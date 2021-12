Xiaomi śmieszkuje z siebie, w roli głównej kłódki i kartony

Dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, postanowił obrazowo pokazać, jak firma walczy z przeciekami do prasy. Występują: Xiaomi 12, kłódki i mnóstwo kartonów.

Temat przedpremierowych przecieków do mediów to sprawa kontrowersyjna. Jedni, jak chociażby Apple czy Samsung, ciągają się z informatorami po sądach, drudzy wprost przeciwnie – w plotkach upatrują reklamę, dając prasie ciche przyzwolenie na działania. Do tej kategorii niewątpliwie należy Xiaomi, którego dyrektor generalny, Lei Jun, postanowił kreatywnie zamanifestować poglądy firmy.

Lei Jun zamieścił w serwisie Weibo krótkie wideo, na którym rozpakowuje nadchodzącego Xiaomi 12, przedzierając się przez kolejne warstwy kartonu. Każda z nich opatrzona jest etykietą dokumentującą jedną z cech nowego flagowca, takich jak chip Snapdragon 8 Gen 1 czy technologia Cyber Focus. Na końcu przeprawy czeka zaś właściwie opakowanie, przykuwające wzrok iście groteskowym zabezpieczeniem w formie ośmiu założonych dookoła kłódek.

Za każdym razem, gdy napotyka na kolejną informację, prezes udaje mocno zaskoczonego – ale to oczywiście czysto teatralne gesty. Trudno bowiem uwierzyć, że szef firmy nie znałby jej nowego produktu, i to tej klasy. Warto też raz jeszcze podkreślić absurdalność samych zabezpieczeń: kłódki w kartonie i trochę taśmy do zdecydowanie nie są podwójne zasieki, za którymi nierzadko swoje produkty chować usiłuje konkurencja.

Przypomnijmy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to smartfony z rodziny Xiaomi 12 zobaczymy na konferencji 28 grudnia 2021 roku. Niemniej, za sprawą licznych przecieków, szczegóły techniczne są już z grubsza znane. Oprócz wspomnianego już procesora czy nowej techniki autofokusu, możemy spodziewać się m.in. ekranu AMOLED o przekątnej 6,73 cala i odświeżaniu 120 Hz, trzech aparatów tylnych po 50 Mpix czy superszybkiego ładowania 120 W. Tymczasem po więcej detali odsyłamy do dedykowanego artykułu. Link poniżej.

Zobacz: Xiaomi 12 Pro w czterech kolorach. Co o nim wiemy?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo (Lei Jun)

Źródło tekstu: 4PDA, oprac. własne