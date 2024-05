Wchodzą Polakom do domów i biorą, ile uniosą. Jest na nich sposób

Ochrona domu czy firmy wcale nie musi być skomplikowana lub droga. Wystarczy wiedzieć po jakie rozwiązania sięgnąć. A jeśli zależy Ci na dobrym sprzęcie w jeszcze lepszych cenach to z pomocą przychodzi firma Reolink.

Okres letni zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza dla wielu z nas wyjazdy wakacyjne. Część osób planuje wycieczki po Polsce, a inni wybiorą się do ciepłych krajów. I chociaż sporo osób oczami wyobraźni widzi się już na plaży lub w górach, to właśnie teraz trzeba pomyśleć o czymś jeszcze – bezpieczeństwie. Puste domostwo to bowiem moment, na który tylko czekają włamywacze i złodzieje.

Reolink to lider wśród producentów kamer do użytku domowego

Na szczęście w XXI wieku z pomocą przychodzi technologia. Już nie trzeba prosić rodziny, znajomych czy sąsiadów o doglądanie domostwa. Wystarczy sięgnąć po przeznaczone temu rozwiązania. A tak się składa, że na polski rynek wchodzi nowy producent.

Reolink to firma założona w 2009 roku, która jest liderem na rynku kamer do użytku domowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Specjalizuje się ona w kamerach do monitorowania domów, działek, małych biznesów oraz nieruchomości na wynajem. A dzisiaj przyjrzymy się jej ofercie.

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest z pewnością bezprzewodowa kamera Reolink Lumus E430, która w atrakcyjnej cenie oferuje topowe możliwości. Pierwsze co rzuca się w oczy to jej unikalny, nowoczesny wygląd przy zachowaniu stonowanej kolorystyki na bazie bieli i czerni. Co ważniejsze obudowa może się pochwalić klasą szczelności IP65, a to pozwala jej na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych takich jak opady deszczu i śniegu.

Szczegółowe nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy

Oczywiście znacznie ważniejsze jest to co znajdziemy w środku, a mowa o sensorze CMOS 1/2,8”, który zapewnia rozdzielczość QHD oraz dodatkowych reflektorach. Mowa więc o ostrym i szczegółowym wideo - zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Pozwala to na monitorowanie domu lub firmy przez całą dobę.

Nagrania mogą być zapisywane lokalnie na karcie microSD, lub odbierane za pomocą łączności bezprzewodowej. Do wyboru jest Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz oraz 5 GHz, a to daje nam większą elastyczność i wybór między rozwiązaniem o lepszym zasięgu (większa odległość, mniejszy wpływ przeszkód), a wyższych transferach, zawsze zapewniając płynne doświadczenia. Kompatybilna z kamerami aplikacja na smartfony pozwala na podgląd na żywo, odczytywanie powiadomień o wykrytym ruchu oraz oglądanie wcześniejszych nagrań i zdjęć.

Sztuczna inteligencja pomoże ochronić Twój dobytek

Oczywiście w 2024 roku i w przypadku firmy z rynku nowych technologii nie mogło zabraknąć wykorzystania sztucznej inteligencji. System w Reolink Lumus E430 wyposażony został w zaawansowane algorytmy służące do analizy obrazu i detekcji obiektów. Tym samym kamera rozróżnia ludzi, zwierzęta i pojazdy. Pozwala to dostosować alarmy do swoich potrzeb, niwelując fałszywe powiadomienia.

Rozbudowane oprogramowanie daje nam również możliwość wyznaczania stref detekcji. Tym samym kamera skierowana na podwórko może ignorować ulicę, skupiając się na furtce. A urządzenie zamontowane wewnątrz budynku może ignorować drzwi sąsiada i nadzorować tylko wejście do naszego domu czy firmy.

A co w przypadku wykrycia niechcianego gościa? Tutaj ponownie dostajemy szereg możliwości. Otrzymujemy powiadomienie, jest również opcja automatycznej reakcji. Jeśli rozpoznajemy osobę na podglądzie to wbudowany głośnik i mikrofon pozwala na komfortową komunikację w obie strony z poziomu aplikacji na telefon. Jest to przydatne np. w przypadku wizyty sąsiada czy kuriera.

Niechcianych gości odwiedzających nieruchomość możemy odstraszyć sami – tutaj w grę wchodzą wyraźne sygnały świetlne oraz głośna syrena. To więcej niż potrzeba w przypadku zwierząt czy osób próbujących się dostać na naszą posesję.

Brak prądu? Brak problemu! Wystarczy Reolink Solar Panel

Reolink Lumus E430 sprawdzi się nie tylko w środku miasta, jako ochrona domu czy firmy. Opisywana kamera z powodzeniem może być wykorzystywana też z dala od cywilizacji. Nie macie stałego dostępu do prądu na działce? Nie ma problemu. Wystarczy sięgnąć po Reolink Solar Panel 2, czyli jak sama nazwa wskazuje – panel solarny. Mimo kompaktowych rozmiarów i prostego montażu bez problemu zasili on Wasze urządzenia do monitoringu.

Oczywiście w ofercie producenta Reolink znajdziemy znacznie więcej urządzeń skierowanych do mniej i bardziej wymagającego klienta. Warto wspomnieć m.in. o dyskretnych Dzwonkach Wideo w opcji PoE lub Wi-Fi czy bardziej zaawansowanych kamerach z serii Argus, które oferują wyższą rozdzielczość 4K oraz wbudowany akumulator.

Wysoka dostępność i niskie ceny

Wszystko to brzmi więcej niż dobrze. Ale jak wygląda dostępność, skoro Reolink dopiero wkracza na polski rynek? I tutaj Was zaskoczę – bardzo dobrze. Sprzęt producenta znajdziemy w większości dużych sklepów w Polsce. Mowa o takich sieciach jak Media Expert, RTV Euro AGD czy Komputronik. Ceny wyglądają jeszcze lepiej i każdy znajdzie coś dla siebie. Panele solarne to koszt około 150 złotych, zaś podstawowe kamery kupimy już za nieco ponad 300 złotych. Jest po prostu przystępnie, ale przy zachowaniu dobrej specyfikacji i ogromu możliwości.

Tekst powstał na zlecenie firmy Reolink.

