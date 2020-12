PureVPN - najlepszy VPN w Polsce teraz o 89% taniej

Coraz częściej słyszymy o aferach związanych z kradzieżą danych i szpiegowaniem użytkowników. Jest to możliwe, nawet gdy mamy dobry program antywirusowy. Dlatego, jeśli cenisz swoją prywatność i anonimowość online, dobrze korzystać z sieci VPN. A wśród dostawców tych rozwiązań szczególnie zwraca uwagę oferta PureVPN.

Co to jest VPN i do czego służy?

Sposobów na to, aby wykryć aktywność użytkownika w sieci, są dziesiątki - zaczynając od mechanizmów rejestrujących IP, z którego nastąpiło połączenie, kończąc na oprogramowaniu szpiegującym. To ostatnie zdarza się na szczęście rzadko, jednak każda osoba korzystająca z internetu pozostawia w nim swoje ślady. Wchodzi na stronę - automatycznie rejestrowane jest IP.

Oczywiście adres IP nie musi być prawdziwy - istnieją aplikacje służące do jego zamaskowania, może także być publiczne i używane przez kilka urządzeń - ale istnieją sposoby, aby dotrzeć do tego, gdzie fizycznie znajduje się korzystająca z niego maszyna. Jeśli nie używasz żadnych narzędzi do maskowania adresu IP, wejdź na stronę What Is My IP - zobaczysz tam nie tylko swoje IP i lokalizację, ale również nazwę dostawcy sieci.

Nie każdemu taka sytuacja odpowiada - szanujemy swoją prywatność i nie mamy ochoty, aby wszystkie informacje na nasz temat podane były jak na talerzu, prawda? Dlatego oprócz wspomnianych narzędzi do maskowania prawdziwego IP powstały także bardziej złożone struktury, zwące się VPN - jest to skrót od słów virtual private network, czyli "wirtualna sieć prywatna". PureVPN zalicza się do najbardziej zaawansowanych rozwiązań tego typu, zaś oferowane przez usługę funkcje gwarantują doskonałe ukrycie wszystkich elementów, które mogłyby posłużyć identyfikacji maszyny, a co za tym idzie - jej użytkownika.

PureVPN to najszybszy VPN na rynku

Zanim omówię, co ma do zaoferowania ta usługa i na czym polegają jej zalety, zacznę od tego, że PureVPN dostępne jest dla dwudziestu różnych platform: od Windows i macOS, poprzez Androida i iOS, na routerach oraz konsolach PlayStation i Xbox kończąc. Sprawia to, że oferta adresowana jest do dosłownie każdego użytkownika elektroniki podpiętej do sieci. Użytkownicy PureVPN mogą korzystać z ponad 6500 serwerów rozlokowanych na całym świecie, zaś sama siedziba organizacji znajduje się poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu".

Jeśli nie zdarzyło Ci się o nim słyszeć, wyjaśniam - mamy tu do czynienia z koalicją krajów, których władze zgodziły się zbierać, analizować i wymieniać informacje o internautach między sobą. W ten sposób mogą np. zażądać od dostawcy VPN logów użytkownika, a następnie wykorzystać je do zidentyfikowania jego prawdziwego adresu. Na PureVPN to nie zadziała - i to nie tylko dlatego, że nie znajduje się na terenie, gdzie Sojusz ma prawo do żądań - ale przede wszystkim z prostszego powodu: nie są gromadzone żadne informacje o użytkowniku, włącznie z adresem IP, z którego loguje się do usługi. A sam transfer danych jest szyfrowany przez algorytm AES-256, co gwarantuje "nieczytelność" przesyłanych informacji dla intruzów.

A teraz przejdźmy do odpowiedzi na pytanie w tytule akapitu, czyli co ma do zaoferowania PureVPN (pomijając oczywiście brak logów i liczbę serwerów)? Przede wszystkim: zaawansowane rozwiązania zapewniające anonimowość oraz wygodę korzystania z internetu. I to bez ograniczeń. Zacznijmy od samej aplikacji - jest ona wręcz minimalistyczna, a w jej głównym okienku widzimy tylko przycisk połączenia, sugerowany kraj, a także przypomnienie, z serwera w jakim kraju ostatnio korzystaliśmy. Z boku znajduje się pięć przycisków - powrót do okienka startowego, glob z listą serwerów (są wśród nich oznaczone najlepsze do konkretnych czynności, jak wymiana plików p2p), odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, informacje o koncie i ustawienia zaawansowane.

Nie trzeba jednak grzebać w liście serwerów, aby wybrać najlepszy - aplikacja sama podsuwa taki, który najlepiej pasuje do naszej maszyny i posiadanego łącza. Jedno kliknięcie i... już jesteś zupełnie anonimową osobą w sieci.

