Bon 2500 zł na laptopa dla nauczyciela. Radzimy, jak wydać go z głową

Nauczyciele w całej Polsce mogą ubiegać się o bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa do pracy. Taka kwota daje szeroki wybór wśród dostępnych modeli, ale jeśli okaże się niewystarczająca, to brakującą część pedagodzy mogą dopłacić z własnej kieszeni. Co w takim razie wybrać?

Nauczyciele otrzymali bony na zakup laptopa. Każdy z nich może liczyć na dopłatę w wysokości 2500 zł. Bon można zrealizować w sklepach i u producentów, którzy zdecydowali się na dołączenie do programu. Sama kwota wydaje się rozsądna. W cenie 2500 zł można już znaleźć solidny laptop do pracy, a w razie potrzeby każdy pedagog może sięgnąć do własnej kieszeni i brakującą kwotę po prostu dopłacić.

Jestem jednak przekonany, że w wielu przypadkach nie będzie to w ogóle potrzebne. Na rynku nie brakuje modeli, które mieszczą się w zakładanym budżecie, a jednocześnie mają dużo do zaoferowania. Sprawdziłem ofertę firmy Acer i wybrałem kilka moim zdaniem najlepszych laptopów dla pedagogów. Starałem się wyszukać urządzenia, które da się kupić w cenie do 2500 zł, ale niektóre, mocniejsze warianty mogą minimalnie przekraczać ten budżet.

Acer Chromebook Plus 515

Pierwsza i zarazem najciekawsza propozycja to Acer Chromebook Plus 515. Może się wydawać, że to nietypowy wybór, ale tylko na pierwszy rzut oka. ChromeOS to system, który ma dzisiaj wiele do zaoferowania i w mojej ocenie jest właśnie idealny do nauki oraz pracy nauczyciela. Przede wszystkim wspominany system operacyjny jest bardzo lekki i szybki, co przekłada się na niskie wymagania sprzętowe, więc działa dobrze nawet na słabszych urządzeniach.

System bazuje na przeglądarce Chrome, ale jednocześnie jest jej rozwinięciem. Pozwala na korzystanie zarówno z aplikacji internetowych, rozszerzeń dostępnych dla przeglądarki Chrome, jak i znanych aplikacji na Androida, które są dostępne w sklepie Play, co daje ogrom możliwości. Co ważne, nie zawsze wymagane jest połączenie z internetem. ChromeOS wiele rzeczy potrafi zapisać w pamięci, a następnie je zsynchronizować, gdy już z siecią się połączy. Poza tym jest to też system niezwykle bezpieczny.

Jeśli zaś chodzi o sam sprzęt, to Acer Chromebook Plus 515 nie bez powodu ma „Plus” w nazwie. Jest to urządzenie z nowej, wyższej serii, które ma oferować dużo lepszą wydajność w porównaniu ze standardowymi Chromebookami. Dlatego też producent zastosował tutaj procesory Intel Core 12. generacji, a konkretnie 10-rdzeniowy (2P+8E) model Core i5-1235U o taktowaniu do 4,4 GHz. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM LPDDR5X i zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe otrzymujemy urządzenie o bardzo dobrej wydajności. W przypadku innych systemów mogłoby się wydawać, że to niewiele, ale w ChromeOS to ogromny zapas mocy, w pełni wystarczający do komfortowej pracy. No i przede wszystkim jest to model, który spełnia wymagania rozporządzenia ministra edukacji i nauki.



Do tego Chromebook Plus 515 wyposażony jest w dobrą 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Ogromną zaletą jest też specjalna powłoka przeciwodblaskowa, która zapewnia doskonałą widoczność nawet przy jasnym świetle. Oprócz tego laptop oferuje bardzo szybki dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 512 GB, a także Bluetooth 5.1 i WiFi w standardzie 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax). No i najważniejsze, czyli cena. Za taki wariant zapłacisz 2499 zł, np. w sklepie x-kom, czyli idealnie mieści się on w zakresie bonu dla nauczycieli.

