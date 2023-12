Zapomnij o plątaninie kabli na biurku. Są na to sposoby

Sprzęt elektroniczny, z którego korzystamy na przykład podczas pracy zdalnej, potrzebuje zasilania, często zupełnie różnego. To sprawia, że mamy na biurku lub w jego pobliżu mnóstwo kabli. Można jednak skorzystać z rozwiązań, dzięki którym możemy ograniczyć plątaninę przewodów do niezbędnego minimum. Takie rozwiązania znajdziemy w ofercie firmy Baseus.

Żyjemy w czasach, gdy wielu z nas pracuje lub uczy się zdalnie. Do takich celów, a także do korzystania z multimedialnych rozrywek, przyda się odpowiednio zorganizowane miejsce – biurko, na którym zgromadzimy cały potrzebny nam sprzęt. Urządzenia elektroniczne wymagają jednak zasilania. Nawet jeśli są wyposażone w wewnętrzne baterie, to te trzeba od czasu do czasu naładować.

Różne urządzenia mają różne zasilacze i ładowarki. A gdyby je wszystkie zamienić na pojedyncze rozwiązanie z którego można jednocześnie zasilić laptop i dodatkowy monitor, a przy okazji również naładować akumulator w smartfonie? W takim przypadku powinniśmy sięgnąć po…

Baseus PowerCombo Digital PowerStrip 65W

Baseus PowerCombo to zaawansowana listwa zasilająca, która umożliwia zasilanie i ładowanie różnych urządzeń. Na pokładzie znajdziemy dwa gniazda AC 250 V typu F, a także porty USB-A i USB-C oraz rozwijany kabel USB-C o długości 80 cm, dzięki któremu naładujemy smartfon nawet jeśli nie mamy do niego oddzielnego przewodu.

Do gniazd AC możemy podłączyć urządzenia o mocy do 4000 W (250 V / 16 A). Z kolei maksymalna moc prądu w gniazdach USB oraz zwijanym kablu USB zależy od ich użycia:

zwijany kabel USB-C lub gniazdo USB-C – 65 W ,

, gniazdo USB-A – 60 W ,

, zwijany kabel USB-C + gniazdo USB-C – 45 W + 20 W ,

, zwijany kabel USB-C + USB-A – 45 W + 18 W ,

, gniazda USB-C + USB-A – 15 W ,

, zwijany kabel USB-C + gniazda (USB-C + USB-A) – 45 W + 15 W.

Multiładowarka firmy Baseus ma niewielkie wymiary oraz pionową konstrukcję, dzięki czemu można ją umieścić zarówno na podłodze, jak i na biurku. To przekłada się na elastyczność oraz wygodę w korzystaniu z tego sprzętu. Całość nie zajmuje przy tym dużo miejsca i, co najważniejsze, eliminuje część kabli, które musielibyśmy przeciągnąć z najbliższych gniazdek elektrycznych na przykład do biurka.

Baseus PowerCombo gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Ma wbudowaną ochronę przed wstrząsem elektrycznym na poziomie 75N, co jest szczególnie ważne w przypadku obecności dzieci. Miedziane druty we wnętrzu listwy zapewniają wydajne przewodzenie prądu i zmniejszają przewodnictwo ciepła. Natomiast materiały, z których jest wykonana, są odporne na ciepło, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia.

Ładowarka sieciowa Baseus to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących jednoczesnego ładowania wielu urządzeń. Dzięki trzem różnym gniazdom ładowania (USB-C, USB-A i wyjście AC), możesz ładować telefon, tablet i inne urządzenia jednocześnie. Dodatkowy kabel do ładowania sprawia, że utrzymanie porządku na biurku jest łatwiejsze.

Za mało gniazd USB? A może chcesz naładować telefon lub zasilić laptop w innym miejscu? Jeśli tak, sięgnij po ładowarkę…

Baseus GaN5 Pro Ultra-Slim Fast Charger C+U 65W

Ładowarka Baseus GaN5 Pro Ultra-Slim Fast Charger C+U 65W została wyposażona we wtyczkę, która pasuje do gniazdek w Chinach, a dzięki dodatkowym nakładkom, również w Europie (w tym w Polsce) oraz Wielkiej Brytanii. W połączeniu z małymi rozmiarami i smukłą obudową sprawia to, że ładowarkę tę można łatwo zabrać w podróż, nawet bardzo daleką. W zestawie znajduje się również kabel USB-C o długości 1 m, który poradzi sobie z przesłaniem prądu o mocy do 100 W.

Baseus GaN5 Pro ma dwa porty USB, typu A oraz typu C, co umożliwia jednoczesne zasilanie lub ładowanie dwóch urządzeń. Gdy użyjemy tylko jednego z dostępnych gniazd, możemy skorzystać z maksymalnej mocy 65 W (USB-C) lub 60 W (USB-A). To spokojnie wystarczy do zasilenia laptopa. Użycie obu gniazd jednocześnie sprawia, że mamy dostęp do łącznej mocy 65 W, z podziałem 45 W na USB-C i 20 W na USB-A.