A w jaki sposób? Otóż poprzez aplikację podłączasz się do danego serwera i dopiero z niego "wchodzisz" do internetu. Wszelkie strony i aplikacje szpiegujące będą zatem widzieć IP serwera, a nie to, z którego korzysta Twoja maszyna. Na tym jednak nie koniec - są dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym PureVPN ma przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. Te rozwiązania to:

Internet Kill Switch - czasem może się zdarzyć, że na skutek pewnych czynników połączenie VPN zostanie zerwane. Jeśli jesteś wówczas na jakiejś stronie, Twoja tożsamość zostaje ujawniona.... ale nie, jeśli używasz PureVPN. Mechanizm Interet Kill (bardziej swojsko - wyłącznik awaryjny) ma za zadanie natychmiast przerwać połączenie z Internetem - dzięki temu możesz zamknąć wszystkie strony i nie pozostanie na nich żaden ślad po Twoich odwiedzinach;

- czasem może się zdarzyć, że na skutek pewnych czynników połączenie VPN zostanie zerwane. Jeśli jesteś wówczas na jakiejś stronie, Twoja tożsamość zostaje ujawniona.... ale nie, jeśli używasz PureVPN. Mechanizm (bardziej swojsko - wyłącznik awaryjny) ma za zadanie - dzięki temu możesz zamknąć wszystkie strony i nie pozostanie na nich żaden ślad po Twoich odwiedzinach; rozdzielone tunelowanie - a gdyby tak część twojego ruchu sieciowego była chroniona, a część nie? Umożliwia to właśnie ta opcja. Możesz dzięki niej niektóre strony otwierać normalnie, a inne anonimowo. Jest to przydatne w wielu sytuacjach, np. gdy wysyłasz dłuższy czas komuś pliki, a równocześnie chcesz bezpiecznie przeglądać interesujące Cię witryny.

Kolejna warta uwagi sprawa to szybkość transferu danych. Wiele sieci VPN oferuje anonimowość, ale - niestety - kosztem spadku szybkości połączenia. W przypadku PureVPN testowałem jego działanie na różnych stronach - filmiki na YouTube odtwarzały się z taką samą prędkością, jak przy zwykłym połączeniu, tak samo działo się na innych stronach streamujacych treści multimedialne. Nie zanotowałem także spadku szybkości podczas pobierania plików ani otwierania różnego rodzaju witryn. I wszystko to robiłem dla stron internetowych jako internauta z pewnego niewielkiego miasteczka w amerykańskim stanie Alabama.

Specjalna oferta na PureVPN - rabat nawet 89%!

Czy to koniec zalet? Nie. Następną, być może dla wielu użytkowników równie ważną, jak funkcje, jest cena oraz to, co obejmuje. Subskrypcję można nabyć na miesiąc, trzy miesiące lub rok. Niezależnie od wyboru, daje ona możliwość stosowania PureVPN aż na dziesięciu urządzeniach! Dlatego wybierając abonament możesz zabezpieczyć komputer, router i konsolę w domu, a także zabrać ze sobą anonimowe połączenie na urządzeniu mobilnym.

A to, co zachęca do skorzystania z planu rocznego jeszcze bardziej, to fakt atrakcyjnej promocji z 89% zniżką. Promocja dotyczy planu na 5 lat - zapłacicie za niego zaledwie 61 euro (274 zł) - łącznie, za aż 5 lat usługi, zamiast 576 euro (2587 zł). Oznacza to, że Twoje pełne bezpieczeństwo to wydatek zaledwie 4,58 zł miesięcznie!

Co więcej, jeśli usługa nie spełni Twoich oczekiwań, w ciągu 31 dni możesz z niej zrezygnować i otrzymać zwrot pieniędzy.

Komu warto polecić PureVPN?

Każdemu, kto chce być pewny, że podczas odwiedzania stron w sieci, oglądania filmów na Netflixie czy HBO, a także przesyłania plików nie jest śledzony. Sieć PureVPN przyda się zarówno użytkownikom domowym, jak i w firmach - dzięki niej można w bezpieczny sposób przesyłać ważne pliki i dokumenty firmowe, mając stuprocentową pewność, że nie zostaną przejęte przez włamywaczy. Dzięki możliwości omijania blokad geolokalizacyjnych możesz także odwiedzać strony, które są niedostępne dla internautów z Polski, zaś gdy pojedziesz na wakacje z laptopem, obojętnie, w jakim kraju nie będziesz, cenzura i blokowanie treści nie będą Twoim problemem.

Powody, dla których zakup PureVPN jest dobrym pomysłem, stworzyłyby długą listę, jednak zamiast czytać o tej sieci VPN, lepiej wypróbować ją w praktyce - do czego zachęcam już dzisiaj!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na