Zrobili zakupy na Amazonie całkowicie za darmo

Czy da się robić zakupy w Internecie za darmo? Tak, wystarczy tylko trafić na błąd w działaniu serwisu. Tak stało się na Amazonie w Brazylii.

Jak kupować tanio na Amazonie? Sekret odkryli klienci w Brazylii. Niestety, nie jest on łatwy do powtórzenia. Niezbędny jest bowiem... błąd w działaniu platformy sprzedażowej. Normalnie w jednej transakcji można zastosować tylko jeden kod zniżkowy. W wyniku błędu można było dodawać ich dowolną liczbę przy zakupie.

Jak się zatem domyślamy - klienci brazylijscy bardzo chętnie z tej możliwości korzystali. Na przykład czytniki Kindle lądowały w koszyku za 1/5 ceny. Wielu użytkowników chwaliło się jednak, że udawało im się kupić książki za darmo. A raczej...odebrać. To słowo bardziej pasuje przy braku kosztów.

To samo działo się z grami Elden Ring oraz Horizon Forbidden West będącymi w przedsprzedaży. Wielki karnawał zakupów trwał od rana aż do popołudnia, kiedy to Amazon zorientował się co się w ogóle dzieje. Wtedy też najpierw niektóre kody przestały działać, a potem poprawiono kluczowy błąd.

Przedstawiciele Amazonu w Brazylii nie zdecydowali jeszcze co zrobią z już złożonymi zamówieniami. Ograniczyli się oni tylko do komunikatu, że pojawił się mały błąd, który już jednak został naprawiony.

