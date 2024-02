Ten laptop potrafi wszystko. Nie uwierzysz, ile kosztuje

Huawei MateBook D 16 2024 to jeden z najbardziej uniwersalnych laptopów dostępnych w sklepach. Do tego kosztuje grosze.

Jeśli macie czasem problem zwizualizować sobie jak wygląda rozwój technologii, wystarczy spojrzeć na otaczające nas urządzenia – ot, choćby laptopy. Jeszcze 10-15 lat temu rynek zdominowany był przez tzw. „laptopy multimedialne”. Były to w większości nieco większe urządzenia z ekranami 15,6 lub 17,6”, bogatym zestawem portów, a zwykle nawet napędem DVD. Nie były to może urządzenia najbardziej kompaktowe, a i rekordowej wydajności nikt zwykle nie obiecywał, ale dla większości użytkowników była to idealna alternatywa dla komputera domowego. Wiecie, taki sprzęt, na którym można poprzeglądać Internet, obejrzeć film, a potem napisać dokument w Wordzie. Ba, na upartego nawet pograć się na takim kompie dało.

A potem technologia poszła do przodu i rynek się spolaryzował. Miejsce uniwersalnych laptopów multimedialnych zajęły kompaktowe ultrabooki oraz sprzęt typowo gamingowy. Jedne i drugie radzą sobie doskonale w zastosowaniach, do których zostały stworzone, ale jest mały problem. Nie każdy potrzebuje specjalistycznego narzędzia do określonych zastosowań, więc zapotrzebowanie na laptopy multimedialne tak do końca nie zniknęło – co innego sam sprzęt. Tu jednak HUAWEI przygotował ciekawą propozycję w postaci laptopa MateBook D 16 2024. To taki laptop multimedialny w nowoczesnym wydaniu, a przy okazji sprzęt, który potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć – i to na wielu frontach.

HUAWEI MateBook D 16 2024 - niewielkie rozmiary, duże możliwości

HUAWEI MateBook D 16 2024 to taki laptop, który nie daje się zaszufladkować, bo i nie próbuje się na siłę dostosować do wymogów jakiejś konkretnej kategorii sprzętu. To model kompromisowy, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Całkiem skutecznie łączy mobilność i wysoką kulturę pracy kojarzoną z ultrabookami oraz komfort pracy i wysoką wydajność profesjonalnej stacji roboczej. No i nie kosztuje przy tym fortuny, bo można go dostać już za 3299 zł. Ba, jeśli się pospieszycie, to nawet taniej – do 18 lutego 2024 komputer dostępny jest w specjalnej ofercie na start za 2799 zł. Myślę, że to fajna propozycja dla każdego – niezależnie od tego, czy poszukujecie komputera rodzinnego do domu, czy niezawodnego sprzętu do pracy zdalnej.



No dobra, ale zostawmy z boku ogólniki – co tak właściwie sprawia, że nowym laptopem HUAWEI warto się zainteresować? Myślę, że przynajmniej część powodów widać już na pierwszy rzut oka. Mamy tu do czynienia z „dużym” laptopem z ekranem o przekątnej 16”, ale zamkniętym w kompaktowej obudowie. W efekcie jest mniejszy niż niektórzy konkurenci z panelami 15,6”, a jednak dostajemy sporo dodatkowej przestrzeni roboczej.

Te kompaktowe wymiary najlepiej widać, kiedy spojrzymy na laptopa z boku. Urządzenie ma raptem 17 mm, więc jest cieńsze od mojego portfela i w sumie niewiele więcej waży. No dobra, to ostatnie to akurat lekkie wyolbrzymienie, ale i tak mówimy tu o jednym z najlżejszych laptopów w swojej klasie. Nawet w najmocniejszej wersji z procesorem Intel Core i9 całość waży ok. 1,7 kg.

Swoją drogą, bardzo podoba mi się stylistyka całej serii HUAWEI MateBook, w tym nowego D 16 2024. Lubię ten design – jest nowoczesny, elegancki i równie dobrze pasowałby do drogiego laptopa klasy premium.

