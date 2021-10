YouTube ma globalną awarię (aktualizacja)

Koniec dnia wita wielu Polaków awarią serwisu YouTube. Okazuje się, że problemy są globalne i dotyczą całego świata.

Internauci na całym świecie zgłaszają problemy z serwisem YouTube. Globalna awaria rozpoczęła się tuż po 20:00 polskiego czasu – tak przynajmniej wynika z wykresów w serwisie Downdetector. Problemy póki co dotyczą tylko niektórych użytkowników platformy VOD Google'a, ale kto wie, co się jeszcze wydarzy.

youtube nie działa czy to mój internet Kurła YouTube mi nie działa w pracy jak żyć Ej tylko mi youtube nie działa czy to znowu jakaś awaria na skalę światową i międzygalaktyczną?

– przykładowe komentarze z serwisu downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Poniżej wykresy z polskiej, niemieckiej i amerykańskiej wersji serwisu Downdetector.

Nie wiemy, co spowodowało problemy z dostępem do serwisu YouTube, ani kiedy zostaną rozwiązane. Sprawa póki co jest rozwojowa, a liczba zgłoszeń o awarii wciąż rośnie.

Zobacz: YouTube bierze się za fałszywe treści o szczepionkach

Zobacz: Facebook znika z mapy firm. Znamy nową nazwę!

Aktualizacja:

Wygląda na to, że Google poradził sobie z występującymi problemami dotyczącymi serwisu YouTube i powoli wszystko wraca do normy..

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, Downdetector

Źródło tekstu: Downdetector