Dobrze wydane 2 mld zł: Polski internet dla Polaka

Jeśli mieszkasz na obszarze, na którym działa sieć NEXERY, jest niemal 90% szans, że korzystasz z łącza tego operatora. Jak działa NEXERA i dlaczego warto wiedzieć więcej o oferowanym przez firmę multi-światłowodzie?

NEXERA to wiodący dostawca światłowodu w Polsce, który buduje, utrzymuje i udostępnia własną infrastrukturę dostawcom usług telekomunikacyjnych przygotowującym ofertę dla odbiorców końcowych. Sieć NEXERY pokrywa około 30% terenu Polski, a w jej zasięgu jest 700 tysięcy gospodarstw domowych, co przekłada się na około 3 miliony Polaków. Przy tym działalność NEXERY jest unikatowa w skali kraju.

Internet tam, gdzie jest potrzebny

NEXERA rozpoczęła działalność od budowy sieci światłowodowej tam, gdzie była najbardziej potrzebna – w regionach bez dostępu do szybkiego internetu, potocznie nazywanych „białymi plamami”. Operator działa od 2017 roku. NEXERA jest obecna między innymi w woj. świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Sieć wciąż rośnie tam, gdzie mieszkańcy potrzebują dostępu do internetu.

Mapa sieci Nexery (NEXERA.PL)

To wszystko wymagało ogromnych nakładów pracy i finansowych. NEXERA wydała w Polsce już ponad 2 miliardy złotych. Część z tego, dokładnie 700 mln zł, pochodzi z funduszy unijnych. Nie jest więc tak, że UE jest tu głównym „sponsorem”, ale wsparcie było bardzo ważne dla inwestycji.

Pieniądze zostały wydane w Polsce, bo przy budowie i utrzymaniu sieci NEXERA współpracuje z lokalnymi podwykonawcami. Materiały również są produkcji krajowej.

Budowa sieci światłowodowej jest kolejnym etapem postępu infrastrukturalnego obszarów. Rozpoczęto od elektryfikacji, później przyszła infrastruktura wodno-kanalizacyjna, gazowa, a dziś doprowadzamy najszybszą możliwą infrastrukturę internetową do miejscowości dotychczas wykluczonych cyfrowo. Te olbrzymie zainwestowane środki umożliwiają postęp edukacyjny czy technologiczny tych obszarów, wzbogacając jednocześnie polskich wykonawców, polskich producentów i dostawców materiałów – powiedział Paweł Hordyński, Członek Zarządu ds. Finansowych.

Sieć trzeba oczywiście utrzymywać, co czyni z dostawcy multi-światłowodu także sporego pracodawcę. Nieprzypadkowo działalność NEXERY została doceniona i nagrodzona godłem promocyjnym „Teraz Polska”.

Stacjonarny internet, wirtualny operator

Warto wiedzieć, że na łączach NEXERY każdy zainteresowany operator detaliczny może oferować swoje usługi. To rozwiązanie nazywa się multi-światłowód. Współpraca operatora z NEXERĄ przypomina dzierżawę fizycznego łącza. Bez względu na to, czy mówimy o firmie międzynarodowej, czy lokalnej – wszyscy mają dostęp na równych prawach i bez dyskryminacji. NEXERA jest tu neutralna w stu procentach, nikt nie będzie miał priorytetu przesyłania danych ani dodatkowej promocji. O wyborze konkretnej oferty decyduje wyłącznie klient końcowy.

Takie działanie NEXERY, a także innych operatorów hurtowych, daje ciekawe możliwości rozwoju. Rynek łączy światłowodowych jest teraz w podobnym miejscu, co rynek mobilny kilkanaście lat temu – powstają operatorzy wirtualni. Możliwe jest świadczenie usług bez posiadania ani jednego metra własnego światłowodu.

Po ten model działania sięgają nawet najwięksi. Mamy doskonały przykład z Polski. W ten sposób T-Mobile przygotował ofertę światłowodową, dostępną między innymi na łączach NEXERY. Czy to spełnienie marzeń?

Tu nie ma mowy o marzeniach. Jesteśmy pewni, że właśnie tak wygląda przyszłość. Próg wejścia na rynek zostanie znacznie obniżony. W każdej chwili może pojawić się nowy wirtualny operator z ciekawą ofertą i dobrym marketingiem. Nie musi mieć milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę, bo nie musi budować sieci od nowa. Ta sieć już jest! Każdy może z niej skorzystać na takich samych zasadach, a klientów przyciągać dobrą ofertą – powiedział Członek Zarządu ds. Komercyjnych Paweł Biarda.

Jakie możliwości ofertowe daje łącze NEXERY? W listopadzie 2023 roku, gdy publikowany jest ten artykuł, operatorzy mogą oferować klientom indywidualnym łącza o prędkości do 1 GB/s pobierania i 500 MB/s wysyłania. Partnerzy NEXERY już sprawdzają możliwości dostarczania jeszcze wyższych prędkości.

Sieć jest na to gotowa. Ta technologia zapewni łączom prędkości przesyłania danych, o których jeszcze się nawet nie mówi. Nie trzeba będzie jej modernizować przez kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat. Jako operator hurtowy sami dostarczamy łącza dla firm o wyższych przepustowościach oraz symetryczne łącza 1 GB/s dla szkół – dodał Paweł Biarda.

Warto dodać, że NEXERA dostarczy nie tylko infrastrukturę. Wirtualny operator może liczyć także na wsparcie techniczne i działać wszędzie tam, gdzie sięgają światłowody. Jeśli operator nie ma (jeszcze) zespołu monterów na całym terenie, na którym może działać, również może skorzystać z pomocy NEXERY. W ofercie operatora hurtowego jest także pomoc w dostarczeniu modemu do klienta końcowego i w podpisaniu umowy. Zaplecze tylko czeka na pomysłowych dostawców usług cyfrowych.

