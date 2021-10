Dobry VPN za 1,33 dolara miesięcznie? Limitowana oferta Ivacy

Netflix, HBO GO, Disney+, Hulu... oferta rozrywkowa różnych serwisów jest naprawdę bogata. Niestety, nie wszystkie z nich są dostępne w Polsce. Czasami natomiast biblioteki w innych krajach mają o wiele ciekawsze tytuły. Z pomocą przyjdzie VPN Ivacy. Teraz taniej o 87%.

Szukacie taniego VPN? W takim razie ucieszy Was informacja o nowej ofercie promocyjnej Ivacy

VPN ten powstał w 2007 i od tego czasu udowodnił, że jest usługą godną zaufania. Najnowsza oferta pozwala korzystać z ponad 3500 serwerów znajdujących się w ponad 100 miastach na całym świecie. Zapłacimy za to wszystko zaledwie 80 dolarów za pakiet na aż pięć lat. To 1,33 dolara na miesiąc. Do jednego konta Ivacy możemy podłączyć nawet 10 różnych urządzeń w tym samym czasie. Bez różnicy czy to smartfon, komputer z Windowsem czy MacOS. Telewizory oczywiście również nie stanowią problemu.

Ty decydujesz, co tunelujesz

VPN Ivacy to jeden z pionierów technologii dzielonego tunelowania (split tunneling). Najprościej mówiąc, jest to technologia pozwalająca na przekierowanie jedynie części ruchu przez szyfrowany VPN. Reszta będzie miała do Internetu dostęp bezpośredni. Oczywiście sami będziemy mogli wybrać, co ma korzystać z którego tunelu. To naprawdę praktyczne.

Usługa VPN Ivacy zdobyła również pierwsze miejsce w wielu benchmarkach badających szybkość działania. Ivacy może też pochwalić się bardzo dobrą oceną w TrustPilot (4,8/5).

Jak to z kolei wygląda z poziomu użytkownika? Ivacy oferuje aplikację mobilną, która pozwala na bardzo łatwe połączenie naszego smartfonu z Androidem (jest Google Play i Huawei App Gallery) lub iOS. Nie zabrakło też aplikacji na Windowsa, Linuksa, komputery Mac, a także aplikacji współpracującej z Amazon Fire Stick, Android TV czy routerów działających na podstawie technologii DD-WRT. Ivacy nie zapomniał nawet o Kodi. Tutaj również otrzymamy specjalnie przeznaczoną aplikację. Są też rozszerzenia do przeglądarek. Ivacy zadbał o użytkowników Microsoft Edge, Google Chrome i Mozilli Firefox.

Mówiąc krótko — jest wszystko, czego potrzebujesz.

Netflix bez buferowania!

Porozmawiajmy jednak o strumieniowaniu. Ivacy to jedna z nielicznych usług VPN, które pozwalają na oglądanie serwisu Netflix bez buforowania. Będziemy mogli podłączyć się pod siedem dużych bibliotek Netfliksa. To USA, Francja, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Niemcy i Kanada.

To naprawdę bogate biblioteki pełne filmów i seriali. Bez VPN-u nie mielibyśmy do nich dostępu. Dobrą wiadomością jest też fakt, że Ivacy nie ma żadnych problemów z odblokowaniem dostępu do katalogu Disney+.

Jak na poważnego gracza rynkowego przystało, Ivacy pozwala także na polepszenie bezpieczeństwa naszej aktywności w Internecie. Szczególnie jeśli mowa o publicznych sieciach Wi-Fi lub przesyłaniu plików metodą P2P. Ivacy ma swoje serwery zoptymalizowana dokładnie w tym celu.

Co zatem oferuje nam Ivacy?

żadnych logów

szyfrowanie 256-bitowym kluczem AES

obsługę protokołów TCP, UDP, L2TP i IKEv2

ochronę przed złośliwym oprogramowaniem

ochronę przed wyciekami IPv6 oraz DNS

możliwość używania naszego własnego serwera DNS

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem pozwala na sprawdzenie każdego pobieranego pliku pod kątem bezpieczeństwa. Ivacy przeskanuje wszystko sam z siebie.

Jeśli skorzystamy z limitowanej oferty, zaoszczędzimy prawie 90%. Zapłacimy zaledwie 80 dolarów za 5 lat usługi (1,33 dolara za miesiąc). W tej cenie dostaniemy najtańszą, najszybszą i jednocześnie najdłużej obecną na rynku usługę VPN.

