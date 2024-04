Pekao da ci 200 zł i darmowe bankomaty. Masz czas do 3 kwietnia

Bank Pekao kontynuuje promocję na swoje Konto Przekorzystne. Ważne: trzeba wyrobić się przed 3 kwietnia.

Tylko do 3 kwietnia trwa promocja Banku Pekao na Konto Przekorzystne, w ramach której zgarnąć można do 200 zł w bonusach, a do tego cieszyć się dwuletnią gwarancją braku opłat.

Dokładnie 50 zł zgarną osoby, które założą wspomniany rachunek z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay we wskazanym terminie.

Oprócz tego bank dopłaci kolejnych 50 zł za każdy miesiąc z min. 5 transakcjami bezgotówkowymi przez pierwszy kwartał. Razem: 200 zł.

Na tym jednak nie koniec bonusów, bo instytucja obiecuje również, że 0 zł wyniosą opłaty za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów i kartę na okres 2 lat.

A przy okazji można jeszcze stać się posiadaczem Konta Oszczędnościowego z atrakcyjnym oprocentowaniem 7 proc. Szczegóły wraz z formularzem znajdziecie pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl / Lech Okoń