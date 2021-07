Xiaomi Redmi Note 10 Pro zagląda do wrzącego wulkanu

Od siódmej generacji smartfonów z serii Redmi Note firma Xiaomi organizuje nietypowe wyzwania #LiveForTheChallenge, wysyłając swoje urządzenia w niecodzienne miejsce na Ziemi i ponad nią. W pierwszej tego typu marketingowej (co oczywiste) akcji telefon Redmi Note 7 został w 2019 roku wyniesiony do stratosfery na wysokość 35 375 metrów. Gdy wrócił na Ziemię, wciąż działał, chociaż nie był to smartfon o szczególnych właściwościach odpornościowych. Wtedy jednak telefon Xiaomi zniósł temperaturę -58 stopni Celsjusza (4 stopnie wewnątrz obudowy), ciśnienie 1 kPa oraz niezbyt miękkie lądowanie po przebyciu ponad 35 km. Z podróży Redmi Note 7 powstało też sporo zdjęć sponad naszej planety.

W podobnej konwencji Xiaomi zorganizowało w 2020 roku kolejną akcję – Redmi Note 8 trafił w lodowcowe bezmiary Antarktydy, gdzie mierzył się z najniższymi temperaturami, jakie można odnotować na Ziemi.

Z kolei w styczniu 2021 roku Redmi Note 9 „uprawiał” freediving w otchłani oceanu, trafiając do wnętrza Dean's Blue Hole, czyli położonego na Bahamach najgłębszego leju krasowego wypełnionego wodą morską (202 m). Tam, jak podaje Xiaomi, telefon w specjalnym etui mierzył się z ciśnieniem 300 kPa.

Teraz, w kolejnej akcji #LiveForTheChallenge Xiaomi zabrało smartfon Redmi Note 10 Pro na Islandię, gdzie aparat 108 Mpix posłużył do fotografowania jednego z tamtejszych wulkanów.

– chwali się Xiaomi na Twitterze.

From near or far it's an awesome sight to behold! Especially when captured by our #108MPVoyager!



These amazing moments were shot with the #RedmiNote10Pro during our #RedmiNote10Series #LiveForTheChallenge Iceland volcano adventure. pic.twitter.com/Lgo6Xc6NQx