Polsat Box Go Premium (filmowo-serialowy, ale znajdziecie w nim także rozrywkę i informacje, a także ponad 100 kanałów) i Polsat Box Go Sport (sportowy). Wisienką na torcie jest nowy pakiet Polsat Box Go Premium z Disney+. Znajdują się w nim wszystkie treści ze wspomnianego wcześniej pakietu filmowo-serialowego (100 kanałów TV, filmy i seriale premium) oraz dostęp do platformy Disney+.



Zapytasz, ile to kosztuje? Nowy pakiet możesz mieć promocyjnie za 50 zł na 30 dni. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że standardowo Disney+ kosztuje 28,99 zł/mies. Można powiedzieć, że w tej ofercie Disney+ jest o 8,99 zł miesięcznie tańszy niż normalnie. Jest to spora oszczędność, w skali roku robi się z tego ponad 100 zł. Skorzystanie z oferty Polsat Box Go nie wymaga podpisywania długotrwałych umów, można wybrać ofertę na 30 dni lub skorzystać z pakietu cyklicznego, z którego można zrezygnować w dowolnym momencie.

A jeśli wybieracie telewizję satelitarną, kablową IPTV czy internetową z dekoderem, to w tym przypadku Polsat Box też przygotował promocję na Disney+. W zależności od wybranego pakietu dostęp do serwisu streamingowego z filmami oraz serialami produkcji Disney, Pixar, Marvel, Gwiezdnych wojen, National Geographic, oraz Star będzie kosztował od 10 do 15 zł. Najkorzystniej wypadają pakiety M Sport oraz L, w których cena z Disney+ to zaledwie 70 zł, gdzie to samo, ale bez serwisu streamingowego kosztuje 60 zł miesięcznie. Rachunek jest prosty – Disney+ w tej ofercie kosztuje 10 zł miesięcznie przez 24 miesiące trwania umowy. W ciągu 2 lat oznacza to oszczędność aż 455 zł przy założeniu, że normalnie musielibyśmy płacić 28,99 zł co każde 30 dni. W tańszych pakietach S oraz M (bez Sport) koszt Disney+ to 15 zł miesięcznie, więc w 24 miesiące daje to oszczędność ponad 335 zł.

Warto wybrać Disney+

Co zawiera oferta Disney+? To między innymi biblioteka ponad 800 filmów, 1000 seriali i 150 produkcji oryginalnych. Na tej długiej liście znajdują się między innymi rewelacyjne produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen, jak chociażby „Obi-Wan Kenobi”, „The Mandalorian” oraz „Księga Boby Fetta”. Oprócz tego to także niekończąca się rozrywka z oryginalnymi serialami i filmami produkcji Marvel Studios, które obejrzycie tylko na Disney+. Ze swojej strony polecam przede wszystkim „WandaVision”, „Loki”, animowane „What If…?”, które pokazuje alternatywne wersje przygód ulubionych herosów oraz „Moon Knight”.

Nadal Wam mało? Pomyślcie także o animacjach studia Disney&Pixar. Wszyscy wychowaliśmy się na „Toy Story”, „Potwory i spółka”, „Ratatuj”, „Gdzie jest Niemo” czy „Auta”. Lista cały czas jest też uzupełniana o najnowsze produkcje. Sam świetnie bawiłem się przy takich tytułach, jak „Co w duszy gra” czy łapiącym za serce „Coco”. A jeśli uwielbiacie filmy dokumentalne, to niewątpliwą zaletą jest dostęp do całej oferty National Geographic, jak „Na ratunek: Misja w jaskini” („The Rescue”) i „Free Solo”, autorstwa nagrodzonych „Oscarem” reżyserów i producentów E. Chaia Vasarhelyia i Jimmy'ego China.

Pokuszę się o stwierdzenie, że Disney+ to świetna usługa streamingowa, która nie tylko oferuje najlepsze filmy i oryginalne seriale, ale także pozwala wrócić do lat dzieciństwa. Gdzie indziej możecie obejrzeć klasyczną animację „X-Men” z lat 90. (niedługo otrzyma kontynuację w postaci X-Men 97), „Brygadę RR”, „Gumisie”, czy „Kubusia Puchatka”? Odpowiedź jest oczywista. Disney+ to nie tylko serwis dla dorosłych, ale także mnóstwo filmów dla najmłodszych.

A w ofercie Plusa, Polsat Box i Polsat Box Go możecie mieć dostęp do usługi dużo taniej, przy okazji korzystając z telewizji stacjonarnej, internetowej lub abonamentu na telefon. To naprawdę oznacza dostęp do najlepszej rozrywki w jednym miejscu.

