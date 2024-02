Te dyski zadbają o Twoje bezpieczeństwo. Dosłownie

Nieprzerwanie rośnie zapotrzebowanie na systemy monitoringu, czy to w firmach, czy też w domach. Chociaż kluczowym elementem wydaje się system kamer, to nie mniejsze znaczenie ma to, gdzie wszystkie dane będą zapisywane i przechowywane. W tym wypadku najlepszym wyborem są dyski WD Purple, stworzone właśnie z myślą o monitoringu.

Według prognoz firmy MarketsandMarkets, wydatki na monitoring będą w najbliższych latach dynamicznie rosnąć. W 2022 roku rynek ten osiągnął globalną wartość na poziomie 48,7 mld dolarów, a do 2027 roku ma urosnąć aż o 57 proc., do poziomu 76,4 mld dolarów.

Systemy monitoringu składają się z wielu elementów. Z pewnością pierwsze na myśl przychodzą kamery, i słusznie, bo to bardzo ważny element zestawu, który decyduje o jakości nagrań. Jednak wszystkie zarejestrowane filmy gdzieś muszą być zapisywane i przechowywane. Dlatego też nie można zapominać o dyskach. O ile dzisiejsze komputery wykorzystują już niemal tylko nośniki SSD, tak w przypadku tak obciążających zadań nie mają one racji buty. Do systemów monitoringu jedynym słusznym wyborem są dyski HDD, a konkretnie modele WD Purple. Już tłumaczę, co sprawia, że to właśnie na nie powinieneś postawić.

Dlaczego dysk HDD to najlepszy wybór?

Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia, czemu dyski SSD, które są przecież szybsze, a ich ceny cały czas maleją, nie są dobrym wyborem do systemów monitoringu. Podstawowa, chociaż nie najważniejsza kwestia, dotyczy ceny. Wspominałem już, że ceny nośników półprzewodnikowych znacząco spadły w ostatnich latach i dzisiaj są one już zdecydowanie bardziej przystępne. Jednak w przypadku konieczności nagrywania filmów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, konieczna jest bardzo duża pojemność. Pod tym kątem dyski HDD cały czas wypadają dużo korzystniej i są po prostu rozwiązaniem tańszym.

Jednak cena i pojemność to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Dużo ważniejsza jest sama charakterystyka pracy w systemach monitoringu. Mowa przecież o nagrywaniu ciągłym, w trakcie którego dane przez cały czas są zapisywane i w razie potrzeby usuwane (np. starsze nagrania). W takim wypadku dyski SSD szybko osiągnęłyby kres swojej żywotności, ponieważ nie są przystosowane do tak wymagającej pracy. Natomiast doskonale radzą sobie z tym dyski HDD, które mają dużo lepszą żywotność, a jednocześnie ich wolniejsza prędkość zapisu czy odczytu danych nie jest żadnym problemem przy materiałach rejestrowanych z kamer monitoringu.

Oczywiście, większość systemów monitoringu oferuje dzisiaj możliwość zapisywania danych w chmurze. Ma to swoje zalety, ale też wady. Przede wszystkim, przy wielu kamerach, jest to dość kosztowne. Zazwyczaj darmowa jest tylko określona przestrzeń i na dodatek na jakiś czas. Tymczasem korzystając z własnego NAS-a i kilku dysków WD Purple masz pewność, że cena nagle nie wzrośnie i potrzebne dane zawsze będą dostępne na wyciągnięcie ręki. W dłuższej perspektywie, dyski w domu lub firmie to tańsza opcja, ale też pewność i spokój ducha, które są nie do przecenienia.

Jednak wybranie dowolnego nośnika nie będzie najlepszym wyborem. Modele z serii WD Purple zostały konkretnie przystosowane właśnie do tak wymagających zadań, jak systemy CCTV (Closed-Circuit TeleVision). Są one gotowe między innymi na obciążenia aż do 180 TB (w przypadku modeli do 6 TB pojemności) lub 360 TB rocznie (od 8 do 18 TB) i obsługują do 64 kamer jednocześnie. Jeśli to nie wystarczy, to przyjrzyjmy się, co jeszcze mają do zaoferowania.

WD Purple, ale dlaczego?

Przede wszystkim dyski WD Purple zostały stworzone specjalnie z myślą o systemach monitoringu. Z tego powodu znacząco różnią się od tradycyjnych nośników talerzowych, które jeszcze do niedawna stosowaliśmy w komputerach stacjonarnych oraz laptopach. Producent przygotował kilka rozwiązań, dzięki którym w takim zastosowaniu sprawdzą się one dużo lepiej.

