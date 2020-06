Wielka Brytania chce by dziesięć krajów razem pracowało nad 5G

Najbardziej rozwiniętą firmą w zakresie światowego 5G jest chiński Huawei. Wielka Brytania doskonale zdaje sobie z tego sprawę i właśnie dlatego próbuje zachęcić inne kraje by razem z nią próbowały dogonić Chińczyków.

Sieć 5G stała się jedną z wielu ofiar amerykańskiej handlowej wojny przeciwko Chinom. USA naciskają na każdy możliwy i próbują doprowadzić do tego, by kontraktu nie dostał tam Huawei. Niektóre kraje przystają na te propozycje, inne twardo odmawiają. Wielka Brytania miotała się z jednej strony w drugą, teraz jednak Boris Johnson ostatecznie uległ presji zza oceanu. Najnowsza propozycja Brytyjczyków zakłada współpracę dziesięciu krajów, które razem miałyby dogonić Chiny. W tej grupie mają być w założeniu Francja, Włochy, Kanada, USA, Niemcy, Japonia, Korea Południowa, Australia oraz Indie. Żadne z tych państw jednak nie odpowiedziało.

Amerykanie mieli do tej pory inny plan - tamtejsza elita proponowała przejęcie kontroli nad fińską Nokią i nadrobienie zaległości do Huaweia. Ten pomysł jednak zarzucono, Prezydent Trump próbował przekonać do wejścia w segment 5G takie firmy jak Oracle i Cisco, te jednak odrzuciły ofertę tłumacząc, ze takie badania zajmują za dużo czasu i są za drogie.

Źródło tekstu: Reuters, wł