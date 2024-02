Najlepszy prezent dla kobiety. Połącz modę i nowoczesność

Podobno to diament jest najlepszym przyjacielem kobiety. Kiedyś pewnie tak było, ale dla nowoczesnej kobiety to tylko kryształ z węgla. Dziś liczy się użyteczność i komfort. Dlatego uważam, że najlepszym przyjacielem kobiety są dziś słuchawki HUAWEI FreeClip.

HUAWEI FreeClip to słuchawki inne niż wszystkie. Ich forma przypomina klipsy. W uchu wyglądają zjawiskowo i mogę je nosić cały dzień bez obaw o komfort. Ta konstrukcja świetnie się trzyma na miejscu i jest nieziemsko wygodna. Nowoczesna kobieta może w nich robić właściwie wszystko i będzie wyglądać stylowo przez cały dzień.

Efektowne klipsy

HUAWEI FreeClip wyróżniają się konstrukcją. Słuchawki nie chowają się w uchu i nie mają wystającego w dół elementu. Zamiast tego każda ze słuchawek została zbudowana z dwóch części połączonych ozdobnym, elastycznym prętem. Po założeniu obejmują moją małżowinę jak nausznica. Z daleka można pomyśleć, że są to kolczyki typu conch. Moim zdaniem to duży plus dla kobiet lubiących alternatywny styl, ale nieprzekonanych do piercingu.

Słuchawki HUAWEI FreeClip dostępne są w dwóch kolorach: czarnym i lawendowym. Czarny to kolor uniwersalny, pasujący do wszystkiego, który mogę nosić o każdej porze dnia i nocy. Fiolet zaś będzie pasował do kreacji, bardziej nietypowych i na pewno wpadnie w oko kobietom kochającym pastele. Fioletowe słuchawki mogą stanowić interesujący, rozjaśniający kreację detal.

Zestaw składa się z dwóch identycznych słuchawek, które mogę nosić zamiennie. Prawą i lewą stronę rozpoznają dzięki ruchom mojej głowy. To spory plus, bo mogę odłożyć słuchawki jakkolwiek i nie zastanawiać się, jak założyć je z powrotem. Mogę też korzystać tylko z jednej słuchawki, na przykład do prowadzenia rozmów telefonicznych podczas robienia innych rzeczy.

Słuchawki na cały dzień

Jak nosić słuchawki o takiej konstrukcji? Zakładanie ich jest bardzo proste. Kulka z głośnikiem musi znaleźć się blisko kanału słuchowego, część z akumulatorem zaś za małżowiną. Słuchawki będą trzymać się na miejscu same i gwarantuję, że już po kilku minutach od założenia HUAWEI FreeClip zupełnie o nich zapomnisz. Są lekkie (5,6 g), stabilne, a przy tym zupełnie nie przeszkadzają w codziennych czynnościach.

Nietypowa konstrukcja nie oznacza bowiem braku ergonomii. Budowa C-bridge Design została opracowana z tak, by była uniwersalna i niewyczuwalna podczas noszenia. Mostek łączący elementy został wykonany ze stopu niklowo-tytanowego jest trwały, a jego wysoka elastyczność gwarantuje wygodę.

Nie da się nie docenić akumulatora HUAWEI FreeClip. Słuchawki mogę nie tylko nosić cały dzień jako ozdoby, ale cały czas z nich korzystać. Na jednym ładowaniu mogą pracować nawet 8 godzin. Mogę założyć je rano po rozpoczęciu pracy, rozmawiać na wideokonferencjach i słuchać muzyki przez cały dzień roboczy. Jeśli w międzyczasie będą okazje, by doładować je w etui, mogą pracować 36 godzin. To oznacza, że mogę bez obaw wyjechać na weekend i nie martwić się o to, że zabraknie im energii.

Przy tym HUAWEI FreeClip ładują się bardzo szybko. Wystarczy 10 minut w etui ładującym – czyli na przykład szybki prysznic po treningu – by zyskać kolejne 3 godziny słuchania. Pełne naładowanie zajmuje tylko 40 minut.