Zresztą aspiracje do klasy premium widać tu także w kontekście wykonania laptopa. Jego obudowa to kombinacja aluminium oraz tworzyw sztucznych. Podejrzewam, że na wzmiankę o tych ostatnich niektórzy będą kręcić nosem, z tym że kompletnie niesłusznie. Plastiki są wysokiej jakości, a ich obecności zawdzięczamy nie tylko niską cenę MateBooka, ale przede wszystkim to, że jest taki lekki. No i spasowanie elementów trzyma naprawdę wysoki poziom, przez co komputer po wzięciu do ręki wydaje się solidny i dużo droższy niż w rzeczywistości. Dodatkowo producent obiecuje, że jest wyjątkowo odporny i nie powinno być problemu, nawet jeśli trochę się w toku używania poobija. Sam tego z wiadomych względów nie sprawdzałem, ale mając go w ręce zdecydowanie jestem gotów w to uwierzyć.

Laptop stworzony do pracy

No ale laptop nie jest po to, żeby na niego patrzeć, tylko żeby z niego korzystać. I myślę, że to tutaj HUAWEI MateBook D 16 2024 naprawdę rozwija skrzydła. To komputer stworzony do pracy i widać to już chociażby po tutejszym ekranie. Mamy tu do czynienia z panelem IPS o przekątnej 16” i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Jeśli ta ostatnia wydaje się Wam ciut nietypowa, to dlatego, że mamy tu do czynienia z ekranem o proporcjach 16:10. Jest on nieco wyższy od klasycznego ekranu Full HD, dzięki czemu zyskujemy dodatkową przestrzeń roboczą. Drobiazg, ale bardzo przydatny – i to niezależnie od tego, czy siedzimy akurat na Facebooku, czy dłubiemy w jakiejś tabelce w Excelu.

Zresztą zalety tutejszego wyświetlacza nie kończą się na jego proporcjach, bo mamy tu też bardzo dobre kąty widzenia, wysoką jasność maksymalną i świetne odwzorowanie kolorów. Zastosowany panel – przynajmniej ten, który znajdziemy w topowym wariancie z układem Intel Core i9 – może się pochwalić pełnym pokryciem przestrzeni sRGB i w zasadzie perfekcyjną kalibracją prosto z fabryki. Nie twierdzę, że MateBook D 16 2024 może zastąpić specjalistyczną stację roboczą dla grafików, ale w razie potrzeby bez problemu w takiej roli się sprawdzi, szczególnie na potrzeby np. fotografa-amatora czy początkującego montażysty. Ba, kiedy samemu zaczynałem przygodę z lustrzanką, to za taki ekran dałbym się chyba pokroić. A teraz? Teraz taki sprzęt jest na wyciągnięcie ręki.

Idąc dalej, mamy tutaj bardzo wygodną klawiaturę z – co ważne – oddzielnym blokiem numerycznym, a nieco powyżej znajdziemy skaner linii papilarnych. Po bokach z kolei skrywa się całkiem rozbudowany zestaw portów, obejmujący trzy złącza USB (w tym jedno USB-C), gniazdo jack 3,5 mm oraz pełnowymiarowe wyjście HDMI. I bardzo się cieszę, że wszystkie te rzeczy tutaj znajdziemy. Jednak coraz częściej standardem w laptopach jest pojedynczy port USB-C, który w wielu sytuacjach okazuje się niewystarczający, szczególnie kiedy w zasięgu ręki nie ma żadnego huba czy przejściówek. HUAWEI nie kopiuje ślepo tego trendu, tylko daje nam to, czego użytkownicy faktycznie potrzebują – i to się chwali.

Moc bez ograniczeń

Zresztą HUAWEI MateBook D 16 2024 to sprzęt stworzony do pracy nie tylko ze względu na to, co ma na zewnątrz, ale także „pod maską”. Niezależnie od wybranej konfiguracji sercem komputera są wydajne procesory Intel Core H 12. i 13. generacji. W najwyższej znajdziemy nawet Intel Core i9-13900H, czyli flagowy układ zaprojektowany z myślą o najwydajniejszych laptopach gamingowych i maszynach profesjonalnych.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że w każdej konfiguracji HUAWEI MateBook D 16 2024 to sprzęt bardzo wydajny. Nawet najtańsze wersje z procesorami Intel Core i5 z powodzeniem wystarczą do przeglądania Internetu, pracy biurowej czy zabawy z multimediami… i to w tym samym czasie. Spokojnie możemy korzystać z wielu programów, a komputer nadal będzie działał szybko i responsywnie.

