W Warszawie ruszył supermarket na aplikację. Sposób na zakaz handlu?

W weekend na warszawskim osiedlu Sadyba otwarty został sklep samoobsługowy, w którym w niehandlowe niedziele będzie można dokonywać zakupów samodzielnie, bez pomocy pracowników, ale za to posługując się aplikacją.

Nowy sklep na aplikację otworzyła sieć Bio Family i jest to pierwszy jej obiekt w Warszawie. Wcześniej placówka była ulokowana w podwarszawskim Konstancinie, skąd jednak została przeniesiona do stolicy.

Na co dzień jest to zwykły sklep z produktami bio, jednak od setek innych supermarketów odróżnia go możliwość dokonywania samodzielnych zakupów z wykorzystaniem aplikacji na smartfon. Pozwala to nie tylko wybrać się do sklepu w niehandlowe niedziele, ale także w święta czy w nocy, poza standardowymi godzinami pracy.

Żeby dokonać zakupów za pomocą smartfonu, trzeba zarejestrować się w aplikacji (Android i iOS), podając numer telefonu, później imię i nazwisko, datę urodzenia, a następnie zrobić sobie selfie. Weryfikacja odbywa się w ciągu 30 sekund od wysłania danych wraz ze zdjęciem. Zarejestrować się mogą tylko osoby pełnoletnie.

Po kontrowersjach, jakie budziła wcześniejsza metoda rejestracji – gdy trzeba było także wysłać zdjęcie dowodu osobistego – sieć zmieniła zasady i w tej chwili są to już jedyne wymagania. W regulaminie aplikacji, dostępnym na stronie sieci, wciąż jednak znajduje się wymóg dodania zdjęć tyłu i przodu dowodu. Co warto też wiedzieć, administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji Bio Family jest spółka Onfido LTD z siedzibą w Londynie.

Po zarejestrowaniu się w aplikacji można wybrać się już na zakupy. Jeżeli sklep jest zamknięty, można do niego wejść za pomocą wygenerowanego jednorazowo kodu dostępu lub kodu QR. Płatność za wybrane towary obydwa się przy kasach samoobsługowych, podobnych do tych, jakie znajdują się w wielu innych supermarketach.

Poza Warszawą sklepy Bio Family, do których można dostać się za pomocą aplikacji, znajdują się w Poznaniu, Swarzędzu i Wrocławiu. W stolicy działa także samoobsługowy sklepik Carrefour express, tyle że jest to rodzaj większego automatu vendingowego, do którego aplikacja nie jest potrzebna.

W roku 2020 liczba handlowych niedziel zmalała do siedmiu, z czego jedną mamy już za sobą. Zostało więc sześć, a najbliższa wypadnie dopiero na początku kwietnia. Być może sklepy otwierane aplikacją z czasem okażą się w Polsce czymś bardziej oczywistym, chociaż zawsze pozostanie pytanie, na ile sklep będzie w stanie zabezpieczyć się przed nieuczciwymi klientami.

Źródło zdjęć: Bio Family