Świadomość otoczenia

Warto tu zaznaczyć, że są to słuchawki perfekcyjne dla kobiet, które nie mogą lub nie chcą nosić słuchawek dokanałowych. Z doświadczenia wiem, że takich osób nie brakuje i znalazłam ich więcej wśród koleżanek niż wśród kolegów. Tym bardziej uważam, że ozdobne słuchawki HUAWEI FreeClip to świetny produkt właśnie dla kobiety.

Huawei FreeClip są nie tylko śliczne. Przy tym są odporne na pył i zachlapanie, więc możesz nosić je w deszczu i zabrać na trening. Ich lekka, stabilna konstrukcja nie będzie przeszkadzać w czasie biegania czy jazdy na rowerze. Choć nie czuję ich na uszach, nie zdarzyło mi się, by mi spadły albo „podskakiwały” w czasie aktywności fizycznej.

Kulka akustyczna, którą należy umieścić w uchu, nie zamyka szczelnie kanału słuchowego. Wysoka jakość dźwięku to kluczowa cecha słuchawek, ale tu nie jest okupiona dyskomfortem. Zamiast cierpieć niewygody, mogę delektować się odlotowo odzwierciedloną muzyką, wyraźnymi podcastami i korzystać ze sztucznej inteligencji redukującej dźwięki otoczenia podczas rozmów.

Otwarta konstrukcja słuchawek ma też kilka innych zalet, które doceni każda nowoczesna kobieta. Podczas uprawiania sportu nie trzeba martwić się o nieprzyjemne odczucia związane z potem w szczelnie zamkniętym uchu. HUAWEI FreeClip zapewniają swobodny przepływ powietrza. Podczas poruszania się po mieście słuchawki nie odcinają od otoczenia, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo na przykład podczas poruszania się na rowerze. W domu również doceniam brak izolacji od świata zewnętrznego – bez względu na to, co w danej chwili robię i czego słucham, nie jestem odcięta od innych domowników.

HUAWEI FreeClip mogę podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, np. do smartfonu i laptopa, a potem bezproblemowo się między nimi przełączać. To ogromne ułatwienie w czasie pracy, gdy na zmianę słucham muzyki i rozmawiam przez telefon. Po godzinach zaś mogę sięgnąć po audiobooka czy film bez zbędnych kombinacji.

Idealny prezent dla kobiety

Słuchawki bezprzewodowe to jeden z najlepszych prezentów. Dzięki tym drobnym urządzeniom obdarowana osoba nie musi rezygnować z ukochanej muzyki ani dobrej książki niezależnie od sytuacji. Praca również będzie łatwiejsza, bo nie trzeba sięgać po telefon, by porozmawiać. Właściwie w ogóle nie trzeba przerywać aktualnej czynności.

HUAWEI FreeClip można nosić cały dzień. Są niesamowicie wygodne. Dzięki temu obdarowana osoba może mieć je zawsze ze sobą – to jakby zawsze mieć blisko część Waszej relacji. Przy tym właścicielka słuchawek nie będzie musiała rezygnować z modnych kreacji ani z uprawiania sportu.

Dlatego uważam, że HUAWEI FreeClip to doskonały prezent dla kobiety, łączący nowoczesność z elegancją. Normalnie kosztują 899 zł, ale możesz je kupić za 799 zł w ramach oferty walentynkowej w sklepie Huawei.pl.

Nie musisz na tym poprzestawać. HUAWEI FreeClip będą idealnie komponować się z opaską sportową HUAWEI Band 8, którą możesz kupić w zestawie za 199 zamiast 249 zł z okazji Walentynek. Ponadto na huawei.pl możesz zdobyć przedłużoną gwarancję na słuchawki za 89 zł (zamiast 149 zł) oraz wsparcie na wypadek zgubienia jednej ze słuchawek z zestawu za 69,90 zł. Warto skorzystać z tej opcji – pozwala ona kupić jedną słuchawkę za połowę ceny.

Oferta walentynkowa obowiązuje do 18 lutego. Jeśli przy okazji zapiszesz się do newslettera sklepu firmowego Huawei, otrzymasz kupon na 50 zł.

Artykuł powstał na zlecenie Huawei Polska.