No ale jeżeli ktoś uzna, że i5-ka to dla niego za mało, zawsze zostaje topowy wariant z układem Intel Core i9, a to już prawdziwa bestia. W tej konfiguracji niedrogi MateBook zmienia się w bezkompromisową stację roboczą, która z powodzeniem poradzi sobie z hurtową obróbką zdjęć, montażem wideo i innymi profesjonalnymi zastosowaniami. Ba, nawet pograć na takim sprzęcie można, choć oczywiście w granicach rozsądku. Może nie próbowałbym na nim odpalić Cyberpunka na absolutnie najwyższych ustawieniach, ale trochę zabawy suwakami i nawet najnowsze produkcje powinny całkiem komfortowo śmigać.

A wiecie, co jest najlepsze? Nawet tak dopakowany HUAWEI MateBook D 16 2024 nadal będzie sporo tańszy niż większość konkurencyjnych laptopów o zbliżonej wydajności.

Dla formalności dodam, że bateria też robi robotę. Zależnie od wybranej wersji laptop wyposażono w akumulator o pojemności 56 lub 70 Wh. W przypadku topowej wersji z układem Intel Core i9 wystarcza to na mniej więcej 10 godzin komfortowego używania komputera z dala od gniazdka. W moim przypadku oznacza to, że mógłbym tak pracować całą drogę tam i z powrotem w pociągu na trasie Katowice – Warszawa i nadal mieć jakieś 3-4 godziny zapasu. A gdyby laptop po drodze padł (bo, znając mnie, pewnie zapomniałem podłączyć go dzień wcześniej do gniazdka), bez problemu naładujemy go dowolną ładowarką na USB-C z obsługą standardu Power Delivery 65 W. Równie dobrze wypada łączność bezprzewodowa, głównie za sprawą tutejszego modułu Wi-Fi z obsługą standardu Wi-Fi 6 i zasięgiem maksymalnie 270 metrów.

Świetny komputer na każdą okazję i każdą kieszeń

Zmierzam do tego, że jest tu w zasadzie wszystko, czego można by oczekiwać od komputera do… wszystkiego? Tak jak wspomniałem już na wstępie, HUAWEI MateBook D 16 2024 to szalenie uniwersalna bestia. Bogate wyposażenie, wysoka wydajność i szeroko pojęta niezawodność to atuty, które przydadzą się niezależnie od tego, czy szukamy domowego laptopa, z którego będzie korzystała cała rodzina, komputera na studia czy też sprzętu do pracy zdalnej.



To taki laptop multimedialny w nowym wydaniu, który w żadnej kategorii nie próbuje być wybitny, ale za to w każdym zastosowaniu sprawdza się co najmniej dobrze. Cieszę się, że tego typu sprzęt nadal w sklepach można znaleźć i cieszę się, że mogę go rekomendować, bo wiem, że wiele osób dokładnie takiego komputera potrzebuje. Tymczasem HUAWEI MateBook D 16 2024 wypada w tej kategorii bardzo dobrze – dużo lepiej niż wszystkie te laptopy z zamierzchłych czasów, które tu wielokrotnie wcześniej przywoływałem.

No i można go mieć w bardzo rozsądnej cenie. Najtańsza wersja MateBooka z procesorem Intel Core i5-12450H i 8 GB RAM to wydatek raptem 3299 zł. W dodatku do 18 lutego 2024 można go kupić na huawei.pl jeszcze taniej, czyli za 2799 zł - myślę, że w tej cenie to naprawdę świetna okazja. W ramach oferty premierowej, oprócz rabatów sięgających nawet 500 zł, producent dorzuca też pakiet Microsoft 365 Family na 1 rok w prezencie. Warto sprawdzić, bo lepszej okazji może długo nie być.

HUAWEI MateBook D 16 2024 - sprawdź ofertę w sklepie producenta

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy HUAWEI.

