Zielone światło dla budowy telekomu PGE

PGE to największa firma energetyczna w Polsce, kontrolowana przez państwo. Przedsiębiorstwo wpadło na pomysł stworzenia własnej sieci telekomunikacyjnej, działającej na częstotliwości 450 MHz i wykorzystującej technologię LTE. Powoli zbliża się czas realizacji zamierzeń, a zielone światło dla tego procesu dał komitet inwestycyjny PGE, udzielając 4 marca tego roku odpowiedniej zgody.

Zobacz: PGE buduje nowoczesną sieć łączności LTE 450

Zobacz: LTE 450 zastąpi system TETRA w energetyce. PGE przygotowuje się do stworzenia sieci

Budowa energetycznego telekomu ma potrwać 4 lata, a jej koszt ma wynieść kilkaset milionów złotych. Po zgodnie od inwestorów, teraz przyszedł czas na przetargi oraz przekonanie nieprzekonanych.

– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, w rozmowie z Pulsem Biznesu

Stworzona sieć LTE 450 MHz ma korzystać z wieży, które PGE już ma, zlokalizowane w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Brakujące lokalizacje mają być dzierżawione od innych operatorów telekomunikacyjnych. Nowa sieć będzie służyć na początek Polskiej Grupie Energetycznej, ale w kolejnych etapach będą mogły z niej skorzystać również inne grupy energetyczne. Sieć LTE 450 MHz ma zastąpić używany do tej pory system TETRA, który ma swoich zwolenników oraz przeciwników, co nie zmienia faktu, że jest przestarzały.

System TETRA sprawdził się, ale oferuje tylko łączność głosową, co już nie wystarcza. Do budowy nowoczesnej energetyki potrzebujemy łączności oferującej również transmisję danych, dokumentacji technicznej, map, zdjęć i obrazu wideo. Potrzebujemy co najmniej takich samych możliwości komunikacji, jakie ma każdy z nas biorąc do ręki smartfon.