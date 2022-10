Pakiet walutowy w karcie Millennium 360° – płać w każdej walucie bez limitów

Jesień to doskonała pora na poszukiwanie słońca w ciepłych krajach, dodatkowy urlop lub krótki city break. Co zrobić, żeby płacić mniej w trakcie zagranicznych wyjazdów w lokalnej walucie? Bank Millennium ma świetne rozwiązanie walutowe, dzięki któremu można sporo zaoszczędzić Usługa, pozwala płacić kartą w każdej walucie oraz wypłacać pieniądze z bankomatów za granicą przy jednym z najkorzystniejszych przewalutowań na rynku.

Bank Millennium udostępnił klientom ciekawą funkcję. Pakiet walutowy to unikatowe na rynku rozwiązanie, z którego skorzystać może każdy niezależnie od miesięcznego wpływu na konto Millennium 360° . Pakiet walutowy przydaje się szczególnie osobom podróżującym po świecie, ale nie tylko im. Skorzystają z niego również Ci, którzy robią zakupy na zagranicznych portalach internetowych. Klienci płacą kartą do konta w dowolnej walucie, a transakcje rozliczane są po korzystnym kursie organizacji płatniczej bez dodatkowych opłat. Pakietem można wygodnie zarządzać np. w aplikacji mobilnej, gdzie łatwo go włączyć i również łatwo wyłączyć, gdy już go nie potrzebujemy. Pakiet działa jak subskrypcja, a opłata pobierana jest tygodniowo.

Pakiet walutowy – ile to kosztuje?

Na początku warto zaznaczyć, że Bank Millennium zadbał o to, aby klienci nie musieli już przejmować się wysokimi kosztami przewalutowania transakcji zagranicznych. Z kontem Millennium 360° i kartą płatniczą transakcje rozliczane są bez dodatkowych ukrytych kosztów, czyli tzw. podwójnego przewalutowania. W ramach limitu walutowego w każdym miesiącu klienci banku mogą płacić kartą do 1000 zł bez dodatkowej marży, która normalnie wynosi 2%. To idealne rozwiązanie na krótki weekendowy wyjazd lub zbliżające się wielkimi krokami świąteczne zakupy. Planujesz większe wydatki lub dłuższy wyjazd? To nie problem, zainteresowani w każdej chwili mogą aktywować w aplikacji mobilnej Pakiet walutowy. Dzięki temu płacą kartą bez limitów w każdej walucie bez dodatkowej marży za przewalutowanie.

Porównanie kosztów transakcji walutowych Limit walutowy Pakiet walutowy Limit 1000 zł brak Kurs przewalutowanie po kursach Mastercard/Visa przewalutowanie po kursach Mastercard/Visa Marża do 1000 zł: 0%

powyżej 1000 zł: 2% 0% Koszt bez opłat 9,90 zł za tydzień



Pakiet walutowy – jakie daje korzyści?

Korzystanie z Pakietu walutowego sprawia, że nie trzeba na wyjazdy zagraniczne zabierać ze sobą dużo gotówki. Ta podczas urlopu będzie czekać bezpiecznie w banku, jesteśmy wtedy również mniej narażeni na zdarzające się incydenty i kradzieże. Rozwiązanie Banku Millennium pozwala zapomnieć o dodatkowych kosztach. Przewalutowanie następuje po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej Mastercard lub Visa, bez marży banku.

Pakiet walutowy to również świetna opcja dla osób, które nie chcą tracić czasu i sił na zbędne formalności przed wakacjami. Aktywując nowe rozwiązanie, nie musisz już szukać najtańszego kantoru, kupować waluty w Internecie ani zakładać konta walutowego. Karta Millennium 360° daje Ci dostęp do wszystkich walut świata po atrakcyjnych kursach. Bez względu na to, czy jedziesz na zagraniczne wakacje, czy tylko kupujesz coś przez Internet. Korzystasz z jednej karty i jednego konta, bez wymieniania walut, ukrytych kosztów i zakładania dodatkowych rachunków.

Tanie przewalutowanie – co to znaczy?

Jedną z najważniejszych korzyści, jakie daje Pakiet walutowy, jest tanie przewalutowanie. Ale co to właściwie znaczy? Zwykle przy przeliczaniu zagranicznych transakcji banki uwzględniają dodatkowe koszty wymiany walut, takie jak spread bankowy czy prowizja. Bank Millennium pozwala ich uniknąć klientom korzystającym z Limitu walutowego lub Pakietu walutowego. Klienci płacą mniej za transakcję.

Więcej informacji o kartach do konta Millennium 360° oraz korzyściach, które te karty dają, znajdziesz pod tym adresem.

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Millenium