Zużyją mniej energii

Niezwykle ważnym aspektem dysków WD Purple jest zmniejszone zużycie energii. Może się wydawać, że różnica kilku watów nie jest wielka, ale problemem jest w tym przypadku skala. W systemach monitoringu nie stosuje się jednego nośnika do zapisywania danych. Dużo lepszym rozwiązaniem jest kilka dysków. Przy ośmiu robi się już różnica kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu watów. Jeśli dodamy do tego fakt, że system działa bez przerwy, czyli przez ponad 8700 godzin w ciągu roku, to nagle robi się z tego ogromne zużycie, które ma realne przełożenie na rachunki za prąd. To kwestia, o której nie można zapominać.



Poza tym mniejsze zużycie energii to też mniej generowanego ciepła. Tymczasem 8 dysków HDD, działających w małej, zamkniętej obudowie potrafi mocno się nagrzać, co negatywnie wpływa na ich żywotność i pracę. Mniej generowanego ciepła to po prostu mniej problemów i między innymi dlatego nośniki z serii WD Purple świetnie sprawdzają się w systemach monitoringu. W teorii niewielka różnica ma ogromne znaczenie właśnie w tak konkretnym zastosowaniu.

Nie zgubią żadnej klatki

Dzisiaj wszystkie dyski są wyposażone w system korekcji błędów. Jeśli w trakcie przesyłania danych pojawi się jaki problem, to nośnik jest w stanie go naprawić. To bardzo istotna funkcja, która na komputerach może spowodować chwilową przerwę w zapisie danych, ponieważ dużo ważniejsza jest ich poprawność.

W przypadku dysków WD Purple odpowiada za to technologia o nazwie WD AllFrame. Działa ona trochę inaczej niż w tradycyjnych nośnikach talerzowych, ponieważ gwarantuje ona ciągłość zapisu danych, czyli eliminuje problem przestojów, który przytrafia się na komputerach. Przez to w zarejestrowanym materiale filmowy nie będzie brakowało żadnych klatek, które mogłoby być kluczowe, np. do rozpoznania sprawcy włamania do domu lub firmy. Jest to możliwe między innymi dzięki zwiększeniu liczby obsługiwanych strumieni HD aż do 64 kamer jednocześnie.

Niestraszne im wstrząsy

Kolejnym, również ważnym aspektem dysków WD Purple, jest zaawansowany system absorpcji drgań. W przypadku komputerów nie jest to wielki problem, bo nośników danych mamy w nich jeden lub dwa i są one zamknięte w dość dużej obudowie. W przypadku systemów monitoringu mowa jednak nie tylko o znacznie większej liczbie dysków, ale też mniejszej przestrzeni, w której się one znajdują. O ile drgania pochodzącej z jednego nośnika nie są problemem, tak kumulujące się wstrząsy z ośmiu mogą być już powodem do obaw.

Właśnie dlatego firma Western Digital zapewnia, że w przypadku stosowania dysków z serii Purple możliwe jest wykorzystywanie aż 8 egzemplarzy. System absorpcji drgań o nazwie IntelliSeek sprawia, że te nie będą stanowiły problemu i ciągła praca 24 godziny na dobę będzie jak najbardziej możliwa. To kolejny drobiazg, który w praktyce ma ogromne znaczenie i wyróżnia modele z tej linii od tradycyjnych „talerzowców”. To właśnie takie drobne elementy mają duże przełożenie na rzeczywistość i sprawiają, że jedne rozwiązania się lepsze od innych.

Prosta integracja

No i wreszcie dyski WD Purple są bardzo proste w integracji. Współpracują zarówno z rejestratorami DVR, jak i NVR, a te są niezbędne do pracy urządzenia. Warto o tym pamiętać, że do dysków konieczne jest dokupienie odpowiedniego urządzenia, jak rejestrator lub serwer NAS, np. QNAP TS-433, który może też pełnić rolę domowego serwera multimedialnego.

Dyski WD Purple są zgodne ze sprzętami wszystkich czołowych producentów systemów monitoringu i zabezpieczeń, więc masz pewność, że na pewno będą dobrym wyborem. W ofercie firmy są modele o różnej pojemności od 1 aż do 22 TB. W ten sposób, łącząc ze sobą nawet 8 nośników, możesz stworzyć system o ogromnej przestrzeni z możliwością automatycznego tworzenia kopii zapasowych, które są dodatkową gwarancją ciągłego dostępu do plików.

Podsumowanie

To wszystko sprawia, że dyski WD Purple są najlepszym wyborem do systemów monitoringu. Obsługują do 64 kamer, są proste w integracji, zapewniają ciągłość zapisu, dzięki której nie zgubisz żadnej klatki, zużywają mniej energii, generują mniej ciepła, a do tego mają zaawansowany system absorpcji drgań. Trudno o lepszy wybór, który zapewni każdemu spokój ducha i pewność, że najważniejsze pliki będą zawsze dostępne, także z poziomu innych urządzeń, np. smartfona.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Western Digital.

