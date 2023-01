Chcesz serduszko NFT? Wylicytujesz je na 31. Finale WOŚP

Przed nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na chcących wspomóc cel tegorocznego wydarzenia czeka po raz pierwszy licytacja cyfrowych serduszek NFT.

NFT (ang. Non-Fungible Token) to sposób na opisanie idei przedmiotu w świecie cyfrowym. W odróżnieniu od zwykłego pliku komputerowego (zdjęcie, muzyka czy dokument), tokeny NFT pozwalają na jednoznaczne określenie właściciela danego obiektu.

Po raz pierwszy w historii Fundacji WOŚP, podczas 31. Finału będzie można wylicytować Cyfrowe Serduszko NFT. Jest to nowoczesny i unikatowy sposób na wsparcie celu tego corocznego wydarzenia, które w tym roku odbędzie się 29 stycznia, dla wszystkich cyfrowych kolekcjonerów, którzy kochają innowacje.

Do wyboru są dwa rodzaje serduszek NFT. W pierwszym przypadku można kupić któryś z 10 wzorów za 31 zł (lub więcej). Osoby lub firmy o zasobniejszym portfelu mogą wziąć udział w licytacji, w której do zdobycia jest łącznie 31 kolekcjonerskich serduszek NFT. Cena wywoławcza to 599 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie nft.wosp.org.pl.

Źródło zdjęć: WOŚP

Źródło tekstu: WOŚP