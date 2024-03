XPPen Magic Drawing Pad - ideał do rysowania, szkoda czasu na podróbki

Firma XPPen chce przeprowadzić małą rewolucję w świecie sprzętów dla artystów. Jej przejawem jest urządzenie o nazwie Magic Drawing Pad. Śmiało można określić je mianem zupełnie nowej kategorii sprzętów, która w pełni realizuje potrzeby artystów.

Artyści, zajmujący się rysunkiem cyfrowym, mają w sumie dwie kategorie sprzętów do wyboru. Pierwszą są podłączane do komputerów tablety graficzne, które z kolei możemy podzielić na te naprawdę rozbudowane, z własnym ekranem oraz modele podstawowe, z płytką dotykową, przy której efekty widzimy dopiero na ekranie komputera. W ich przypadku artyści są przykuci do biurka i nie sposób zabrać je w teren, aby tam tworzyć swoje dzieła. Nawet z wykorzystaniem laptopa to wciąż rozwiązanie karkołomne.

Druga kategoria sprzętów to klasyczne, mobilne tablety, do których można podłączyć przez Bluetooth różnego rodzaju rysiki. Te ostatnie z reguły zoptymalizowane są jednak bardziej pod kątem odręcznych notatek niż pod działania twórcze. Istotnym problemem są też odblaskowe ekrany, często o bardzo niskiej jasności, po których główka stylusa ślizga się, a w pełnym słońcu zmieniają się w lustro.

Nowością jest trzecia kategoria, której pierwszym przedstawicielem jest urządzenie o nazwie XPPen Magic Drawing Pad. Ma ono łączyć w sobie najlepsze cechy wcześniej opisanych rozwiązań. Z jednej strony jest to tablet, który możesz wszędzie zabrać ze sobą i tworzyć tam, gdzie aktualnie masz ochotę. Z drugiej strony urządzenie ma wiele zalet, które znajdziemy w tabletach graficznych, ale brakuje ich w tradycyjnych tabletach z Androidem czy systemem iOS. Ale jakie konkretnie są te zalety? Jest ich całe mnóstwo.

Ekran stworzony z myślą o artystach

Jako osoba, która nieśmiało próbuje swoich sił w rysunku, wiem, jak dla wielu osób trudne może być przejście z tradycyjnego papieru na formę cyfrową. W znacznej mierze to jednak efekt tego, jak bardzo dalekie od komfortu użytkowania były dotychczasowe urządzenia dostępne na rynku. Ekran czy panel dotykowy w zwykłym tablecie graficznym wymagają zupełnie innego podejścia do rysunku. Różnica w pracy twórczej była na tyle duża, że początkowo każdy artysta mógł czuć się po prostu zagubiony, co z kolei mogło prowadzić do niechęci i braku wiary we własne talenty.

Tu z pomocą przychodzi właśnie ekran w XPPen Magic Drawing Pad. Nie tylko efekty pracy widać bezpośrednio na urządzeniu, na którym rysujemy, ale też oferuje on wiele dodatkowych korzyści. Urządzenie wykorzystuje wyświetlacz o nazwie X-Papier. I nie jest to jakiś marketingowy frazes, lecz efekt zastosowania technologii wytrawiania AG. Dzięki temu powierzchnia ekranu naśladuje tarcie i opór wysokiej jakości papieru, więc przesiadka z ołówka na rysik jest dużo łatwiejsza. Jakby tego było mało, matowa faktura niemal całkowicie redukuje też niepożądane odblaski i odciski palców.

Poza tym ekran zachęca też samą specyfikacją. Ma on przekątną 12,2 cala i to w formacie 3:2, który jest dużo wygodniejszy w pracy grafików, a do tego oferuje 109-procentowe pokrycie palety barw sRGB, co przekłada się na perfekcyjne odwzorowanie kolorów, niezwykle istotne w pracy artystów.

Wygodny rysik o ogromnych możliwościach

Jednak umówmy się, że sam ekran – chociaż bardzo ważny – nie jest jedynym elementem, którego potrzebują artyści. Kluczowe jest też to, co trzymają w dłoni i za pomocą czego tworzą kształty, z których powstają późniejsze dzieła. Firma XPPen, na potrzeby Magic Drawing Pad, stworzyła rewolucyjny rysik o nazwie X3 Pro Pencil.

