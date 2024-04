Czystość na nowym poziomie. Poznaj Roborock S8 MaxV Ultra

Robot sprzątający powinien gościć w każdym nowoczesnym domu. Urządzenia tego typu to już nie tylko samobieżne odkurzacze. Dzięki nowym i ulepszonym funkcjom, sprzątanie domu staje się skuteczniejsze i jeszcze łatwiejsze. A wtedy przychodzi on, Roborock S8 MaxV Ultra, najbardziej zaawansowany, wysokiej jakości robot sprzątający na rynku.

Roborock S8 MaxV Ultra to najnowszy robot sprzątający tej marki, który właśnie zadebiutował na polskim rynku. Urządzenie oferuje bardzo wysoką skuteczność sprzątania, nieporównywalną z niczym innym.

Ulepszona stacja bazowa, zaawansowana technologia czyszczenia od-narożnika-do-narożnika, udoskonalona funkcja rozpoznawania przeszkód czy inteligentny asystent głosowy to tylko niektóre z zalet najnowszego produktu marki Roborock. Dzięki nim robot sprzątający z serii S8 Max ustanawia nowy standard nieskazitelnie czystego domu.

Od narożnika do krawędzi

Roborock S8 MaxV Ultra został wyposażony w rozwiązanie FlexiArm. Ta unikalna konstrukcja automatycznie wysuwa szczotkę boczną po wykryciu narożników oraz niektórych obszarów pod meblami. Dzięki temu robot sprawnie uprzątnie bród z trudno dostępnych miejsc.

Jest tu również rozbudowany system mopowania krawędzi. Jego najważniejszym elementem jest innowacyjny mop boczny, który – wykonując 185 obrotów na minutę – podjeżdża do samej krawędzi, pozostawiając margines o szerokości mniejszej niż 2 milimetry. Zapewnia to precyzyjną czystość podłóg, bez konieczności ręcznego poprawiania wzdłuż ścian czy mebli.

Podwójna moc sprzątania

Topowy robot sprzątający Roborock ma szczotkę DuoRoller Riser. Dzięki niej osiągniesz większą skuteczność sprzątania na wszystkich rodzajach podłóg. Dwie szczotki wykonane są z gumy, co zapobiega nawijaniu się włosów. Pomaga w tym również potężna siła ssania w technologii HyperForce, sięgająca 10000 Pa. Roborock S8 MaxV Ultra to czołówka branży.

Nie zabrakło tu również systemu Carpet Boost+. Zapewnia on o 30% większą szybkość zbierania włosów, dbając o lepszą pielęgnację dywanów.

Nie tylko odkurzacz

Roborock S8 MaxV Ultra to nie tylko odkurzacz. Robot sprzątający potrafi także umyć podłogę, co teraz jest efektywniejsze dzięki funkcji mopowania sonicznego VibraRise 3.0. Ulepszony mop z łatwością radzi sobie z kurzem, brudem i zaschniętymi plamami. To zasługa podwójnego modułu wibracyjnego, który szoruje podłogę z częstotliwością 4000 razy na minutę. Silnie zabrudzone miejsca zostaną ponownie umyte.

A co z dywanem? Gdy Roborock przystępuje do jego czyszczenia, mop unosi się na wysokość do 20 mm nad podłogą. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne odkurzanie i mycie, bez zamoczenia dywanów. W zależności od potrzeb, uniesione mogą być również szczotki. Zapobiega to plamom na świeżo umytej podłodze.

Inteligentna i płynna nawigacja

Na pokładzie robota sprzątającego Roborock S8 MaxV Ultra działają funkcje, dzięki którym jego praca jest dokładna, szybka i bezproblemowa.

Reactive AI 2.0 pozwala unikać przeszkód na drodze urządzenia, takich jak buty, odchody zwierząt czy nawet lustra podłogowe, a także domowe zwierzęta. Funkcja rozpoznaje aż 73 typy obiektów. Robot potrafi również automatycznie zasugerować strefy wykluczone, by na przykład nie spaść ze schodów lub nie utknąć w ciasnym miejscu.



