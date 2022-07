Xiaomi się przeprowadza. Rusza produkcja w nowej fabryce

Xiaomi uruchomiło produkcję w nowej fabryce w Wietnamie.

Jakkolwiek by to nie brzmiało, Xiaomi próbuje uniezależnić się od Chin - w każdym razie logistycznie. Rosnące koszty transportu i zawirowania wokół łańcuchów dostaw skłoniły producenta do zwiększenia produkcji swoich urządzeń poza rodzimym rynkiem.

Xiaomi otwiera fabrykę w Wietnamie

Jednym z kroków w tym kierunku jest otwarcie nowej fabryki w Wietnamie. Została ona właśnie uruchomiona i docelowo ma dostarczać urządzenia na rynki Azji Południowo-Wschodniej, w tym m.in. do Malezji i Tajlandii.

Warto zauważyć, że Xiaomi nie jest jedynym producentem elektroniki, który w ostatnim czasie zdecydował się na podobny krok. Produkcję w Wietnamie uruchomili m.in. także TCL i BOE. Wśród czynników stymulujących ten trend wskazuje się przede wszystkim tańszą siłę roboczą, co ma przekładać się na znaczną redukcję kosztów po stronie producentów.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Global Times