Rysik wyposażony jest w specjalny układ X3 Pro, który stworzony został z myślą o rysowaniu. Co ciekawe, nie wymaga on połączenia z tabletem poprzez Bluetooth. Nie trzeba go też ładować, więc znika problem rozładowanego rysika, przez który nie można kontynuować pracy. A każdy artysta wie, jak ważna jest czasami ta mityczna wręcz wena, więc wszelkie niezaplanowane przerwy mogą być naprawdę tragiczne w skutkach.



Na tym zalety rysika X3 Pro Pencil się nie kończą. Ogromnym plusem urządzenia jest wykrywanie aż 16 tys. poziomów nacisku, co gwarantuje ogromną precyzję w trakcie procesu twórczego. Poza tym wykorzystuje on technikę rezonansu elektromagnetycznego, dzięki której zarówno odległość rysika jak i kąt jego nachylenia w stosunku do wyświetlacza są analizowane w czasie rzeczywistym, na podstawie różnic w polu elektromagnetycznym generowanym przez wyświetlacz i zwrotnie przez cewkę zaszytą w samym rysiku. Choć brzmieć to może skomplikowanie, w praktyce przekłada się na bardzo naturalną pracę, niczym z użyciem klasycznych narzędzi.

Nie zabrakło w nim też skrótu klawiszowego, który można dostosować według własnych potrzeb. Może on np. uruchamiać tryb gumki czy po prostu cofać ostatnie wykonane pociągnięcie. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Oczywiście nie można też zapominać o cienkiej końcówce o średnicy zaledwie 1,65 mm, która zapewnia niespotykaną precyzję.

Dostęp do wielu aplikacji

Trzecim, bardzo ważnym elementem w pracy każdego artysty, są programy, których lubi używać. Dlatego XPPen daje w tej kwestii ogromną dowolność. Po zakupie urządzenia każdy otrzyma 3-miesięczną, bezpłatną subskrypcję do znanego i bardzo cenionego programu ibis Paint X. A jakby tego było mało, to jest to też urządzenie z Androidem — w Sklepie Play dostępnych jest wiele innych aplikacji liderów świata cyfrowej kreacji i wybór narzędzia do pracy jest praktycznie nieograniczony.

Wszędzie tam, gdzie chcesz i bez ograniczeń

No i właśnie kwestia samego Androida jest tutaj też bardzo ważna. Bo XPPen Magic Drawing Pad może też jednocześnie pełnić rolę klasycznego tabletu. Możesz na nim słuchać muzyki, oglądać filmy, przeglądać internet, czytać książki (matowy ekran to wielki atut) czy nawet grać. Czyni to z niego pewnego rodzaju kombajn multimedialny i jednocześnie narzędzie do pracy.

Przy tym wszystkim urządzenie jest też mobilne. Już o tym częściowo wspominałem, ale najlepszym na to dowodem są jego parametry. XPPen Magic Drawing Pad ma tylko 6,9 mm grubości i 599 gramów masy, co może imponować, szczególnie biorąc pod uwagę ekran o przekątnej aż 12,2 cala. Zabranie go ze sobą do parku czy na spotkanie z klientem nie jest żadnym problemem. Z kolei bateria o pojemności aż 8000 mAh zapewnia nawet do 13 godzin pracy i pozwala w pełni skupić się na aktualnie tworzonym projekcie, bez kurczowego rozglądania się za gniazdkiem elektrycznym.

Nie sposób pominąć też takich kwestii, jak: 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, którą można dodatkowo rozszerzyć do 512 GB, szybkie ładowanie 18 W, cztery głośniki, a także podwójny aparat 13+8 Mpix, który pozwala szybko zrobić zdjęcie i zachować inspiracje na później.

Tym właśnie jest XPPen Magic Drawing Pad. To synergia dwóch światów, której do tej pory wydawały się niemożliwe do połączenia. Jest to sprzęt mobilny, lekki i niewymagający podłączenia do komputera, jak tradycyjne tablety, a jednocześnie oferuje funkcje i możliwości zbliżone do specjalistycznych tabletów graficznych. Ekran X-Papier czy precyzja rysika X3 Pro Pencil to rzeczy, które odgrywają ogromne znaczenie w pracy artysty i są dla niego kolosalnym ułatwieniem. Myśl o urządzeniu jak o zaawansowanym tablecie graficznym, który możesz zabrać wszędzie tam, gdzie aktualnie masz ochotę oddać się twórczej wenie.

XPPen Magic Drawing Pad w obniżonej o 5% cenie z kodem: telexppen

Tekst sponsorowany na zlecenie firmy XPPen.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)