Zmiana oferty bez kucia ścian

Z sieci i dodatkowych usług NEXERY korzysta już ponad 60 operatorów lokalnych i ogólnopolskich z przeróżnymi ofertami dostępu do internetu, telewizji i telefonii. A teraz wyobraź sobie, że zmiana operatora wymaga tylko podpisania nowej umowy, odesłania sprzętu starego dostawcy i podłączenia w to miejsce nowego. Wszystko dzieje się w domu lub mieszkaniu. Nie ma potrzeby dokładania nowego kabla, a więc wiercenia bądź kucia ścian ani prowadzenia przewodów przez ogródek, jak to często ma miejsce przy zmianach w domkach jednorodzinnych.

To rozwiązanie jest elastyczne i estetyczne. Proszę sprawdzić, ile kabli różnych operatorów jest na przykład w blokach za Żelazną Bramą czy w większości bloków w Polsce. Dzięki naszemu rozwiązaniu można wszystkie te instalacje zastąpić jedną – bo wszyscy operatorzy mają taki sam dostęp na równych prawach do naszej infrastruktury. Dlatego interesują się nim też deweloperzy budujący nowe bloki. Jeśli na rynek lokalny wejdzie nowy operator, nie będzie dokładał nowych kabli. Mieszkańcy bloku, w którym działa wielu operatorów, mogą bez skrępowania wybrać najlepszą w danej chwili ofertę. Wystarczy, że monter podłączy i skonfiguruje terminal w lokalu klienta. No i wszyscy oszczędzają: czas, energię i materiały – opisuje Paweł Hordyński.

Dla klientów końcowych ważny jest łatwy wybór i zmiana oferty. Co więcej, w tym samym gospodarstwie domowym można wybrać nie jedną, ale dwie niezależne oferty. Jeśli więc komukolwiek marzy się telewizja od innego dostawcy niż szerokopasmowy internet, może to mieć.

Regiony pod opieką NEXERY

Sam dostęp do internetu jest niesamowitym zastrzykiem nowych możliwości, zwłaszcza dla mniejszych miejscowości. Przed mieszkańcami otwierają się zupełnie nowe drogi, po których mogą poprowadzić biznes, działalność prospołeczną i uczyć nowe pokolenie. NEXERA ma dzięki temu ogromny wpływ na lokalne społeczności. Tworzy też nowe miejsca pracy, co jest kolejnym plusem.

Od początku działalności Nexery jej pracownicy aktywnie włączają się również w akcje społeczne na rzecz rozwoju Regionów, w których operator buduje i obsługuje sieć światłowodową. Projekt NEXERA Heroes to oddolna inicjatywa, która zrodziła się we wrześniu 2018 roku. W trakcie spotkania integracyjnego pracownicy własnoręcznie zbudowali drewniane budy dla psów, które zostały przekazane schroniskom w Regionie Łódzkim. Inicjatywie postanowiono wówczas nadać bardziej systemowy charakter.

W projekcie NEXERA Heroes biorą udział pracownicy podzieleni na cztery zespoły, które odpowiadają czterem Regionom NEXERY: Warmii i Mazurom, Kujawom z Pomorzem i Mazowszem, Regionowi Świętokrzyskiemu oraz Łódzkiemu. Za każde 1000 kroków postawionych przez zespoły firma przekazuje złotówkę do wspólnej puli. Drużyna, która w ciągu kwartału zrobi najwięcej kroków, wybiera organizację, na którą przeznaczone zostaną pieniądze.

Co roku powstaje wyjątkowy raport #RegionyNEXERY, z którego można dowiedzieć się więcej o pozytywnych zmianach, jakie przynosi szybki internet tam, gdzie dotychczas go brakowało. NEXERA ma wyjątkową okazję przyjrzeć się wpływowi dostępu do internetu na działalność lokalnego biznesu. Są to między innymi mazurskie firmy produkujące żywność ekologiczną, gospodarstwa rolne z łódzkiego, koła gospodyń wiejskich na Kujawach, nadleśnictwa na Mazowszu czy świętokrzyskie szkoły. Te obserwacje są na wagę złota.

Warto przy tym dodać, że sieć NEXERY nie tylko zapewnia oszczędności na wielu poziomach dzięki multi-światłowodowi, ale też jest „zielona”. Technologia przesyłu danych po światłowodzie nie wymaga żadnych aktywnych urządzeń na odległościach rzędu kilkunastu kilometrów. Te urządzenia aktywne, które są niezbędne, zasilane są ze źródeł odnawialnych, często lokalnych.

Paweł Biarda, Członek Zarządu Nexery ds. Komercyjnych

Paweł Hordyński, Członek Zarządu Nexery ds. Finansowych

Rozmawiając z członkami zarządu NEXERY nieustannie miałam wrażenie, że są po uszy zakochani w regionach, w których działa sieć firmy.

To są piękne regiony, piękne tereny. Warto się tam przeprowadzić i warto tam mieszkać, korzystać z czystego powietrza, krajobrazów, społeczności i świetnego dostępu do internetu. Polakom „białe plamy” kojarzą się ze wschodem kraju, ale one są też w miastach. Nawet w Warszawie bywają miejsca bez niezawodnego dostępu do internetu. Nie warto się tam męczyć, skoro można mieszkać w spokojniejszym, czystym miejscu z doskonałym łączem – podsumował Paweł Biarda.

Artykuł powstał na zlecenie firmy NEXERA.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NEXERA

Źródło tekstu: własne