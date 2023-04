Miliarder dałby ci 42 tys. zł, ale jest jeden warunek

Warunek brzmi: oddaj swojego iPhone'a i już nigdy nie korzystaj ze smartfonu marki Apple.

Warren Buffett znany jest przede wszystkim z udanych inwestycji i majątku ocenianego na ponad 108 mld dol., ale to także zdeklarowany miłośnik Apple. Zresztą, jego firma Berkshire-Hathaway posiada w spółce z Cupertino całkiem pokaźną ilość udziałów, co niejako mówi samo za siebie.

Co jednak najistotniejsze, Buffet nierzadko potrafi rzucić jakąś złotą myślą. A niniejszym, nieco przypadkiem, zobligował się do zapłaty 10 tys. dol. (ok. 42 tys. zł) naprawdę dużej grupie osób. Pod jednym warunkiem.

Jeśli jesteś użytkownikiem Apple i ktoś zaoferuje ci 10 tys. dol, ale z zastrzeżeniem, że zabiorą ci iPhone'a i nigdy nie będziesz mógł kupić innego, odmówisz. Powiedzą ci, że jeśli kupisz inny samochód niż marki Ford, dadzą ci 10 tys. dol., abyś tego nie robił; weźmiesz pieniądze i zamiast tego kupisz chevroleta

– stwierdził Warren Buffett w środowym wywiadzie dla CNBC.

Miliarder, odnosząc się do pytania o swe kolejne ruchy w temacie Apple, stanowczo oświadczył, że żadnych aktywów wyprzedawać nie zamierza. Co więcej, jak zapewnił, dziś bardzo żałuje pozbycia się części akcji Apple w 2021 roku i decyzję tę otwarcie nazywa błędem.

Dowiadujemy się także, że Buffett jest zadowolony z kierunku, w jakim firma zmierza pod wodzą Tima Cooka, który w jego opinii jest „jednym z najbardziej eleganckich dyrektorów generalnych”.

Buffett pochwalił też Gatesa. W szczególny sposób

Ciekawostka jest taka, że przy okazji garść ciepłych słów otrzymał także Bill Gates, choć nie jako lider, lecz bohater pewnej anegdoty. Założyciel Microsoftu miał kilka miesięcy temu odwiedzić Buffetta, by przekonywać go do modeli językowych oraz ChatGPT. Buffet, który wprost mówi o swoich brakach w kwestiach technicznych, potrzebował specjalnej narracji, a Gates mu ją zapewnił.

Myślę, że to coś, czego w ogóle nie rozumiem, ale Bill przyszedł przynajmniej cztery lub pięć miesięcy temu i powiedział: „Pokażę ci najnowszą rzecz i co można z tym zrobić”. Właściwie powiedziałem, żeby wziąć piosenkę „My Way” i napisać ją po hiszpańsku. Dwie sekundy później, wiesz, to wychodzi i wychodzi, że rymuje się i robi te wszystkie cudowne rzeczy.

– opisał Buffett swoją nietypową lekcję u Gatesa.

Źródło tekstu: CNBC, oprac. własne