Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych: zamiast wysyłać pismo, urzędnik zadzwoni

Zamiast nadawać pismo, urzędnik będzie mógł po prostu zadzwonić lub wysłać SMS. Takie ułatwienie w kontaktach między administracją publiczną a obywatelem wprowadza nowy Rejestr Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki niemu zyskamy pewność, że urząd ma nasze aktualne dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail.

W niedzielę 22 grudnia Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych, który stanowi część Systemu Rejestrów Państwowych. RDK ma na celu usprawnienie komunikacji między administracją publiczną a obywatelem.

- Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Do tej pory przepisy na to nie pozwalały – urzędnik mógł skorzystać np. z numeru telefonu, ale tylko do realizacji sprawy, do której numer został podany. W każdym innym przypadku do dyspozycji zostawała mu tradycyjna, papierowa forma komunikacji.

- RDK to kolejny krok ku usprawnieniu realizacji wszelkich usług – mówi szef MC. – Naszym celem jest ograniczenie do absolutnego minimum konieczności osobistego stawiania się obywateli w urzędach. RDK to również spore oszczędności dla samych urzędów – SMS czy e-mail są nieporównywalnie tańsze i szybsze, niż wysyłanie listów poleconych, ponadto znacznie skraca się czas potrzebny na realizację sprawy urzędowej – dodaje minister cyfryzacji.

Czy moje dane będą bezpieczne?

Dodatkowo, dzięki RDK urzędy - z wyprzedzeniem - będą mogły informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o przysługujących nam świadczeniach, czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

Co istotne, na podane adres e-mail i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane jedynie do informowania obywatela o sprawach administracyjnych.

Do RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty). Nie ma więc ryzyka, że adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce.

Dane z RDK można w każdej chwili zmienić lub usunąć.

Jak przekazać dane do RDK?

Są na to dwa sposoby:

Można zrobić to online – wystarczy skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). W tym przypadku wymagany jest profil zaufany. Wystarczy wpisać dane w odpowiednie pola, zalogować się profilem zaufanym, a następnie potwierdzić dane kodami wysłanymi na e-mail i SMS. Swoje dane można przekazać do RDK także offline, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji