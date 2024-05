Prezent na Dzień Dziecka? Znajdziesz go w Plusie

Jak wybrać prezent na Dzień Dziecka? Razem z Plusem szukamy upominku idealnego.

Dzień Dziecka, komunie, świadectwa z paskiem – szykuje się sporo okazji do wręczania prezentów naszym milusińskim. A jaki upominek byłby lepszy od smartfona? Naszym zdaniem żaden.



Wszystko dlatego, że smartfon to znacznie więcej niż zwykły gadżet. To furtka do kontaktu z bliskimi i przyjaciółmi, masa świetnej zabawy oraz nieoceniona pomoc w poznawaniu świata za sprawą licznych aplikacji edukacyjnych, np. do nauki języków. Przede wszystkim jednak smartfon to idealne narzędzie, by od najmłodszych lat uczyć dziecko odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Bogatą ofertę telefonów w sam raz dla najmłodszych można znaleźć w ofercie Plusa. Postanowiliśmy więc wybrać kilka szczególnie wartych uwagi modeli dostępnych w sklepie operatora.

motorola moto g34 5G 4/128GB



Atrakcyjny design i rozsądna cena to najważniejsze atuty motorola moto g34 5G. Telefon ma jednak dużo więcej do zaoferowania. Na pokładzie znajdziemy sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 695 oraz pokaźny akumulator o pojemności 5000 mAh. To gwarancja, że wszystko będzie działało płynnie, a sam telefon nie rozładuje się w najgorszym możliwym momencie. Dodatkowo smartfon obsługuje łączność 5G, a więc spokojnie posłuży długie lata.

grudzień 2023 179 g, 8 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.53" - IPS LCD (720 x 1600 px, 269 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

Podejrzewam jednak, że największą atrakcją dla młodych użytkowników smartfonów motorola będą jej głośniki stereo oraz wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz. Dzięki nim telefon potrafi zapewnić doskonałe wrażenia zarówno podczas oglądania seriali, jak i grania w gry mobilne. W przypadku tak taniego smartfona jest to olbrzymi atut.

motorola moto g34 5G - sprawdź cenę

OPPO A79 5G 4/128GB



OPPO A79 5G to solidny, dobrze wyposażony smartfon, który za sprawą dużego wyświetlacza o przekątnej 6,72” w wielu sytuacjach może wręcz zastąpić tablet. Taki ekran doskonale sprawdzi się podczas przeglądania notatek i korzystania z pomocy naukowych, a po lekcjach świetnie będzie się na nim oglądało seriale oraz grało w gry.

październik 2023 193 g, 8 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD - 50 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.72" - LTPS (1080 x 2400 px, 392 ppi) MediaTek Dimensity 6020, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Ale na wyświetlaczu OPPO A79 5G zalety się nie kończą. To bardzo wyważony, dobrze wyposażony telefon, który ma praktycznie wszystkie najważniejsze funkcje, jakich można oczekiwać od sprzętu tej klasy. Znajdziemy tu zarówno duży akumulator o pojemności 5000 mAh i obsługę łączności 5G. Miłym dodatkiem jest także obecność głośników stereo. Zdecydowanie jest za co ten telefon polubić, szczególnie że jego cena także jest bardzo rozsądna.

OPPO A79 5G - sprawdź cenę

Infinix Note 30 Pro 8/256GB



Infinix Note 30 Pro z pewnością przykuwa uwagę swoim charakterystycznym wyglądem. Ma jednak znacznie więcej atutów. Na pokładzie znajdziemy na przykład wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67”, odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 1080 x 2400. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas przeglądania Internetu, oglądania filmów oraz grania. Młodzież ze smykałką do fotografii pewnie doceni także tutejszy aparat o rozdzielczości 108 Mpix.

maj 2023 203 g, 8.12 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) MediaTek Helio G99, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Jeśli jednak miałbym wskazać najważniejszy moim zdaniem atut tego niedrogiego smartfona, byłaby to obsługa szybkiego ładowania mocą 68 W. Wszyscy byliśmy kiedyś młodzi i pamiętamy, jak łatwo zapomnieć o podłączeniu na noc telefonu do ładowarki. Z Note 30 Pro to żaden problem, bo tutejszy akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy w nieco ponad pół godziny, a energii wystarczy na cały dzień.

Infinix Note 30 Pro - sprawdź cenę

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB



Urządzenia marki Samsung to jedne z najbardziej niezawodnych i najlepiej wyposażonych smartfonów, jakie znajdziemy w sklepach. Samsung Galaxy A35 5G udowadnia z kolei, że nie trzeba płacić fortuny, by mieć telefon, który pod wieloma względami nie tylko dorównuje, ale często wręcz przewyższa flagowe modele innych producentów.

marzec 2024 209 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 13 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Znajdziemy tu chociażby doskonały wyświetlacz Super AMOLED o naprawdę wyśrubowanych parametrach, wytrzymały akumulator, który spokojnie wytrzyma dwa dni intensywnego używania oraz fenomenalne głośniki stereo. Do tego urządzenie może się pochwalić wodoodpornością na poziomie IP67, więc bez problemu sprosta trudom codziennego używania w rękach młodego odkrywcy. Co jednak najbardziej istotne – to telefon naprawdę na lata. Producent obiecuje dla niego nawet pięć lat aktualizacji – to pięć lat spokoju, bezpieczeństwa i, koniec końców, także oszczędności.

