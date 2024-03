Jaki prezent na komunię? Wybieramy hulajnogę elektryczną dla dziecka

Jaka hulajnoga elektryczna najlepiej sprawdzi się na prezent? Doradzamy najlepsze modele na pierwszą komunię.

Nadchodzi sezon komunijny. Choć dla wielu osób I Komunia Święta to w dalszym ciągu przeżycie o charakterze przede wszystkim duchowym, nie da się ukryć, że to także uroczystość kojarzona z prezentami – i to takimi wyjątkowymi. Jaki prezent kupić, by na długo zapadł w pamięci obdarowanego?

Doskonałym prezentem na komunię będzie hulajnoga elektryczna. To nie jest zwykły gadżet. To sprzęt, który posłuży dziecku długie lata – początkowo przede wszystkim dostarczając zabawy, jednak z wiekiem może się okazać doskonałym kompanem np. podczas dojazdów do szkoły. Warto więc wybrać model bezpieczny i taki, który przyszłości nie będzie naszego „komunisty” w żaden sposób ograniczał.

W takim razie czym kierować się podczas wyboru hulajnogi na prezent? Jaki model sprawdzi się najlepiej?

RIDER R10 Cross



RIDER R10 Cross to dowód na to, że dobra hulajnoga elektryczna nie musi być droga. Za niecałe 1600 zł dostajemy pojazd dobrze wykonany i charakteryzujący się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny. Jasne, może nie ma tu fajerwerków pokroju tempomatu czy aplikacji na telefon, ale w pewnym sensie to nawet lepiej – to sprzęt prosty i niezawodny, który idealnie sprawdzi się do poruszania po najbliższej okolicy. Co ważne mamy panel cyfrowy dostarczający nam informacji o ogólnym przebiegu, długości aktualnej trasy, prędkości poruszania się i stopnia naładowania baterii. Maszyna w większości wykonana jest z solidnego aluminium, oprócz błotników, które zrobiono z bardziej elastycznego, tworzywa sztucznego.

Obok niskiej ceny RIDER R10 Cross ma jeszcze kilka istotnych atutów. Największym jest tutejszy akumulator o pojemności 10 400 mAh. Gwarantuje on zasięg nawet 30 km na jednym ładowaniu. Oprócz tego mamy tu silnik o mocy 350 W, a całość waży zupełnie rozsądne 16,7 kg. To doskonała propozycja dla młodego użytkownika, stawiającego pierwsze kroki z tego typu sprzętem.

RIDER R10 Cross - sprawdź cenę

RIDER RS Sport



Hulajnoga elektryczna może być gadżetem praktycznym, a może po prostu dostarczać masę zabawy. Model RIDER RS Sport zdecydowanie skłania się ku tej drugiej stronie medalu. To kompaktowa hulajnoga o agresywnej, sportowej stylistyce wyposażona w szereg udogodnień, dzięki którym można bez obaw opuścić ścieżkę rowerową i urządzić sobie krótką wycieczkę po bezdrożach, np. w parku lub podczas wypadu nad wodę.

RIDER RS Sport wyposażona została w podwójną amortyzację i stabilny, antypoślizgowy podest, dzięki czemu łatwo utrzymać kontrolę nawet podczas jazdy po nierównej ścieżce czy nierównym trawniku. Z kolei podczas nieco dłuższych wypadów przydać się może tempomat. Co prawda przy zasięgu raptem 25 km nie jest to idealny model do wielogodzinnych podróży za miasto, ale za to do rekreacyjnego szusowania po najbliższej okolicy sprawdzi się idealnie.

RIDER RS Sport - sprawdź cenę

RED BULL Racing 10 RB-RTEN10-104



Hulajnoga RED BULL Racing 10 RB-RTEN10-104 to model znacznie bardziej zaawansowany o ciekawym designie, oferujący zestaw praktycznych funkcji, które mogą się przydać szczególnie podczas dłuższych wycieczek. Znajdziemy tu podwójną amortyzację, dzięki czemu nie trzeba się bać krawężników i wybojów na drodze, a wbudowany akumulator o pojemności 10 400 mAh pozwala przejechać nawet 40 km na jednym ładowaniu.

