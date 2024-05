Huawei Watch 4 Pro Space Edition: zegarek dla dżentelmena i dla człowieka lasu

Smartwatch, który sprawdzi się jako element biznesowego stroju na oficjalnych spotkaniach, a jednocześnie nie zawiedzie podczas wyprawy w las, w góry i sportowych aktywności? Taki jest Huawei Watch 4 Pro Space Edition – zegarek o dwóch obliczach.

Praca dziennikarza to nie tylko pisanie setek tekstów na komputerze, przetrząsanie sieci w poszukiwaniu informacji czy wydzwanianie do rzeczników i agencji PR. Równie często są to spotkania, konferencje czy wywiady. Na premierę kolorowych smartfonów kierowanych głównie do młodzieży mogę bez obaw przyjść w dżinsach i T-shircie, jednak muszę pamiętać też o dress code. Odpowiedni strój, stosowny do okazji, a także uzupełniające go dodatki, to nie tylko kwestia Savoir-vivre, ale też czynnik decydujący o skuteczności. Tak zresztą jest w każdym zawodzie.

Do dziś ze wstydem przypomina mi się sytuacja, gdy na jedną z ważnych premier Huawei przyszedłem „na luzaku”, bo nie doczytałem na zaproszeniu, że obowiązuje strój wieczorowy. Na miejscu okazało się, że wśród znamienitych gości znaleźli się prezesi z Chin, a przedstawiciele mediów, operatorów i dystrybutorów przybyli co prawda nie w smokingach, ale w eleganckich garniturach i marynarkach. Była wpadka.

Spotkania z prezesami, konferencje branżowe, wyjazdy służbowe – dziennikarz zawsze musi pamiętać, jak odpowiednio dobrać strój. Także zegarek, który w wersji smart jest nie tylko zwykłym czasomierzem i ozdobą, ale także naszym nadgarstkowym centrum sterowania. Trudno dziś zamienić go na klasyczny zegarek – ale co najważniejsze, wcale nie trzeba.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition to zegarek dla dżentelmena

Czy smartwatch nadaje się do garnituru? Dress code określa to dość wyraźnie: do formalnego stroju dżentelmena najbardziej pasują klasyczne zegarki o okrągłych tarczach, niezbyt duże, ze skórzanymi paskami. Takie są zasady, jednak z drugiej strony świat idzie do przodu, dress code nie jest już tak sztywny, więc nie dziwią nawet duże zegarki o sportowych kopertach z metalowymi bransoletami.



Huawei Watch 4 Pro Space Edition nie będzie raził do garnituru, a w stylizacjach smart casual czy biznes casual to wręcz idealny dodatek. Zarówno koperta, jak i bransoleta zegarka wykonane są z tytanu klasy lotniczej powleczonego diamentopodobną powłoką DLC, a jest to połączenie znane z zegarków premium. Tę jakość widać i czuję się ją na nadgarstku.

Grafitowe, satynowe wykończenie smartwatcha jest dyskretne, więc zegarek nie dominuje i nie stanowi zgrzytu nawet w najbardziej formalnym stroju. Dobrze pasuje do ciemnej marynarki czy koszuli – w moim zestawie fenomenalnie pasuje do mojej ulubionej ciemnoszarej kolorystyki – i tylko uważne oko dostrzeże ozdobny detal: ciemnoczerwoną ramkę okalającą wyświetlacz. To idealne proporcje w biznesowym, casualowym stroju – Huawei Watch 4 Pro Space Edition jest dyskretny, ale koneser doceni też wysmakowane detale.

Ekran AMOLED LTPO o średnicy 1,5 cala i wysokiej rozdzielczości 466 x 466 wyróżnia się piękną, żywą kolorystyką i dodatkowo szczególną cechą, która podkreśla wyjątkowy charakter zegarka. Szafirowe szkło ekranu jest sferyczne, a więc ma wypukłość, która spłaszcza się blisko krawędzi. W efekcie wszystkie tarcze wyglądają bardziej realistycznie – niczym w klasycznym zegarku.

Obrotowa koronka z dotykowym sprzężeniem zwrotnym nie tylko zwiększa mechaniczny realizm obsługi zegarka, ale także ułatwia przeglądanie interfejsu – podczas spotkania można więc dyskretnie przewijać powiadomienia ze smartfonu czy wybierać aplikacje, by na przykład zajrzeć do kalendarza. Nowy smartwatch Huawei współpracuje z systemami Android i iOS, więc nie ma obaw, że nie będzie dostosowany do naszego telefonu.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition to zegarek człowieka z lasu

Moim żywiołem jest las, góry, jeziora, bezkresne łąki i meandrujące rzeki… Tam, już w spodniach bojówkach i softshellu, czuje się najlepiej, z dala od zgiełku miasta. Huawei Watch 4 Pro Space Edition też lubi takie miejsca, a w terenie sprawdza się jak prawdziwy pancerniak wśród zegarków.