Samsung Galaxy A35 5G - sprawdź cenę

Nowy telefon – i co dalej?

Warto pamiętać, że sam smartfon to nie wszystko. Żeby móc w pełni wykorzystać jego możliwości, potrzeba także odpowiedniej oferty telefonicznej. I tu pojawia się pytanie zasadnicze: lepszym wyborem dla dziecka będzie oferta abonamentowa czy na kartę?

Abonament w Plusie – niskie ceny i masa korzyści

Abonament ma mnóstwo zalet. Decydując się na tego typu ofertę w sieci Plus wystarczy już 39 zł miesięcznie z rabatem, by korzystać z nielimitowanych rozmów oraz SMS-ów i przez cały czas pozostać w kontakcie ze swoją pociechą. W tej cenie czeka na nas także 6 GB szybkiego Internetu 5G. Jeśli to dla kogoś za mało, za 59 zł miesięcznie z rabatem można dostać ofertę z pakietem 50 GB – to spokojnie wystarczy, by bez większych wyrzeczeń przeglądać ulubione strony internetowe, korzystać z mediów społecznościowych, a nawet oglądać filmy w serwisach streamingowych.

Dla osób mających dwójkę dzieci albo szukających dodatkowego numeru dla siebie Plus przygotował jeszcze ciekawszą propozycję – pakiety 2 w 1 i 3 w 1. W ramach takiej oferty dostajemy dwa albo trzy numery telefonu w jednej cenie z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz wspólnym pakietem gigabajtów. Czy coś takiego się opłaca? I to jeszcze jak! Za 69 zł miesięcznie z rabatami można zgarnąć nawet 240 GB do podziału – spokojnie wystarczy, by zastąpić Internet stacjonarny.

Unikalną cechą oferty abonamentowej Plusa jest to, że możemy ją uzupełnić o pakiet All in Streaming. Dzięki temu za raptem 49,99 zł miesięcznie uzyskamy dostęp do serwisów Disney+, HBO Max oraz Polsat Box Go Plus. To masa rozrywki w bardzo atrakcyjnej cenie, szczególnie że z takiego pakietu korzystać może cała rodzina. Ba, żeby było jeszcze lepiej, to przez pierwsze sześć miesięcy nie trzeba za niego płacić – można go zgarnąć w prezencie.

Plush na kartę – wydatki pod kontrolą

Drugą opcją jest wybór oferty na kartę. Dzięki temu nie musimy wiązać się z operatorem długoterminową umową i mamy pełną kontrolę nad wydatkami swoimi oraz swojego dziecka. To my decydujemy, ile płacimy, kiedy płacimy oraz możemy dowolnie żonglować pakietami, kiedy tylko pojawi się bardziej atrakcyjna opcja.

Szczególnie polecamy zwrócić uwagę na ofertę Plusha, która jest idealnie skrojona na potrzeby młodych użytkowników. Nie tylko można zgarnąć atrakcyjnie wycenione pakiety Internetu, rozmów i SMS-ów, ale dodatkowo po każdym doładowaniu za minimum 25 zł dostajemy darmową paczkę gigabajtów do wykorzystania na YouTube i TikToka. No i nie trzeba się martwić podczas korzystania z popularnych komunikatorów – Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie zużywają pakietu danych.

To nie wszystko! Plush na kartę daje możliwość korzystania z Internetu bez limitu! Płacąc jedynie złotówkę, użytkownicy przez 24 godziny mogą streamować filmy, słuchać muzyki online, grać w gry czy surfować po Internecie bez obaw o limit danych. Doskonała sprawa dla młodzieży, która chce pozostać w kontakcie z bliskimi oraz rówieśnikami a także korzystać z rozrywki bez obaw.



Dodatkowe usługi, z których warto skorzystać

Decydując się na telefon dla dziecka w Plusie można skorzystać z kilku dodatkowych usług, gwarantujących spokój ducha. Przede wszystkim mówimy tu o usłudze Gdzie jest bliski, dzięki której możemy się upewnić, czy nasze dziecko jest bezpieczne, nawet jeśli nie odbiera telefonu.

Ważne jest również bezpieczeństwo w Internecie, a tutaj z pomocą przychodzi usługa Ochrona Internetu i tożsamości, zawierająca m.in. pakiet antywirusowy, ale także funkcję ochrony bankowości online i narzędzia pozwalające sprawdzić, ile czasu nasza pociecha spędza przed ekranem.

A jeśli boimy się o nasze wydatki, Plus daje opcję skorzystania z promocji Wakacje od Rat, dzięki której spokojnie możemy planować letni urlop (albo remont – tutaj nikt nic nie narzuca) bez obaw, że na domowym budżecie będą ciążyły opłaty za telefon. Dzięki niej płatność rat za urządzenie możemy odroczyć nawet o pół roku.

Prezent dla dziecka? Znajdziesz go w Plusie

Jeśli chcecie sprezentować swojemu dziecku nowego smartfona – a naszym zdaniem to świetny pomysł – atrakcyjną ofertę z pewnością znajdziecie u Plusa. Więcej informacji na temat wymienionych urządzeń oraz promocji można znaleźć na stronie internetowej operatora.

Sprawdź ofertę sieci Plus