Model RED BULL Racing 10 RB-RTEN10-104 to doskonały wybór dla dzieci i młodzieży oraz osób ceniących sobie aktywne spędzanie wolnego czasu. Wysoka jakość wykonania, duży zasięg i bogate wyposażenie gwarantują, że hulajnoga świetnie sprawdzi się w praktycznie każdych warunkach – nawet w rękach najbardziej wymagającego młodego podróżnika.

RED BULL Racing 10 RB-RTEN10-104 - sprawdź cenę

RED BULL Racing RB-RTENTURBO10-12



Dla osób szukających hulajnogi nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim poruszania się na długich trasach idealną propozycją będzie RED BULL Racing RB-RTENTURBO10-12. Na panelu informacyjnym umieszczonym na kierownicy znajdziemy wiele przydatnych informacji i funkcji, takich jak tryby prędkości czy tempomat. To już produkt z wyższej półki. Potężny silnik o mocy 500 W gwarantuje doskonałe przyspieszenie, pozwalając sprawnie reagować na sytuację na drodze. Do tego doskonale sprawdzi się nawet podczas jazdy w trudnym terenie i ze stromymi podjazdami.

Akumulator o pojemności 12 000 mAh pozwala przejechać nawet 50 km na jednym ładowaniu, dzięki czemu nie musimy się obawiać wyjazdów nawet na długie trasy, jest to świetny zasięg. Wystarczy wybrać cel podróży, wskoczyć na hulajnogę i odpalić tempomat, bo ten też tutaj znajdziemy. To idealna propozycja na codzienne dojazdy do szkoły, która pozwoli dziecku uniezależnić się od kaprysów komunikacji miejskiej oraz proszenia rodziców o podwózkę. Doskonale sprawdzi się też dla tych nieco starszych „dzieci”, które każdego dnia muszą przebijać się przez miejską dżunglę w drodze do pracy.

RED BULL Racing RB-RTENTURBO10-12 - sprawdź cenę

Wszystkie hulajnogi po otwarciu pudełka są łatwe w montażu. Wszystkie potrzebne akcesoria, by wykonać to samodzielnie, są w zestawie. Sama procedura jest bardzo prosta i nie wymaga dużej wiedzy ani specjalnych umiejętności, więc każdy będzie w stanie przeprowadzić ją samodzielnie.

Kask i ochraniacze – podstawa bezpieczeństwa

Oczywiście decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej dla dziecka należy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wpojenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ale także o zakup i korzystanie z odpowiednich akcesoriów.

W ramach prezentu komunijnego poza hulajnogą warto pomyśleć także o ochraniaczach na kolana i nadgarstki. Szczególnie polecamy akcesoria marki Kawasaki, łączące atrakcyjną cenę z efektowną, przykuwającą wzrok stylistyką. Krzykliwe kolory nie tylko powinny przypaść do gustu młodemu podróżnikowi, ale przede wszystkim gwarantują lepszą widoczność na drodze.

Absolutną podstawą jest natomiast kask. To taki element, który potrafi zadecydować o życiu i śmierci – dosłownie. Zdecydowanie warto dopłacić do niego parę groszy, jeśli miałoby się to przełożyć na wyższe bezpieczeństwo. Przykładami rozsądnie wycenionych kasków na hulajnogę elektryczną są produkty firm Kawasaki i RIDER.

Hulajnoga elektryczna może być doskonały prezentem na pierwszą komunię. Takim, który będzie „rósł” razem z dzieckiem, gwarantując masę zabawy oraz pomagając w osiągnięciu samodzielności i niezależności. To idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., importera marek Red Bull, Rider i Kawasaki.