Już podstawowe modele z serii Watch 4 Pro wyróżniają się wysoką wytrzymałością. Ich koperty wykonane są z tytanu TC4. To stop o bardzo dużej odporności mechanicznej i na korozję, co sprawia, że jest stosowany w przemyśle lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym czy medycznym. Jest trzykrotnie bardziej wytrzymały i dwukrotnie twardszy niż powszechnie stosowany, także w świecie zegarków tytan TA2.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition ma jeszcze coś: wspomnianą powłokę DLC, która chroni nie tylko kopertę, ale także tytanową bransoletę. Powłoka DLC (Diamond-like carbon) stosowana jest przez producentów zegarków premium, ale także – zegarków do zadań specjalnych, dla entuzjastów ekstremalnych wypraw, wojska czy sportowców. DLC to specjalna odmiana węgla, porównywalna właściwościami do diamentu, czyli najtwardszego materiału występującego w przyrodzie. Jej nanoszenie to długotrwały, zaawansowany technologicznie proces. Kilkumikronowa warstwa powłoki DLC zapewnia zegarkowi Huawei Watch 4 Pro Space Edition jeszcze większą odporność na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu zegarek nawet po wyprawie w trudny teren, po zetknięciu się z błotem czy piaskiem, będzie wyglądał jak nowy. Mam już kilka zegarków, w tym typowo outdoorowych, które mocno mi się porysowały pod wpływem piasku, błota czy po prostu podczas noszenia, „nie wiadomo kiedy” – więc wiem, że powłoka DLC to cenny dodatek.



Bardzo wysoką odpornością na zarysowania charakteryzuje się także szkło szafirowe, osłaniające wyświetlacz w Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Szafir to jeden z najtwardszych minerałów na Ziemi, a szkło wykonane z jego syntetycznej odmiany wyróżnia się nie tylko wytrzymałością mechaniczną i temperaturową, ale także wysoką przejrzystością i niewielką podatnością na odblaski. Oczywiście trzeba uważać – szkło tego typu nie jest w pełni odporne na uderzenia.

Jako całość Huawei Watch 4 Pro Space Edition zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP68 – a więc jest w pełni zabezpieczony przed kurzem i w wysokim stopniu na zanurzenie. Dzięki wodoszczelności 5 ATM zegarek sprawdzi się też do pływania, a certyfikat EN 13319 jest gwarancją bezawaryjnego nurkowania na głębokość do 30 metrów.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition wykazuje swoją dzielność w terenie nie tylko dzięki wysokiej wytrzymałości, ale także świetnym parametrom technicznym wewnętrznych komponentów. Bogaty zestaw czujników – jak czujnik przyspieszenia, głębokości i temperatury, oświetlenia, żyroskop, barometr z wysokościomierzem czy kompas – sprawia, że zegarek sprawdzi się w każdym scenariuszu. Podczas wędrówki w górach, w leśnych ostępach, do nurkowania czy na łodzi. Odbiornik satelitarny łączący systemy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS zapewnia dokładne pozycjonowanie w każdym zakątku świata.

Wysoka jasność wyświetlacza pozwala odczytać wskazania zegarka nawet w pełnym słońcu. Przetestowałem wszystkie funkcje w majówkę podczas wyjazdu w Beskidy – zegarek daje radę.

Przydatność Huawei Watch 4 Pro Space Edition podczas wędrówek w nieznane podkreśla także solidny zestaw narzędzi. W menu zegarka znajdziemy barometr z wysokościomierzem, kompas, latarkę ekranową, prognozę pogody, a także niezależną nawigację Mapy Petal. Można z niej skorzystać w trybie pieszym, a także na rowerze. Wszystko odbywa się bezpośrednio w zegarku – na ekranie wyświetla się aktualna mapa, można wyszukać lub wskazać cel i nawigować do tego miejsca zakręt po zakręcie.

Trzeba jednak pamiętać, że Mapy Petal pobierają wszystkie dane z sieci, więc jest to dobra opcja podczas wycieczek, gdy zegarek jest w zasięgu komórkowym. W tym przypadku dodatkowym ułatwieniem jest funkcja eSIM, która pozwala używać Huawei Watch 4 Pro Space Edition niezależnie od sparowanego smartfonu. Dzięki wirtualnej karcie SIM można prowadzić rozmowy telefoniczne, wysyłać wiadomości, a także korzystać z transmisji danych, nawet gdy bateria w telefonie zdążyła już paść.

Akumulator 780 mAh zapewnia 4,5 dnia pracy z pełną funkcjonalnością. Moje testy Huawei Watch 4 Pro Space Edition podczas wędrówek po górach wykazały, że zegarek wytrzyma cały dzień z kilkugodzinnym zapisem aktywności z GPS. Jeżeli to się okaże za mało, można wybrać tryb ultraoszczędny, którzy wydłuża pracę urządzenia nawet do 21 dni. Część funkcji jest wtedy niedostępna, ale wciąż można monitorować stan organizmu i aktywności sportowe.