Acer Extensa 15

A może jako nauczyciel szukasz czegoś z systemem Windows? W takim wypadku Acer ma w swojej ofercie model Extensa 15, który również będzie dobrym wyborem. W zakładanym budżecie warto kupić wariant z procesorem Intel Core i5-1235U, 16 GB pamięci RAM oraz szybkim dyskiem SSD o pojemności 512 GB. To więcej niż potrzeba do pracy na dokumentach, ale w razie potrzeby RAM można rozszerzyć aż do 32 GB i tym samym zyskać jeszcze trochę wydajności.

Acer Extensa 15 będzie urządzeniem bardzo wszechstronnym. Chociaż ma 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, to jego masa całkowita to zaledwie 1,78 kg. Dzięki temu, pomimo dużych rozmiarów, będzie sprzętem bardzo mobilnym, który bez problemu można zabrać do pracy i korzystać z niego w trakcie lekcji. Niekwestionowaną zaletą jest też aplikacja Acer BlueLightShield, która pozwala ograniczyć wyświetlanie światła niebieskiego, wpływającego na zmęczenie oczu, szczególnie w trakcie długiej pracy. Warto nadmienić też o kamerze 720p z redukcją szumów oraz dwóch złączach USB 3.2. Cena to ponownie 2500 zł. Laptopa kupisz między innymi w sklepach x-kom oraz Komputronik.

Acer Travelmate P2

Kolejna propozycja to Acer Travelmate P2. Tutaj również mamy do czynienia z laptopem z systemem Windows. Pod względem specyfikacji wygląda bardzo podobnie, jak poprzednie modele w naszym zestawieniu. Jego sercem jest układ Intel Core i5-1235U, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM, a dane można trzymać na dysku SSD o pojemności 512 GB. Co w takim razie odróżnia go od Extensa 15? Różnic jest kilka i skupiają się one przede wszystkim na budowie laptopa, a także bezpieczeństwie.

To, co wyróżnia Acera Travelmate P2, to między innymi obecność czytnika linii papilarnych oraz aplikacji Acer ProShield Plus. Taki wydawałoby się niewielki dodatek, znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych na komputerze. Dzięki temu komputer można zostawić na chwilę w sali lekcyjnej, a sprytni uczniowie i tak nie będą w stanie się do niego dostać. Do tego dochodzi też wbudowana kamera IR, a także klawiatura odporna na zalania. Nauczyciele powinni też docenić bogaty zestaw złączy, na który składają się: USB-C z Thunderbolt 2, trzy porty USB 3.2 w tym jeden wspierający ładowanie USB power-off oraz złącze microSD.

Zapomniałbym jeszcze o ekranie. Ten również ma przekątną 15,6 cali i rozdzielczość Full HD. Acer zastosował tutaj matrycę IPS, która powinna gwarantować co najmniej przyzwoitą jakość obrazu. Laptop ma wymiary 360 × 245 × 36 mm i masę 1,9 kg. Cenowo taki wariant idealnie mieści się w budżecie 2500 zł, ale można dopłacić do trochę lepszej wersji, np. z 16 GB pamięci RAM.

Laptop dla nauczyciela

Każda z powyższych propozycji będzie świetnym sprzętem dla nauczyciela. Wszystkie w określonych wariantach mieszczą się w budżecie 2500 zł, więc żaden pedagog nie będzie musiał dopłacać z własnej kieszeni. Oczywiście są dostępne mocniejsze wersje, np. z 16 GB pamięci RAM i większymi dyskami, ale to już od indywidualnych preferencji zależy ich wybór. W mojej ocenie wspominane wyżej konfiguracje, mieszczące się w kwocie 2500 zł, są w pełni wystarczające.

Warto też wspomnieć, że Acer przygotował świetną promocję na model Chromebook 315, który aktualnie można kupić w cenie zaledwie 999 zł. Nie jest to może model dla nauczyciela, ale już jako dodatkowa pozycja w koszyku w formie prezentu dla kogoś bliskiego sprawdzi się doskonale. Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo, więc warto pospieszyć się z decyzją.