Produkt marki Baseus gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Wykonana z materiału PC i wyposażona w najnowszą technologię kontroli temperatury BCT ładowarka zapewni bezpieczne ładowanie bez przegrzania. Jest to więc niezawodne i nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wygodne i szybkie ładowanie swoich urządzeń w bezpieczny sposób.

Twój laptop ma za mało portów USB-A lub nie ma ich wcale, a może brakuje mu gniazda HDMI do podłączenia dodatkowego monitora? W takim przypadku przyda się…

Baseus UltraJoy 5-Port USB-C Hub

Za pomocą huba 5w1 UltraJoy 5-Port USB-C Hub firmy Baseus możesz łatwo rozszerzyć liczbę gniazd w laptopie czy innym urządzeniu z portem USB-C aż o 4 dodatkowe porty USB-A 3.0 (do 5 Gb/s) oraz HDMI (do 4K@30Hz).

Urządzenie marki Baseus ma kompaktową, metalową konstrukcję, dzięki czemu przyda się nie tylko w domu, ale również podczas podróży bliższych lub dalszych. To świetny produkt dla użytkowników nowoczesnych ultrabooków, które często mają dość okrojony zestaw portów, osób czy osób, które chcą podłączyć do komputera dodatkowy monitor. W tym ostatnim z pewnością przyda się funkcje Screen-off button, czyli przycisk pozwalający błyskawicznie wyłączyć ekran zewnętrzny – dzięki czemu możemy chronić prywatność.

W czasie zdalnej pracy, i nie tylko, przydadzą się również słuchawki z dobrą jakością dźwięku, na przykład bezprzewodowy model…

Baseus Bowie MA20

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Baseus Bowie MA20 oferują najnowsze technologie odpowiedzialne za wysoką jakość dźwięku oraz skuteczne tłumienie niepożądanych odgłosów. Są tu również komponenty zapewniające produktowi trwałość i niezawodność, w tym duże głośniki z membraną pokrytą warstwą tytanu.

Ważną cechą wprowadzonych do oferty w listopadzie 2023 roku słuchawek jest efektywny system aktywnej redukcji szumów (ANC), który jest w stanie tłumić niepożądane dźwięki otoczenia do poziomu -48 dB. Z powodzeniem pozwoli to na używanie ich i cieszenie się niezakłóconym dźwiękiem w metrze, pociągu czy innym głośnym miejscu. Domownicy również nie będą Ci przeszkadzać w pracy, nauce czy korzystaniu z multimediów.

Słuchawki Baseus Bowie MA20 obsługują standard Bluetooth w wersji 5.3, co przekłada się na wysoką jakość dźwięku, większą odporność na zakłócenia oraz zoptymalizowane zużycie energii. Ta pochodzi z wbudowanych akumulatorów, które pozwalają na około 8 godzin słuchania muzyki. Zapas dodatkowej energii oferuje również bateria w etui, dzięki czemu czas pracy można wydłużyć nawet do 38 godzin. Etui można ładować przewodowo (USB-C) lub bezprzewodowo (indukcyjnie), a dzięki technologii Baseus Rapid Charge 10 minutowe ładowanie słuchawek pozwala na dwie godziny słuchania muzyki.

Jedną z zalet słuchawek są również opóźnienia przesyłania dźwięku na poziomie 0,038 s. To wartość więcej niż wystarczająca do niezakłóconego grania na telefonie, laptopie czy przenośnej konsoli. Z kolei dzięki technologii multipoint BSC (Baseus Smart Connect) możliwe jest sparowanie i używanie słuchawek z dwoma różnymi urządzeniami, a cztery wbudowane mikrofony dbają o jak najwyższą jakość podczas rozmów telefonicznych (i nie tylko).

Każdy użytkownik może w łatwy sposób dopasować słuchawki do swoich preferencji. W zakresie brzmienia można to zrobić z poziomu aplikacji, w której da się wybrać jeden z 10 trybów ANC i 12 trybów obrazu dźwięku/equalizera. Słuchawki można też łatwo dopasować do uszu, odpowiednio wybierając z dołączonych do zestawu miękkich gumek oraz nakładek/skrzydełek. Produkt zapewnia wodoodporność na poziomie IPX6, więc nie jest mu straszny intensywny trening na siłowni czy spacer w deszczu.

Pozbądź się plątaniny kabli

W życiu codziennym otacza nas mnóstwo różnych urządzeń elektrycznych, które wymagają zasilania lub ładowania wbudowanych baterii. Jeśli nie chcesz, by otaczała Cię plątanina kabli do laptopa, monitora, laptopa, tabletu, słuchawek i wielu innych sprzętów, zainwestuj w rozwiązania marki Baseus. W jej ofercie znajdziesz wszystkie opisane wyżej produkty oraz o wiele więcej.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Baseus

