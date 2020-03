W Polsce Xiaomi zamyka, a w Chinach otwiera 1800 sklepów

O ile Europa jest w trakcie walki z koronawirusem i końca jeszcze nie widać, tak Chiny mogą już świętować sukces i życie wraca tam do normalności. Teraz Xiaomi ponownie otworzył w Państwie Środka 1800 swoich firmowych sklepów.

Xiaomi został ostatnio zepchnięty do defensywy na kontynencie azjatyckim - w Chinach musiał uznać wyższość Huaweia, natomiast w Indiach skutecznie podgryza go Vivo. Nie zmienia to jednak faktu, że firma ma dość ambitne plany na przyszłość. Jeszcze w tym roku producent chce pokazać dziesięć modeli 5G. Już za cztery dni z kolei na rynku zadebiutuje Redmi K30 Pro. Wisienką na torcie jest z kolei ponowne otworzenie 1800 firmowych sklepów na terenie Chin.

Były one zamknięte przez czas walki z koronawirusem, ale Państwo Środka już sobie z nim poradziło. Teraz z chorobą zmaga się Stary Kontynent. Sklepy mają pomóc Xiaomi w odbudowie po spadkach sprzedaży na rynku chińskim w ostatnim czasie. A te były nie byle jakie, IDC szacuje, ze wyniosły 30%, natomiast Canalys uważa, ze aż 50%.

Źródło tekstu: scmp, wł