Nawigacja laserowa PreciSense pomaga z kolei w znalezieniu najbardziej efektywnej trasy. Funkcja ta jednocześnie skanuje otoczenie i tworzy szczegółowe mapy, by określić najlepszą ścieżkę sprzątania. Dzięi temu sprzątanie jest dokładne i optymalne czasowo.

Na uwagę zasługuje również technologia DirTect, dzięki której Roborock S8 MaxV Ultra adaptuje się do wykrytego zabrudzenia i na przykład zwiększa moc ssania w przypadku dużej ilości kurzu czy stosuje mopowanie ze zwiększoną ilością wody w przypadku uporczywych plam.

Jeszcze lepsza stacja bazowa

Integralną częścią zestawu Roborock S8 MaxV Ultra jest ulepszona, praktycznie bezobsługowa stacja bazowa „8-w-1” RockDock Ultra. Zapewnia ona:

Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz. Następuje to zarówno po zakończeniu sprzątania, jak i w jego trakcie. Worek na kurz ma pojemność 2,5 l, co powinno wystarczyć na 7 tygodni pracy robota sprzątającego.

Mycie mopa ciepłą wodą o temperaturze do 60°C. Pozwala to na usunięcie uporczywych i tłustych plam i dezynfekcję mopa, usuwając 99,99% bakterii. Dzięki temu jest on sterylny i nadaje się do kuchni lub jadalni.

Inteligentne wykrywanie brudu. Podczas mycia mopa, RockDock Ultra nieprzerwanie sprawdza stopień jego zabrudzenia i dostosowuje czas mycia do uzyskania optymalnej czystości.

Automatyczny dozownik płynu czyszczącego. Dozowanie płynu odbywa się automatycznie. Stacja dokująca ma zbiornik na płyn o pojemności 580 ml, co powinno wystarczyć nawet na ponad 3 miesiące sprzątania bez konieczności jego uzupełniania.

Automatyczne czyszczenie stacji roboczej. Innowacyjna, samoczynna konstrukcja czyści dolną część stacji bazowej.

Suszenie ciepłym powietrzem. Mop i stacja bazowa są suszone powietrzem o temperaturze 60°C. Chroni to przed rozwojem pleśni oraz nieprzyjemnymi zapachami.

Automatyczne uzupełnianie wody w zbiorniku. Czysta woda w zbiorniku robota sprzątającego jest na bieżąco uzupełniana, gdy zajdzie taka potrzeba.

O 30% szybsze ładowanie niż Roborock S7. Dodatkowo można włączyć opcję, dzięki której robot zostanie w pełni naładowany tylko poza godzinami szczytu, utrzymując w pozostałych godzinach minimalną moc. Pozwoli to nieco zmniejszyć rachunek za energię elektryczną.

Inteligentny asystent głosowy

Do sterowania robotem sprzątającym Roborock S8 MaxV Ultra służy wygodna aplikacja, dająca pełną kontrolę nad urządzeniem i wszystkimi jego funkcjami. Jedna z nich to wideorozmowa, dzięki której na przykład łatwo sprawdzisz, co robi Twój pies czy kot, gdy nie ma Cię w domu.

Zupełną nowością jest tu inteligentny asystent głosowy. Powiedz „Hello Rocky”, by przyspieszyć wszystko, co jest związane ze sprzątaniem. W taki sposób możesz między innymi rozpocząć lub zakończyć sprzątanie.

Roborock S8 MaxV Ultra potrafi znacznie więcej. To najbardziej zaawansowany robot sprzątający na rynku, który zapewnia swoim użytkownikom najwyższą jakość. Właśnie ruszyła sprzedaż tego urządzenia, które jest dostępne w między innymi w sklepie internetowym sieci RTV Euro AGD oraz na mediaexpert.pl. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – czarna i biała.



